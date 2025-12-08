ETV Bharat / technology

पहली बार Vida स्कूटर की बिक्री इस साल हुई एक लाख के पार, कंपनी की बड़ी उपलब्धि

हैदराबाद: देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp की इलेक्ट्रिक व्हीकल शाखा Vida ने करीब तीन साल पहले इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में एंट्री की थी. अब Hero MotoCorp के Vida ब्रांड ने एक कैलेंडर इयर में 1 लाख यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार किया है.

वाहन पोर्टल पर लेटेस्ट रिटेल सेल्स नंबर्स के अनुसार, 1 जनवरी से 5 दिसंबर के बीच, कंपनी ने कुल 1,00,383 Vida ई-स्कूटर कस्टमर्स को डिलीवर किए हैं. इसके अलावा, अक्टूबर 2022 में लॉन्च होने के बाद से Vida ई-स्कूटर की कुल बिक्री 1.50 लाख यूनिट्स को पार कर गई है.

Hero MotoCorp की इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री का अब तक का सफर

जनवरी 2025 में 1,626 यूनिट्स के साथ CY2025 की शुरुआत धीमी रही, लेकिन महीने की बिक्री लगातार चार महीनों (मार्च-जून) तक 6,000 यूनिट्स को पार कर गई. इसके बाद, फिर जुलाई में बिक्री पहली बार 10,000 यूनिट्स के आंकड़े को पार कर गई (10,548 यूनिट्स) और Vida ने लगातार पांच महीनों तक यह रफ़्तार बनाए रखी.

अक्टूबर में कंपनी ने 16,017 यूनिट्स की घरेलू बिक्री दर्द की, जो इस साल की सबसे ज्यादा यूनिट्स हैं. कॉम्पिटिटिव मार्केट में Vida का ज़बरदस्त परफॉर्मेंस मंथली सेल्स के आंकड़ों में साफ़ दिखता है, जहां कंपनी इस साल लगातार आगे रही है. जनवरी में No-7 रैंक पर रहने वाली Vida फरवरी में छठे नंबर पर पहुंची, मार्च-अक्टूबर तक कंपनी ने अपनी No-5 पोजीशन बनाए रखी और फिर पिछले महीने Ola Electric से No-4 की रैंक छीन ली.