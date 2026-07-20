VinFast ने भारत के लिए फाइल किए दो व्हीकल डिजाइन पेटेंट, एक इलेक्ट्रिक स्कूटर और दूसरी बाइक
VinFast ने भारतीय बाजार के लिए दो नए इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के लिए डिज़ाइन पेटेंट फाइल किए हैं. इसमें एक स्कूटर और एक बाइक है.
Published : July 20, 2026 at 5:13 PM IST
हैदराबाद: वियतनामी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी VinFast ने इस साल की शुरुआत में इस बात की पुष्टि की थी कि वह 2026 की दूसरी छमाही में अपने ग्लोबल लाइनअप के तीन इलेक्ट्रिक स्कूटरों के साथ भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में एंट्री करेगी. हालांकि, EV बनाने वाली कंपनी VinFast ने दो नए इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के लिए डिज़ाइन पेटेंट फाइल किए हैं.
इन दो इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों में एक प्रोडक्शन-स्पेसिफिकेशन वाला VinFast Viper इलेक्ट्रिक स्कूटर और एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है, जो VinFast Sulad कॉन्सेप्ट से प्रेरित प्रतीत होती है. हाल की फाइलिंग से संकेत मिलता है कि कंपनी भारत में पहले की घोषणा की तुलना में ज़्यादा बड़ा पोर्टफोलियो ला सकती है.
बता दें कि VinFast Viper का पेटेंट खास तौर पर ध्यान देने लायक है, क्योंकि यह वियतनाम में अभी बिक रहे स्कूटर से काफी मिलता-जुलता है. बता दें कि पहले फाइल किए गए पेटेंट में कई स्टाइलिंग अंतर नजर आए थे, लेकिन इस वर्जन में प्रोडक्शन मॉडल जैसा शार्प बॉडीवर्क, सिंगल-पीस LED हेडलैंप, फाइव-स्पोक अलॉय व्हील्स और हब-माउंटेड मोटर का इस्तेमाल किया गया है.
बैटरी पैक की बात करें तो वियतनामी मार्केट में, VinFast Viper में 4.8 kWh का बैटरी पैक और 3 kW की इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया जाता है. वहीं दूसरी फाइलिंग की बात करें तो यह फाइलिंग एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के लिए है जो VinFast Sulad कॉन्सेप्ट से काफी मिलती-जुलती है.
बता दें कि VinFast ने इस कॉन्सेप्ट को इस साल की शुरुआत में अपनी भविष्य की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल रणनीति के हिस्से के तौर पर पेश किया था. हालांकि कंपनी ने अभी तक इसके आधिकारिक स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा नहीं किया है, लेकिन वियतनाम से सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार, इसके प्रोडक्शन वर्जन में 50 kW तक की पावर देने वाली इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगी, जो लगभग 130 kmph की टॉप स्पीड दे सकती है.
हालांकि, पेटेंट के लिए हाल ही में की गई इस फाइलिंग से पता चलता है कि कंपनी अपने विकल्प खुले रख रही है और भविष्य में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल समेत और भी मॉडल पेश कर सकती है, लेकिन डिज़ाइन पेटेंट का मतलब यह नहीं है कि इन्हें बाज़ार में उतारा ही जाएगा.
फिर भी, इससे इस बात का संकेत ज़रूर मिलता है कि VinFast भारत के लिए इन प्रोडक्ट्स पर गंभीरता से विचार कर रही है. कंपनी ने अभी तक VinFast Viper या इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को बाज़ार में उतारने की समय-सीमा के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है.