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2027 की शुरुआत में लॉन्च होंगे VinFast के इलेक्ट्रिक स्कूटर, तमिलनाडु प्लांट में उत्पादन की योजना

VinFast Viper इलेक्ट्रिक स्कूटर ( फोटो - VinFast )

हैदराबाद: वियतनामी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी VinFast भारतीय बाजार में अपने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बिसनेस की शुरुआत करने वाली है, जिसके तहत कंपनी के पहले उत्पाद साल 2027 में लॉन्च किए जाएंगे. कुछ रिपोर्ट्स की माने तो, वियतनाम की यह बड़ी ऑटो कंपनी तमिलनाडु के थूथुकुडी स्थित अपने प्लांट में टू-व्हीलर बनाने की योजना बना रही है.

कंपनी के 'V Creator All Star Summit 2026' के दौरान 'Inc42' से बातचीत करते हुए, VinFast Asia के मुख्य कार्यकारी तपन घोष ने बताया कि कंपनी को उम्मीद है कि अगले साल की शुरुआत तक उनके पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर प्लांट से बनकर बाहर आ जाएंगे.

VinFast Viper इलेक्ट्रिक स्कूटर (फोटो - VinFast) VinFast India में टू-व्हीलर सेगमेंट के मार्केट CEO अनुराग सक्सेना ने पहले घरेलू ई-टू-व्हीलर मार्केट के लिए कंपनी की योजनाओं पर प्रकाश डाला था. समाचार एजेंसी PTI के हवाले से उन्होंने कहा कि, "उसी फैसिलिटी में टू-व्हीलर्स के लिए एक प्रोडक्शन लाइन भी लगाई गई है." Inc42 की एक रिपोर्ट की माने तो, हालांकि कंपनी ने अभी तक स्कूटर लाइन की शुरुआती क्षमता का खुलासा नहीं किया है, लेकिन सक्सेना ने बताया कि पूरी क्षमता पर यह प्लांट सालाना 10 लाख यूनिट का उत्पादन कर सकेगा. VinFast Viper इलेक्ट्रिक स्कूटर (फोटो - VinFast)