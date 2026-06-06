ETV Bharat / technology

VinFast ने भारत में टैक्सी सर्विस की शुरुआत की, Limo Green को होगा इस्तेमाल

VinFast के समर्थन वाली कंपनी Green SM ने भारत में अपनी फुली इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस की शुरुआत की है.

Green SM, a company backed by VinFast, has launched a taxi service.
VinFast के समर्थन वाली कंपनी Green SM ने लॉन्च की टैक्सी सर्विस (फोटो - X/@mssirsa)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 6, 2026 at 11:27 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: वियतनामी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी VinFast के समर्थन वाली कंपनी Green SM ने दिल्ली-NCR में अपनी फुली इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस की शुरुआत की है, जिसके साथ ही कंपनी ने भारतीय बाजार में पहली बार एंट्री मारी है. जानकारी के अनुसार कंपनी शुरुआत में नेशनल कैपिटल रीजन यानी NCR में यह सर्विस चलाएगी और बाद में इसे धीरे-धीरे देश के दूसरे शहरों तक फैलाय जाएगा.

इसके आने से, Green SM देश में Uber और Ola जैसी पहले से मौजूद राइड-हेलिंग कंपनियों से मुकाबला करेगी. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सर्विस VinFast Limo Green का इस्तेमाल करके ऑपरेट की जाएगी, जो कमर्शियल पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए खास तौर पर बनाई गई एक 7-सीट वाली इलेक्ट्रिक MPV है.

VinFast Limo Green का पावरट्रेन और रेंज
खास बात यह है कि फ्लीट-ओरिएंटेड मॉडल को कंपनी ने सियान कलर में पेश किया है, और इन पर Green SM की ब्रांडिंग दी गई है. कार में व्हील कवर वाले स्टील व्हील्स दिए गए हैं. Limo Green के पावरट्रेन की बात करें तो इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर लगाई जाती है, जो इसके अगले व्हील्स को पावर देती है.

इस मोटर को चलाने के लिए कंपनी ने इसमें 60.13 kWh का बड़ा बैटरी पैक लगाया है. कार की इलेक्ट्रिक मोटर 201 bhp की पावर और 280 Nm का टॉर्क प्रदान करती है. यह MPV फुल चार्ज होने पर 517 km तक की ARAI-सर्टिफाइड रेंज प्रदान करती है.

VinFast Limo Green के सेफ्टी फीचर्स
Green SM का कहना है कि उसकी गाड़ियों में ऑनबोर्ड सेफ्टी सिस्टम पहले से ही दिए गए हैं. इन फीचर्स में अंदर और बाहर के कैमरे, AI-असिस्टेड मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी और इमरजेंसी असिस्टेंस बटन शामिल होंगे. कैब की बुकिंग, कंपनी के स्मार्टफोन ऐप के ज़रिए की जा सकती है, जबकि ग्राहक ऑपरेशनल ज़ोन में सीधे गाड़ियां भी बुला सकेंगे.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Green SM के आने के साथ ही, वियतनामी कंपनी VinFast भी Maruti Suzuki, Tata Motors, Toyota और Hyundai जैसी उन बड़ी कंपनियों में शामिल हो गई है, जिनकी कारें फ्लीट सेक्टर में इस्तेमाल की जाती हैं.

वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया और फिलीपींस के बाद भारत Green SM के लिए पांचवां इंटरनेशनल मार्केट बन गया है. कंपनी ने 5 जून से 11 जून के बीच अपने ऐप से बुक की गई राइड्स पर शुरुआती डिस्काउंट (50 प्रतिशत या 250 रुपये तक) देने की भी घोषणा की है.

TAGGED:

GREEN SM
VINFAST LIMO GREEN PRICE
VINFAST LIMO GREEN RANGE
VINFAST TAXI SERVICE
GREEN SM TEXI SERVICE IN INDIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.