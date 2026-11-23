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VinFast ने भारत में इलेक्ट्रिक बस लाने की योजना टाली, कारों और स्कूटर्स पर देगी जोर

VinFast की EB 12 इलेक्ट्रिक बस ( फोटो - VinFast )

हैदराबाद: वियतनामी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी 'VinFast' ने जानकारी दी कि भारत के इलेक्ट्रिक बस बाजार में उतरने की अपनी योजनाओं को कंपनी ने फिलहाल रोक दिया है. कंपनी अब अपना पूरा ध्यान पैसेंजर कारों के कारोबार को बढ़ाने और 2027 में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च करने पर लगा रही है.

कंपनी ने पहले 2026 की दूसरी छमाही में भारत में इलेक्ट्रिक बसें और दोपहिया वाहन उतारने की योजना बनाई थी, इसके साथ ही कंपनी तमिलनाडु में अपने मैन्युफैक्चरिंग कार्यों का विस्तार भी करने वाली थी.

VinFast Asia के सीईओ तपन घोष ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि, "हम बहुत सारी चीजों को एक साथ जल्दीबाजी में शुरू नहीं करना चाहते, क्योंकि इतने सारे उत्पादों के साथ पूरा न्याय नहीं हो पाएगा. यही वजह है कि हम अभी ई-बसों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. हमने इसे टाल दिया है. हम फोर-व्हीलर और टू-व्हीलर पर ध्यान केंद्रित करेंगे." यह फैसला, VinFast द्वारा अपनी थूथुकुडी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का विस्तार करने के लिए दिसंबर 2025 में तमिलनाडु सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने के लगभग एक साल बाद आया है. इस समझौते के तहत, राज्य सरकार लगभग 500 एकड़ अतिरिक्त ज़मीन आवंटित करेगी, जबकि VinFast ने इलेक्ट्रिक बसों और स्कूटरों के लिए समर्पित प्रोडक्शन लाइनों और फेसेलिटी में 500 मिलियन डॉलर का निवेश करने का प्रस्ताव दिया है. यह निवेश भारत के लिए उनकी 2 अरब डॉलर की व्यापक प्रतिबद्धता का ही एक हिस्सा है. VinFast की EB 12 इलेक्ट्रिक बस (फोटो - VinFast) जनवरी 2026 में, घोष ने कहा था कि कंपनी साल की दूसरी छमाही में अपने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन और बसें पेश करने की योजना बना रही है. हालांकि, VinFast ने अब अपने विस्तार के लिए चरणबद्ध तरीका अपनाने का फैसला किया है. ध्यान देने वाली बात यह है कि घोष ने इलेक्ट्रिक बस कारोबार के लिए कोई संशोधित समय-सीमा नहीं दी, और न ही यह स्पष्ट किया कि इस देरी का पहले से घोषित मैन्युफैक्चरिंग निवेश पर क्या असर पड़ेगा.