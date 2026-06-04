Vi और Meta की पार्टनरशिप, अब WhatsApp-Instagram पर बिना OTP के होगा लॉगिन
Vi और Meta ने मिलकर भारत में Silent Mobile Verification लॉन्च की है. आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं.
Published : June 4, 2026 at 7:17 PM IST
हैदराबाद: भारत के सबसे बड़े और लोकप्रिय टेलीकॉम कंपनियों में से एक वोडाफोन-आइडिया (Vodafone-Idea) यानी Vi ने मेटा के साथ मिलकर भारत में एक नई टवर्क-बेस्ड वेरिफिकेशन टेक्नोलॉजी लॉन्च की है, जिसका नाम Silent Mobile Verification यानी SMV है. यह टेक्नोलॉजी WhatsApp, Instagram और Facebook जैसे Meta के प्लेटफॉर्म्स पर लॉगिन को न सिर्फ ज्यादा सुरक्षित बनाएगी, बल्कि पूरे प्रोसेस को कहीं ज्यादा आसान और तेज भी कर देगी. अब वीआई के यूज़र्स को बार-बार ओटीपी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा.
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, इस नए फीचर की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई भी क्रेडेंशियल या OTP की जरूरत नहीं होती है. इससे न यूजर को दूसरे ऐप में जाकर कोड देखना पड़ेगा, न ही किसी मैसेज का इंतजार करना होगा. वेरिफिकेशन सीधे टेलीकॉम नेटवर्क के जरिए होती है, जो इसे पारंपरिक OTP सिस्टम से कहीं ज्यादा सुरक्षित बनाती है.
फायदे क्या-क्या हैं?
वोडाफोन-आइडिया का दावा है कि SMV से नए यूजर्स का रजिस्ट्रेशन, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, लॉगिन और री-लॉगिन, अकाउंट रिकवरी और सिक्युरिटी चेक जैसे सभी काम पहले से ज्यादा तेज होंगे. इससे फिशिंग अटैक और डिजिटल आइडेंटिटी चोरी का खतरा भी काफी कम हो जाएगा, क्योंकि हैकर्स के पास किसी OTP या पासवर्ड को चुराने का मौका ही नहीं रहेगा.
वोडाफोन-आइडिया यानी वीआई ने ये भी बताया कि भविष्य में इस टेक्नोलॉजी को और भी नए प्लेटफॉर्म्स और इकोसिस्टम पार्टनर्स तक पहुंचाया जाएगा. साथ ही कंपनी इसे फ्रॉड रोकने, बेहतर ऑथेंटिकेशन और रिस्क-बेस्ड वेरिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल करने का प्लान बना रही है. लिहाजा, वोडाफोन आइडिया और मेटा की इस नई पार्टनरशिप से एक बात तो समझ में आती है कि भारत में डिजिटल सिक्योरिटी को एक नए लेवल पर ले जाने की कोशिश की जा रही है. वीआई के करोड़ों यूज़र्स के लिए सोशल मीडिया का एक्सपीरियंस पहले से ज्यादा सिक्योर बनाने वाली है.