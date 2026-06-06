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VinFast ने भारत में टैक्सी सर्विस की शुरुआत की, Limo Green को होगा इस्तेमाल

VinFast के समर्थन वाली कंपनी Green SM ने लॉन्च की टैक्सी सर्विस ( फोटो - X/@mssirsa )

हैदराबाद: वियतनामी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी VinFast के समर्थन वाली कंपनी Green SM ने दिल्ली-NCR में अपनी फुली इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस की शुरुआत की है, जिसके साथ ही कंपनी ने भारतीय बाजार में पहली बार एंट्री मारी है. जानकारी के अनुसार कंपनी शुरुआत में नेशनल कैपिटल रीजन यानी NCR में यह सर्विस चलाएगी और बाद में इसे धीरे-धीरे देश के दूसरे शहरों तक फैलाय जाएगा. इसके आने से, Green SM देश में Uber और Ola जैसी पहले से मौजूद राइड-हेलिंग कंपनियों से मुकाबला करेगी. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सर्विस VinFast Limo Green का इस्तेमाल करके ऑपरेट की जाएगी, जो कमर्शियल पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए खास तौर पर बनाई गई एक 7-सीट वाली इलेक्ट्रिक MPV है. VinFast Limo Green का पावरट्रेन और रेंज

खास बात यह है कि फ्लीट-ओरिएंटेड मॉडल को कंपनी ने सियान कलर में पेश किया है, और इन पर Green SM की ब्रांडिंग दी गई है. कार में व्हील कवर वाले स्टील व्हील्स दिए गए हैं. Limo Green के पावरट्रेन की बात करें तो इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर लगाई जाती है, जो इसके अगले व्हील्स को पावर देती है.