VinFast India ने किया तमिलनाडु प्लांट में 500 मिलियन डॉलर का नया निवेश, EVs का होगा उत्पादन
VinFast की भारतीय शाखा VinFast India ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को बढ़ाने की घोषणा की है. कंपनी ने 500 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट करेगी.
Published : December 5, 2025 at 11:05 AM IST
हैदराबाद: वियतनामी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी VinFast की भारतीय शाखा VinFast India ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को बढ़ाने की घोषणा की है. कंपनी ने तमिलनाडु सरकार के साथ अपनी थूथुकुडी फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए एक नया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) साइन किया है.
इस नए एग्रीमेंट से SIPCOT इंडस्ट्रियल पार्क में लगभग 200 हेक्टेयर (लगभग 500 एकड़) और ज़मीन मिलेगी, जिससे वियतनामी EV बनाने वाली कंपनी अपने पोर्टफोलियो को इलेक्ट्रिक कारों से आगे बढ़ाकर इलेक्ट्रिक बसें, इलेक्ट्रिक स्कूटर और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तक बढ़ा सकेगी.
यह भारत में VinFast के 2 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट का दूसरा फेज़ है, जिसमें कंपनी इलेक्ट्रिक बसों और ई-स्कूटर के लिए नई वर्कशॉप और प्रोडक्शन लाइन बनाने के लिए 500 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट करेगी.
इन फैसिलिटी में मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली और टेस्टिंग ऑपरेशन किए जाएंगे, और संभावना जताई जा रही है कि इससे भारत के तेज़ी से बढ़ते EV मार्केट में ब्रांड के लोकलाइज़ेशन और मैन्युफैक्चरिंग की तैयारी को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा.
MoU के तहत, तमिलनाडु सरकार VinFast को ज़रूरी परमिट लेने और बिजली, पानी की सप्लाई, अंदरूनी सड़कें, ड्रेनेज और वेस्ट मैनेजमेंट जैसे ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में मदद करेगी. इसके अलावा, राज्य सरकार मौजूदा पॉलिसी के हिसाब से लागू इंसेंटिव और कानूनी छूट भी देगी, जिससे प्रस्तावित 500 मिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट किया जा सके.
Vingroup Asia के CEO और VinFast Asia के CEO फाम सान्ह चाउ ने कहा कि, "तमिलनाडु प्लांट के प्रस्तावित विस्तार से हम भारत में अपने प्रोडक्ट लाइनअप को इलेक्ट्रिक कारों से लेकर इलेक्ट्रिक बसों और ई-स्कूटर तक बढ़ा पाएंगे, जिससे हम ग्राहकों की ज़्यादा ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे. हमें यह भी उम्मीद है कि इस पहल से नौकरी के नए मौके बनेंगे, लोकलाइज़ेशन को बढ़ावा मिलेगा और लोकल वर्कफ़ोर्स की स्किल्स मज़बूत होंगी."
उन्होंने आगे कहा कि, "VinFast का मानना है कि तमिलनाडु हमारी ग्लोबल विस्तार यात्रा में एक स्ट्रेटेजिक हब के तौर पर काम करता रहेगा और आने वाले सालों में भारत के ग्रीन मोबिलिटी लक्ष्यों को सपोर्ट करने में अहम भूमिका निभाएगा."
तमिलनाडु के इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर, टी.आर.बी. राजा ने कहा कि, "हम तमिलनाडु में इलेक्ट्रिक कारों के प्लान किए गए डेवलपमेंट के VinFast के अगले फ़ेज़ का स्वागत करते हैं और इलेक्ट्रिक बस और ई-स्कूटर प्रोडक्शन की नई शुरुआत तमिलनाडु और भारत दोनों की ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रैटेजी के लिए और तेज़ी लाएगी."
राजा ने आगे कहा कि, "राज्य सरकार VinFast के साथ मिलकर काम करने और लागू करने की पूरी प्रक्रिया के दौरान अच्छी स्थितियां पक्का करने के लिए कमिटेड है, ताकि कम्युनिटी और रीजनल इकॉनमी को लंबे समय तक चलने वाले फ़ायदे मिल सकें, यह पक्का करके कि Vingroup तमिलनाडु में फले-फूले और इसका बढ़ता हुआ इकोसिस्टम तमिलनाडु के लिए नौकरियां दे."
VinFast के प्लांट के बारे में जानकारी
VinFast का मौजूदा थूथुकुडी प्लांट 400 एकड़ (160 हेक्टेयर) में फैला है और इसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की प्रोडक्शन लाइनें हैं, जिनकी सालाना कैपेसिटी 50,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियों की है, जिसे अभी बढ़ाकर 150,000 यूनिट किया जा रहा है.
इस बढ़ी हुई फैसिलिटी से भारत में कंपनी के EV इकोसिस्टम को मज़बूत करने में अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, आफ्टरसेल्स और बैटरी रीसाइक्लिंग शामिल हैं.