बच्चों के लिए लॉन्च हुई Vida DIRT.E K3 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, जानें किस एज ग्रुप के लिए है सही
Hero VIDA ने अपनी पहली ऑफ-रोड मोटरसाइकिल VIDA DIRT.E K3 को लॉन्च कर दिया है. इसकी शुरुआती कीमत 69,990 रुपये रखी गई है.
हैदराबाद: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero VIDA ने अपनी पहली ऑफ-रोड मोटरसाइकिल VIDA DIRT.E K3 को लॉन्च कर दिया है. इस मोटरसाइकिल को खास तौर पर 4 से 10 साल के युवा राइडर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसका मकसद बच्चों को बड़ी और ज़्यादा पावरफुल मशीनों पर जाने से पहले, मोटरसाइकिलिंग में एक सुरक्षित, काबिल और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला एंट्री पॉइंट देना है.
Vida DIRT.E K3
Vida DIRT.E K3 मोटरसाइकिल की खास चीजों की बात करें तो, इसमें एक थ्री-पोज़िशन एडजस्टमेंट मैकेनिज्म दिया गया है, जिससे आप सिर्फ़ एक एलन-की की मदद से छोटे, मीडियम और बड़े साइज़ के बीच स्विच कर सकते हैं.
यह सिस्टम सीट की हाइट और व्हीलबेस दोनों को एडजस्ट करता है, जिससे यह पक्का होता है कि बाइक बच्चे की हाइट के साथ बढ़ाई या कम की जा सकती है और कई सालों तक इस्तेमाल करने के लायक रहती है, बजाय इसके कि वह जल्दी छोटी पड़ जाए.
कंपनी ने बाइक को लेकर बताया कि जब बच्चा ऐसे स्किल लेवल पर पहुंच जाता है, जहां फ्रंट और रियर सस्पेंशन की ज़रूरत होती है, तो उन्हें ऑप्शनल एक्सेसरीज़ के तौर पर खरीदा जा सकता है.
Vida DIRT.E K3 की बैटरी
नई DIRT.E K3 में कंपनी ने 500W की मोटर इस्तेमाल की है, जिससे यह 23-25 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड तक पहुंच सकती है. इसकी रिमूवेबल बैटरी को 0 से 100 प्रतिशत चार्ज होने में लगभग तीन घंटे का समय लगता है और यह इलाके और राइडर के चलाने के तरीके के आधार पर तीन घंटे तक चलती है.
इस मोटरसाइकिल में तीन राइड मोड – बिगिनर, अमेच्योर और प्रो – दिए गए हैं, जो स्पीड को क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटे, 16 किलोमीटर प्रति घंटे और 25 किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित करते हैं. माता-पिता एक खास ऐप के ज़रिए इन सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं, जिससे वे स्पीड लिमिट सेट कर सकते हैं, कुछ मोड लॉक कर सकते हैं और अपने बच्चे के राइडिंग सेशन पर नज़र रख सकते हैं.
चूंकि यह मोटरसाइकिल बच्चों के लिए है, इसलिए VIDA ने इसमें कई सेफ्टी-फोकस्ड एलिमेंट भी शामिल किए हैं. इनमें मज़बूत वायरिंग, छोटे हाथों के लिए ब्रेक लीवर, खास इम्पैक्ट वाली जगहों पर एनर्जी-एब्जॉर्बिंग मटीरियल और एक इमरजेंसी कटऑफ टेदर भी शामिल है, जो राइडर के गिरने पर मोटर को बंद कर देता है.
कीमत की बात करें तो VIDA DIRT.E K3 की शुरुआती कीमत 69,990 रुपये रखी गई है, और इसे आंध्र प्रदेश में VIDA के तिरुपति प्लांट में बनाया जाएगा. शुरुआती फेस में इस मोटरसाइकिल की डिलीवरी दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, जयपुर और कालीकट में शुरू की जाएगी.