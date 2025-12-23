ETV Bharat / technology

अगले साल VinFast भारत में लॉन्च करेगी अपनी दो इलेक्ट्रिक कारें, एक माइक्रो EV भी शामिल

कंपनी की पहली कार VinFast Limo Green होने वाली है, जिसे भारतीय बाजार में 3-पंक्ति EV सेगमेंट में उतारा जाएगा. हालांकि VinFast इसे 5+2 मानती है, न कि पूरी तरह से 7-सीटर, लेकिन लॉन्च के बाद Limo Green का मुख्य मुकाबला BYD eMax 7 से होगा.

2026 VinFast Limo Green (अनुमानित लॉन्चः साल 2026 की पहली तिमाही, अनुमानित कीमतः 22-26 लाख रुपये)

इनमें VinFast VF3 माइक्रो EV और VinFast Limo Green थ्री-रो इलेक्ट्रिक MPV शामिल हैं. कंपनी के इंडियन-लाइनअप में मौजूद VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक SUVs को इसके तमिलनाडु प्लांट में बना रही है. यहां हम आपको साल 2026 में लॉन्च होने वाली कंपनी की दो और कारों के बारे में बताने जा रहे हैं.

हैदराबाद: वियतनामी कार निर्माता कंपनी VinFast ने सितंबर 2025 में भारतीय बाज़ार में एंट्री की थी. कंपनी अपनी शुरुआत के साथ दो इलेक्ट्रिक कारों को बाजार में उतारा, जिनमें VinFast VF6 और VF7 शामिल हैं. वहीं साल 2026 के लिए कंपनी ने दो और मॉडल की घोषणा की है.

इस कार में 60.1kWh का बैटरी पैक इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके लिए कंपनी का दावा है कि यह 450km की रेंज प्रदान करेगा. इस कार में फ्रंट-माउंटेड मोटर इस्तेमाल की जाएगी, जो 201hp की पावर प्रदान करेगी. इसके इंटीरियर की बात करें, तो आप एक मिनिमलिस्ट अप्रोच की उम्मीद कर सकते हैं, जैसा कि उनकी दूसरी SUVs में देखा गया है, जिसमें सेंटर टचस्क्रीन ज़्यादातर फ़ंक्शन को कंट्रोल करेगी.

इसके एक्सटीरियर पर नजर डालें तो यहां V-लैंप आगे और पीछे के डिज़ाइन पर देखने को मिलते हैं, जबकि इसका सिल्हूट आखिर में Tata Safari जैसी उठी हुई रूफ जैसा दिखता है. VinFast Limo Green की कीमत 22 लाख रुपये से 26 लाख रुपये के बीच रखी जा सकती है, और इसे साल की पहली तिमाही में लॉन्च किया जा सकता है.

2026 VinFast VF3

(अनुमानित लॉन्चः साल 2026 की पहली छमाही, कीमतः 8-10 लाख रुपये)

MG Motor की कॉम्पैक्ट EV MG Comet ने लॉन्च के बाद से भारत में बेहतर प्रदर्शन किया. अब VinFast भी माइक्रो EV सेगमेंट में एक सिटी कार उतारने की तैयारी कर रही है. कंपनी अपने साल अपनी VinFast VF3 के साथ इस सेगमेंट का फायदा उठाना चाहती है. इस कार का छोटा साइज़ इसे ट्रैफ़िक में चलाने में आसान बनाएगा.

2026 VinFast VF3 (फोटो - VinFast)

इसके साथ ही इसमें 191mm का ग्राउंड क्लीयरेंस दिया जाएगा, जो खराब सड़कों पर मदद करेगा. इस कार में 18.6kWh की बैटरी दी जाएगी, जिसकी क्लेम्ड रेंज 200km से ज़्यादा है, और एक हफ़्ते तक ऑफ़िस आने-जाने के लिए काफ़ी होगी. हालांकि इसमें मिलने वाली मोटर 43.5hp की पावर देती है, जो ज्यादा नहीं है.

लेकिन कम वज़न और कॉम्पैक्ट साइज़ इसे शहर में चलने के लिए काफ़ी बनाते हैं. MG Motor की तरह, VinFast भी बैटरी-एज़-ए-सर्विस (BaaS) प्लान देने की सोच रहा है. VinFast VF3 को 2026 के पहले छमाही में लॉन्च किया जा सकता है, जिसकी अनुमानित कीमत 8 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच होने वाली है.