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भारत में इलेक्ट्रिक मैक्सी-स्कूटर लॉन्च करेगी VinFast, 'Rasad' नाम से कराया डिजाइन पेटेंट

VinFast ने भारत में अपने 'VinFast Rasad' इलेक्ट्रिक स्कूटर का डिज़ाइन का पेटेंट कराया है. इसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा.

VinFast Viper
VinFast Viper (फोटो - VinFast)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 10, 2026 at 3:47 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी VinFast ने भारत में अपने 'VinFast Rasad' इलेक्ट्रिक स्कूटर का डिज़ाइन का पेटेंट कराया है. बता दें कि यह एक इलेक्ट्रिक मैक्सी-स्कूटर कॉन्सेप्ट है, जिसे वियतनामी कंपनी ने 2026 की शुरुआत में अपने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पोर्टफोलियो में बड़े बदलाव के हिस्से के तौर पर पेश किया था.

VinFast Rasad में क्या है खास
कंपनी ने यह फाइलिंग तब की है, जब VinFast ने भारत में दो और इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स – VinFast Viper स्कूटर और एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल – के लिए पेटेंट फाइल कराया है. माना जा रहा है कि यह मोटरसाइकिल कंपनी के Sulad कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जिसे VinFast ने जनवरी 2026 में अपने भविष्य के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के हिस्से के तौर पर पेश किया था.

जानकारी के अनुसार, कई पेटेंट फाइलिंग से पता चलता है कि VinFast भारतीय बाज़ार के लिए पहले बताए गए प्लान से कहीं ज़्यादा बड़ी प्रोडक्ट रेंज तैयार करने की तैयारी कर रही है.

VinFast Rasad का डिजाइन
नई Rasad इलेक्ट्रिक स्कूटर का डिज़ाइन मज़बूत और एंगुलर है, जिसमें मोटे टायर और अंडरबोन चेसिस का इस्तेमाल किया जाएगा. यह डिज़ाइन Yamaha Aerox और हाल ही में सामने आई Honda ADV160 जैसा ही है. स्कूटर के डिज़ाइन पेटेंट से यह भी पता चलता है कि इसमें दोनों तरफ़ डिस्क ब्रेक, काफ़ी जगह वाली स्टेप्ड सीट और एक लंबा विंडस्क्रीन दिया जाएगा. सस्पेंशन के लिए इसमें आगे की तरफ़ टेलीस्कोपिक फ़ॉर्क और पीछे की तरफ़ ट्विन शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं.

हालांकि VinFast ने अभी तक इसके स्पेसिफिकेशन्स का आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया है, लेकिन 'वियतनाम न्यूज़' समेत वियतनाम के कई प्रकाशनों की रिपोर्ट्स के अनुसार, इस स्कूटर में बीच में लगी मोटर का इस्तेमाल होगा, जो 7.1kW की पीक पावर देती है, जिससे इसकी टॉप स्पीड 100 किमी/घंटा तक पहुंच सकेगी.

इन रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि VinFast साल 2026 की चौथी तिमाही में इसे ग्लोबल स्तर पर लॉन्च करने की योजना बना रही है. भारतीय बाज़ार की बात करें तो, VinFast ने पहले ही जानकारी दी थी कि वह साल 2026 में इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर सेगमेंट के साथ देश में एंट्री करने की योजना बना रही है और शुरुआत में वियतनाम में मौजूद अपने लाइनअप से तीन मॉडल को बाजार में उतारेगी.

इसके बाद से, VinFast Viper, Sulad और अब VinFast Rasad - इन सभी का भारत में पेटेंट कराया जा चुका है. हालांकि पेटेंट फाइलिंग से किसी मॉडल के लॉन्च होने की पक्की पुष्टि नहीं होती, लेकिन इससे यह संकेत ज़रूर मिलता है कि ये मॉडल आगे चलकर हमारे बाज़ार में आ सकते हैं.

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