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Vi और Meta की पार्टनरशिप, अब WhatsApp-Instagram पर बिना OTP के होगा लॉगिन

SMV तकनीक बैकग्राउंड में काम करती है और फिशिंग अटैक तथा डिजिटल आइडेंटिटी चोरी से यूजर्स को पहले से कहीं बेहतर सुरक्षा देती है. ( Image Credit: Vi )