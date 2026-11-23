VinFast ने भारत में इलेक्ट्रिक बस लाने की योजना टाली, कारों और स्कूटर्स पर देगी जोर
VinFast ने जानकारी दी है कि कंपनी भारत में अपने इलेक्ट्रिक बस बाजार बिजनेस पर फिलहाल रोक लगाने वाली है.
Published : November 23, 2026 at 11:53 AM IST
हैदराबाद: वियतनामी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी 'VinFast' ने जानकारी दी कि भारत के इलेक्ट्रिक बस बाजार में उतरने की अपनी योजनाओं को कंपनी ने फिलहाल रोक दिया है. कंपनी अब अपना पूरा ध्यान पैसेंजर कारों के कारोबार को बढ़ाने और 2027 में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च करने पर लगा रही है.
कंपनी ने पहले 2026 की दूसरी छमाही में भारत में इलेक्ट्रिक बसें और दोपहिया वाहन उतारने की योजना बनाई थी, इसके साथ ही कंपनी तमिलनाडु में अपने मैन्युफैक्चरिंग कार्यों का विस्तार भी करने वाली थी.
VinFast Asia के सीईओ तपन घोष ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि, "हम बहुत सारी चीजों को एक साथ जल्दीबाजी में शुरू नहीं करना चाहते, क्योंकि इतने सारे उत्पादों के साथ पूरा न्याय नहीं हो पाएगा. यही वजह है कि हम अभी ई-बसों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. हमने इसे टाल दिया है. हम फोर-व्हीलर और टू-व्हीलर पर ध्यान केंद्रित करेंगे."
यह फैसला, VinFast द्वारा अपनी थूथुकुडी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का विस्तार करने के लिए दिसंबर 2025 में तमिलनाडु सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने के लगभग एक साल बाद आया है.
इस समझौते के तहत, राज्य सरकार लगभग 500 एकड़ अतिरिक्त ज़मीन आवंटित करेगी, जबकि VinFast ने इलेक्ट्रिक बसों और स्कूटरों के लिए समर्पित प्रोडक्शन लाइनों और फेसेलिटी में 500 मिलियन डॉलर का निवेश करने का प्रस्ताव दिया है. यह निवेश भारत के लिए उनकी 2 अरब डॉलर की व्यापक प्रतिबद्धता का ही एक हिस्सा है.
जनवरी 2026 में, घोष ने कहा था कि कंपनी साल की दूसरी छमाही में अपने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन और बसें पेश करने की योजना बना रही है. हालांकि, VinFast ने अब अपने विस्तार के लिए चरणबद्ध तरीका अपनाने का फैसला किया है.
ध्यान देने वाली बात यह है कि घोष ने इलेक्ट्रिक बस कारोबार के लिए कोई संशोधित समय-सीमा नहीं दी, और न ही यह स्पष्ट किया कि इस देरी का पहले से घोषित मैन्युफैक्चरिंग निवेश पर क्या असर पड़ेगा.
कंपनी ने यह फैसला ऐसे समय में किया है, जब सरकारी खरीद कार्यक्रमों के सहयोग से भारत में इलेक्ट्रिक बस बाजार का विस्तार हो रहा है. भारी उद्योग मंत्रालय के अनुसार, सरकार ने 'PM E-DRIVE' योजना के तहत 14,000 इलेक्ट्रिक बसें आवंटित की हैं. इनमें से 13,800 बसें सात प्रमुख शहरों - दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद और पुणे सहित अन्य - के लिए निर्धारित की गई हैं.
VinFast के लिए, तत्काल प्राथमिकता अपने पैसेंजर व्हीकल ऑपरेशंस को मजबूत करना और अपने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बिजनेस को स्थापित करना है. बता दें कि VinFast मौजूदा समय में VinFast VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक SUV, साथ ही MPV7 और लिमो ग्रीन को पेश करती है.
कंपनी के मासिक वाहन पंजीकरण, शुरुआत में लगभग 300 यूनिट से बढ़कर अब लगभग 2,500-3,000 यूनिट हो गए हैं; इनमें निजी और फ्लीट (व्यावसायिक बेड़े के) वाहन शामिल हैं.
VAHAN डेटा के अनुसार, 6 सितंबर 2025 को भारतीय बाजार में प्रवेश करने से लेकर 14 अक्टूबर 2026 के बीच, VinFast ने भारत में 14,637 इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन कराया. इसके साथ ही, 4 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ कंपनी इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल बाजार में चौथे स्थान पर आ गई है.
इसके अलावा, वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही के लिए SIAM के होलसेल डेटा पर नजर डालें तो कंपनी ने कुल 13,307 व्हीकल्स की बिक्री दर्ज की. इसमें 'Limo Green' इलेक्ट्रिक MPV सबसे आगे रही, जिसकी 7,000 से ज़्यादा यूनिट्स भेजी गईं, जो कुल संख्या का लगभग 54 प्रतिशत है.
इसके बाद VinFast VF7 का नंबर आता है, जिसकी 3,519 यूनिट्स (26 प्रतिशत) भेजी गईं, जबकि VF6 की 2,076 यूनिट्स (16 प्रतिशत) भेजी गईं. वहीं, MPV7 की लगभग 530 यूनिट्स (4 प्रतिशत) भेजी गईं.
कंपनी अब भारत के पैसेंजर EV मार्केट के ज्यादा किफायती सेगमेंट में उतरने की कोशिशों करने वाली है, जिसके तहत, 2027 में कंपनी की छोटी VF5 इलेक्ट्रिक SUV बाजार में पेश की जाएगी. VF5 का मुकाबला Tata Nexon और अन्य कॉम्पैक्ट SUV से होगा.