ETV Bharat / technology

2-व्हीलर सेगमेंट में एंट्री करेगी VinFast, देश के 30 से ज़्यादा शहरों में खोलेगी शोरूम

VinFast Viper ( फोटो - VinFast )

हैदराबाद: वियतनामी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी VinFast ने 2025 में अपनी इलेक्ट्रिक कारों के साथ भारत में एंट्री की थी, जिसके बाद कंपनी अब देश के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में भी अपने कारोबार को बढ़ाने की योजना बना रही है.

इस इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी ने 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50 से ज़्यादा डीलर पार्टनर्स के साथ 'लेटर ऑफ़ इंटेंट' (LOI) पर साइन किए हैं. इन समझौतों से VinFast के रिटेल नेटवर्क का पहला चरण तैयार होने की उम्मीद है, जिसके कंपनी तहत 34 शहरों में 50 से ज़्यादा शोरूम खोलने की योजना बना रही है.

आसान शब्दों में कहें तो, VinFast द्वारा साइन किए गए LOI असल में कंपनी और उसके संभावित डीलर पार्टनर्स के बीच इरादे को औपचारिक रूप से ज़ाहिर करने वाला एक दस्तावेज़ है. इसका अर्थ यह है कि डीलर VinFast आउटलेट खोलने की दिशा में काम करने के लिए सहमत हो गए हैं. जानकारी के अनुसार, ये LOI वियतनाम के हाई फोंग में VinFast के मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स में भारतीय डीलर पार्टनर्स की यात्रा के दौरान साइन किए गए थे. कंपनी देश भर के बाज़ारों पर नज़र बनाए हुए है, क्योंकि वह भारत के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेक्टर में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी कर रही है. VinFast के डीलरशिप का यह नेटवर्क भारत के उत्तरी, मध्य, पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में फैलाया जाएगा. उत्तर भारत में, VinFast का डीलर नेटवर्क दिल्ली NCR, राजस्थान और पंजाब को कवर करेगा, जबकि मध्य भारत के लिए इसकी योजनाओं में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश शामिल हैं.