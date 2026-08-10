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भारत में इलेक्ट्रिक मैक्सी-स्कूटर लॉन्च करेगी VinFast, 'Rasad' नाम से कराया डिजाइन पेटेंट

हैदराबाद: इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी VinFast ने भारत में अपने 'VinFast Rasad' इलेक्ट्रिक स्कूटर का डिज़ाइन का पेटेंट कराया है. बता दें कि यह एक इलेक्ट्रिक मैक्सी-स्कूटर कॉन्सेप्ट है, जिसे वियतनामी कंपनी ने 2026 की शुरुआत में अपने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पोर्टफोलियो में बड़े बदलाव के हिस्से के तौर पर पेश किया था.

VinFast Rasad में क्या है खास

कंपनी ने यह फाइलिंग तब की है, जब VinFast ने भारत में दो और इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स – VinFast Viper स्कूटर और एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल – के लिए पेटेंट फाइल कराया है. माना जा रहा है कि यह मोटरसाइकिल कंपनी के Sulad कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जिसे VinFast ने जनवरी 2026 में अपने भविष्य के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के हिस्से के तौर पर पेश किया था.

जानकारी के अनुसार, कई पेटेंट फाइलिंग से पता चलता है कि VinFast भारतीय बाज़ार के लिए पहले बताए गए प्लान से कहीं ज़्यादा बड़ी प्रोडक्ट रेंज तैयार करने की तैयारी कर रही है.

VinFast Rasad का डिजाइन

नई Rasad इलेक्ट्रिक स्कूटर का डिज़ाइन मज़बूत और एंगुलर है, जिसमें मोटे टायर और अंडरबोन चेसिस का इस्तेमाल किया जाएगा. यह डिज़ाइन Yamaha Aerox और हाल ही में सामने आई Honda ADV160 जैसा ही है. स्कूटर के डिज़ाइन पेटेंट से यह भी पता चलता है कि इसमें दोनों तरफ़ डिस्क ब्रेक, काफ़ी जगह वाली स्टेप्ड सीट और एक लंबा विंडस्क्रीन दिया जाएगा. सस्पेंशन के लिए इसमें आगे की तरफ़ टेलीस्कोपिक फ़ॉर्क और पीछे की तरफ़ ट्विन शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं.