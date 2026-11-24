2027 की शुरुआत में लॉन्च होंगे VinFast के इलेक्ट्रिक स्कूटर, तमिलनाडु प्लांट में उत्पादन की योजना
VinFast भारतीय बाजार में अपने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बिसनेस की शुरुआत करने वाली है. रिपोर्ट्स के अनुसार, 2027 की शुरुआत में पहले स्कूटर लॉन्च होंगे.
Published : November 24, 2026 at 10:42 AM IST
हैदराबाद: वियतनामी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी VinFast भारतीय बाजार में अपने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बिसनेस की शुरुआत करने वाली है, जिसके तहत कंपनी के पहले उत्पाद साल 2027 में लॉन्च किए जाएंगे. कुछ रिपोर्ट्स की माने तो, वियतनाम की यह बड़ी ऑटो कंपनी तमिलनाडु के थूथुकुडी स्थित अपने प्लांट में टू-व्हीलर बनाने की योजना बना रही है.
कंपनी के 'V Creator All Star Summit 2026' के दौरान 'Inc42' से बातचीत करते हुए, VinFast Asia के मुख्य कार्यकारी तपन घोष ने बताया कि कंपनी को उम्मीद है कि अगले साल की शुरुआत तक उनके पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर प्लांट से बनकर बाहर आ जाएंगे.
VinFast India में टू-व्हीलर सेगमेंट के मार्केट CEO अनुराग सक्सेना ने पहले घरेलू ई-टू-व्हीलर मार्केट के लिए कंपनी की योजनाओं पर प्रकाश डाला था. समाचार एजेंसी PTI के हवाले से उन्होंने कहा कि, "उसी फैसिलिटी में टू-व्हीलर्स के लिए एक प्रोडक्शन लाइन भी लगाई गई है."
Inc42 की एक रिपोर्ट की माने तो, हालांकि कंपनी ने अभी तक स्कूटर लाइन की शुरुआती क्षमता का खुलासा नहीं किया है, लेकिन सक्सेना ने बताया कि पूरी क्षमता पर यह प्लांट सालाना 10 लाख यूनिट का उत्पादन कर सकेगा.
हालांकि, कंपनी की फिलहाल सालाना 10 लाख स्कूटर बनाने के लिए बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) में निवेश करने की कोई योजना नहीं है. खबरों की माने तो, घोष ने कहा कि उत्पादन क्षमता को ग्राहकों की प्रतिक्रिया, बाजार की मांग और अलग-अलग उत्पादों के प्रदर्शन के आधार पर बढ़ाया जाएगा.
सक्सेना ने बताया कि कंपनी भारतीय ई-टू-व्हीलर बाजार का अध्ययन कर रही थी और अपने आकलन के आधार पर, वह शुरुआत में ऐसे बैटरी-संचालित स्कूटर पेश करने की योजना बना रही है, जिनकी एक बार चार्ज करने पर एक निश्चित न्यूनतम रेंज होगी.
PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी भारत में दो बैटरी-संचालित फोर-व्हीलर भी उतारने की योजना बना रही है, जिससे कॉम्पैक्ट एसयूवी (स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल) की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके - खासकर उन लोगों की ओर से जो पहली बार गाड़ी खरीद रहे हैं.