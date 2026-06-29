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VinFast भारत में उतारेगी अपना Viper इलेक्ट्रिक स्कूटर, डिजाइन पेटेंट किया फाइल

ध्यान देने वाली बात यह है कि डिज़ाइन पेटेंट से जल्द लॉन्च की पुष्टि नहीं होती है, लेकिन इससे यह पता चलता है कि VinFast एक ऐसे प्रोडक्ट के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हासिल कर रही है, जिसे वह भविष्य में भारत में ला सकती है. यह डेवलपमेंट ऐसे समय में हो रही है कि जब कंपनी इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारों से आगे अपनी मौजूदगी बढ़ाने की तैयारी कर रही है.

हैदराबाद: वियतनामी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी VinFast ने भारतीय बाजार के लिए अपने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन VinFast Viper स्कूटर के डिज़ाइन का पेटेंट फाइल किया है. इससे पता चलता है कि कंपनी देश के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में अपनी प्लान की गई एंट्री की तरफ एक और कदम बढ़ा रही है.

VinFast Viper का डिजाइन

फाइल किए गए पेटेंट इमेज में एक स्कूटर दिखाई देताहै, जो विदेशी मार्केट में बिकने वाले VinFast Viper जैसा ही लगता है, लेकिन इसका डिज़ाइन रिफ्रेश है. स्कूटर के फ्रंट एप्रन को शार्प बॉडी पैनल के साथ रीडिज़ाइन किया गया है, जबकि इसके हेडलैंप में अब एंगुलर LED लाइटिंग सिग्नेचर दिया गया है. स्कूटर के पिछले हिस्से को भी पतले टेल लैंप और रिवाइज्ड ग्रैब रेल के साथ अपडेट किया गया है.

VinFast Viper स्कूटर के हार्डवेयर (फोटो - VinFast)

VinFast Viper के स्पेसिफिकेशन

इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसका सिंगल-बैटरी वर्जन फुल चार्ज पर 82 km तक की रेंज प्रदान करता है, जबकि इसका डुअल-बैटरी वेरिएंट इस रेंज को 145 km तक बढ़ा देता है. खास बात यह है कि सिंगल-बैटरी मॉडल ऑप्शनल दूसरी बैटरी लगाकर भी 145 km का आंकड़ा हासिल कर सकता है.

VinFast Viper स्कूटर (फोटो - VinFast)

इसके अलावा बैटरी कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर इसका चार्जिंग टाइम भी अलग-अलग होता है. जहां इसके स्टैंडर्ड वर्जन को फुल चार्ज करने में लगभग 4.5 घंटे लगते हैं, वहीं, डुअल-बैटरी वर्जन को चार्ज होने में लगभग 9 घंटे लगते हैं.