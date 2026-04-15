VinFast ने भारत में लॉन्च किया VF MPV 7, 24.49 लाख में मिलेगी सात सीटर इलेक्ट्रिक एमपीवी
इस इलेक्ट्रिक एमपीवी में 60 kWh बैटरी के साथ तेज चार्जिंग और तीन ड्राइव मोड दिए गए हैं जो परफॉर्मेंस को संतुलित रखते हैं.
Published : April 15, 2026 at 8:45 PM IST
हैदराबाद: वियतनाम की कार कंपनी Vinfast ने इंडियन मार्केट में अपनी तीसरी इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च कर दी है. ये नई कार VF MPV 7 नाम की सात सीटर मल्टी यूटिलिटी व्हीकल है जो परिवारों के लिए खासतौर पर बनाई गई लगती है. इससे पहले कंपनी ने VF 6 और VF 7 SUV को भी लॉन्च कर चुकी है. अब इस नए एमवीपी के साथ विनफास्ट बड़े परिवारों और ज्यादा स्पेस चाहने वाले ग्राहकों को टारगेट कर रही है.
कंपनी का कहना है कि हर विन्फास्ट गाड़ी के मालिक को 31 मार्च 2029 तक फ्री चार्जिंग की सुविधा मिलेगी. ये ऑफर भारतीय मार्केट में काफी आकर्षक साबित हो सकता है क्योंकि चार्जिंग की चिंता कई लोग करते हैं.
कीमत और उपलब्धता
Vinfast VF MPV 7 सिर्फ एक वेरिएंट में आ रही है और इसकी एक्स शोरूम कीमत 24.49 लाख रुपये रखी गई है. बुकिंग पहले से ही शुरू हो चुकी है और डिलीवरी जल्द ही शुरू होने वाली है. कलर ऑप्शन्स की बात करें तो बाहर की तरफ Infinity Blanc, Jet Black, Zenith Grey, Solar Ruby, Moonlit Ocean और Introspective Brown जैसे रंग मिलेंगे. अंदर ब्लैक और ब्राउन शेड्स दिए गए हैं, जो बाहर के कलर के हिसाब से मैच करते हैं.
Room for every laugh, every story, every spontaneous plan.— VinFast India (@VinFastIN) April 15, 2026
Meet the all-new MPV 7 by VinFast, where comfort meets connection, and every journey brings everyone closer.
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डिजाइन और साइज
बाहर से देखें तो VF MPV 7 का लुक काफी साफ सुथरा और मिनिमल है. इसमें कनेक्टेड एलईडी डीआरएल, रोशनी वाला विनफास्ट लोगो, वर्टिकल एलईडी हेडलाइट्स, 19 इंच के अलॉय व्हील्स और कनेक्टेड टेललाइट्स जैसी चीजें हैं।. गाड़ी की लंबाई 4740 mm, चौड़ाई 1872 mm और ऊंचाई 1734 mm है. व्हीलबेस 2840 mm का है जो अंदर काफी स्पेस देता है. ग्राउंड क्लियरेंस करीब 180 mm रखा गया है ताकि भारतीय सड़कों पर आसानी से चल सके.
इंटीरियर और फीचर्स
अंदर की तरफ डैशबोर्ड पर टेक्स्चर्ड हार्ड प्लास्टिक इस्तेमाल किया गया है जो अच्छा प्रीमियम फील देता है. फोर स्पोक फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील पर कंट्रोल बटन हैं. 10.1 इंच का बड़ा स्क्रीन इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों का काम करता है. गियर शिफ्टर स्टीयरिंग कॉलम पर है. दूसरी रो की सीटें स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग हैं जिससे तीसरी रो में बैठने वालों को आराम मिल सके. हालांकि, दूसरी रो में कैप्टन सीट्स की बजाय सिंगल बेंच दी गई है. एक टच टंबल फंक्शन से दूसरी रो आसानी से फोल्ड हो जाती है. लेदरेट अपहोल्स्ट्री, ऑटो डिमिंग आईआरवीएम और थिएटर स्टाइल सीटिंग जैसी चीजें भी हैं.
बैटरी, परफॉर्मेंस और रेंज
इसमें 60.13 kWh की बैटरी पैक लगी है, जो सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देती है. ये मोटर 201.20 bhp पावर और 280 Nm टॉर्क बनाती है. 0 से 100 kmph की स्पीड सिर्फ 9 सेकंड में आ जाती है. तीन ड्राइविंग मोड हैं - Eco, Normal और Sport. रिजनरेटिव ब्रेकिंग को भी एडजस्ट कर सकते हैं. ARAI के मुताबिक एक चार्ज पर 517 km तक चल सकती है. डीसी फास्ट चार्जिंग से 10 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक बैटरी सिर्फ 30 मिनट में भर जाती है. भारत में ये गाड़ी Kia Carens Clavis EV, BYD eMax 7 और Mahindra XEV 9S जैसी कारों को टक्कर दे सकती है. अगर आपको सात सीटर इलेक्ट्रिक गाड़ी चाहिए, जो स्पेस और रेंज दोनों में मजबूत हो तो VF MPV 7 अच्छा ऑप्शन हो सकता है.