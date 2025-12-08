ETV Bharat / technology

पहली बार Vida स्कूटर की बिक्री इस साल हुई एक लाख के पार, कंपनी की बड़ी उपलब्धि

Hero MotoCorp के Vida ब्रांड ने एक कैलेंडर इयर में 1 लाख यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार किया है. कंपनी ने 1,00,383 यूनिट्स बेचे.

Vida VX2
Vida VX2 (फोटो - Hero MotoCorp)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 8, 2025 at 5:17 PM IST

हैदराबाद: देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp की इलेक्ट्रिक व्हीकल शाखा Vida ने करीब तीन साल पहले इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में एंट्री की थी. अब Hero MotoCorp के Vida ब्रांड ने एक कैलेंडर इयर में 1 लाख यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार किया है.

वाहन पोर्टल पर लेटेस्ट रिटेल सेल्स नंबर्स के अनुसार, 1 जनवरी से 5 दिसंबर के बीच, कंपनी ने कुल 1,00,383 Vida ई-स्कूटर कस्टमर्स को डिलीवर किए हैं. इसके अलावा, अक्टूबर 2022 में लॉन्च होने के बाद से Vida ई-स्कूटर की कुल बिक्री 1.50 लाख यूनिट्स को पार कर गई है.

Hero MotoCorp की इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री का अब तक का सफर
जनवरी 2025 में 1,626 यूनिट्स के साथ CY2025 की शुरुआत धीमी रही, लेकिन महीने की बिक्री लगातार चार महीनों (मार्च-जून) तक 6,000 यूनिट्स को पार कर गई. इसके बाद, फिर जुलाई में बिक्री पहली बार 10,000 यूनिट्स के आंकड़े को पार कर गई (10,548 यूनिट्स) और Vida ने लगातार पांच महीनों तक यह रफ़्तार बनाए रखी.

अक्टूबर में कंपनी ने 16,017 यूनिट्स की घरेलू बिक्री दर्द की, जो इस साल की सबसे ज्यादा यूनिट्स हैं. कॉम्पिटिटिव मार्केट में Vida का ज़बरदस्त परफॉर्मेंस मंथली सेल्स के आंकड़ों में साफ़ दिखता है, जहां कंपनी इस साल लगातार आगे रही है. जनवरी में No-7 रैंक पर रहने वाली Vida फरवरी में छठे नंबर पर पहुंची, मार्च-अक्टूबर तक कंपनी ने अपनी No-5 पोजीशन बनाए रखी और फिर पिछले महीने Ola Electric से No-4 की रैंक छीन ली.

BaaS के साथ Vida VX2 की बिक्री बढ़ी
जुलाई 2025 में फ़ैमिली-सेंट्रिक Vida VX2 के लॉन्च से विडा की ग्रोथ तेज़ हो गई, जिसके पोर्टफ़ोलियो में स्पोर्टी लुक वाला Vida V2 भी शामिल है. Vida VX2 बैटरी, मोटर और दूसरे मैकेनिकल पार्ट्स के मामले में असल में Vida V2 जैसा ही है, लेकिन इसमें दो मुख्य अंतर हैं.

पहली अंतर, इसकी स्टाइलिंग भारत में बिकने वाले पारंपरिक फ़ैमिली स्कूटर से कहीं ज़्यादा मिलती-जुलती है. वहीं, दूसरा अंतर, और सबसे ज़रूरी बात - सीधे खरीदने पर इसकी कीमत काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, लेकिन BaaS (बैटरी एज़ ए सर्विस) रूट से खरीदने पर यह बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली है.

इस दूसरे अंतर ने साल के दूसरे हिस्से में Vida की तेज़ी से ग्रोथ में अहम भूमिका निभाई है और इलेक्ट्रिक स्कूटर ने महीने की बिक्री के मामले में लगातार गिरती Ola Electric को आराम से पीछे छोड़ने में मदद की है.

