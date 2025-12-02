ETV Bharat / technology

अगले साल फरवरी में लॉन्च होगी VinFast की तीसरी इलेक्ट्रिक कार, जानें क्या होगा नाम

चाउ ने कहा कि, "हम अगले साल भारत में GSM लॉन्च करने जा रहे हैं, जो एक इलेक्ट्रिक टैक्सी फ्लीट और ऑपरेशन है. वे सिर्फ़ VinFast गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे." भारत में Limo Green की ज़्यादातर बिक्री GSM की सर्विस से किए जाने की संभावना है. VinFast के मौजूदा मॉडल्स की तरह, Limo Green का भी तमिलनाडु में ब्रांड के प्लांट में ही लोकल प्रोडक्शन किया जा सकता है.

Vinfast Limo Green Limo Green का लॉन्च भारत में VinFast की इलेक्ट्रिक राइड-हेलिंग सर्विस, ग्रीन एंड स्मार्ट मोबिलिटी (GSM) के शुरू होने के साथ होने की उम्मीद है. GSM का मालिकाना हक वियतनामी ग्रुप VinGroup के पास है, खासकर इसके चेयरमैन, फाम न्हाट वुओंग के पास है.

Autocar Professional से बात करते हुए VinFast एशिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फाम सान चाउ ने कहा कि, "अगली कार जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं, वह फरवरी के आसपास होगी. यह 7-सीटर VinFast Limo Green होगी."

हैदराबाद: वियतनामी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी VinFast अगले साल फरवरी में भारतीय बाजार में अपनी नई VinFast Limo Green MPV को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. VinFast VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक SUV के बाद यह MPV देश में कंपनी की तीसरी कार होने वाली है. बाजार में यह कार Kia Carens Clavis EV और BYD eMax 7 के साथ इलेक्ट्रिक MPV सेगमेंट में मुकाबला करेगी.

बता दें कि भारत GSM के लिए पांचवां मार्केट होगा, जो अभी वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस और लाओस में काम करती है. GSM को Uber, Ola और Rapido जैसे कॉम्पिटिटर से जो चीज़ अलग कर सकती है, वह है इसका बिज़नेस मॉडल, जहां इसके पास इलेक्ट्रिक कारों और टू-व्हीलर का पूरा फ्लीट है.

कंपनी ऐप-बेस्ड सर्विस और ट्रेडिशनल राइड-हेलिंग कैब, दोनों चलाती है. अपने ग्रुप के अपने फ्लीट सर्विस प्रोवाइडर को कैप्टिव कस्टमर के तौर पर रखने से VinFast को यहां अपना वॉल्यूम तेज़ी से बढ़ाने में मदद मिल सकती है.

Vinfast Limo Green में कुछ होगा

Vinfast Limo Green को भारत में टेस्टिंग के दौरान पहले ही देखा जा चुका है, और कंपनी ने इस साल की शुरुआत में इस डिज़ाइन का पेटेंट भी कराया था. इसके आकार की बात करें तो इसका वियतनामी मॉडल 4,740mm लंबा, 1,872mm चौड़ा और 1,728mm ऊंचा है, और इसका व्हीलबेस 2,840mm है.

Vinfast Limo Green MPV (फोटो - VinFast)

Vinfast Limo Green की बैटरी और रेंज

वियतनाम में, VinFast Limo Green में 60.13kWh का बैटरी पैक इस्तेमाल किया गया है, जिसकी NEDC रेंज 450km होने का दावा किया गया है. यह बैटरी फ्रंट एक्सल पर लगी इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देती है, जो 198 bhp की पावर और 280Nm का टॉर्क जेनरेट करती है.

Limo Green की बैटरी 11kW AC और 80kW DC फ़ास्ट-चार्जिंग को एक्सेप्ट करती है, जिसमें 80kW DC को 10 प्रतिशत से 70 प्रतिशत SoC तक जाने में 30 मिनट लगते हैं. Limo Green का फॉर्म फैक्टर बहुत ही ट्रेडिशनल MPV जैसा है, जिसमें VinFast के सिग्नेचर V-शेप के डिज़ाइन मोटिफ और स्लैब-साइडेड बॉडी पैनल हैं.

Vinfast Limo Green के फीचर्स

यह अंदर से भी मिनिमलिस्टिक है और 2+3+2 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन में आती है. फीचर्स की बात करें तो इसमें 10.1-इंच का टचस्क्रीन मिलता है, जिसके साथ चार स्पीकर, सिंगल-ज़ोन AC और USB चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं. Limo Green के सेफ्टी सूट में 4 एयरबैग, ABS और एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक शामिल हैं, हालांकि ADAS पैकेज का हिस्सा नहीं है.