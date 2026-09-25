Vi ने शुरू की फ्री अंतरराष्ट्रीय रोमिंग की सुविधा, इन प्लान्स पर मिलेगा बेनिफिट
Vodafone-Idea ने चुनिंदा प्लान पर 170 से ज्यादा देशों में मुफ्त अंतरराष्ट्रीय रोमिंग की सुविधा शुरू की है.
Published : September 25, 2026 at 4:21 PM IST
हैदराबाद: वोडाफोन आइडिया यानी वीआई ने विदेश यात्रा करने वालों के लिए एक बड़ी सुविधा शुरू की है. अब चुनिंदा पोस्टपेड, प्रीपेड और एंटरप्राइज प्लान पर अंतरराष्ट्रीय रोमिंग की सेवा बिल्कुल मुफ्त मिलेगी. इन कुछ चुनिंदा प्लान्स को खरीदने वाले यूज़र्स बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के 170 से ज्यादा देशों में घूमते वक्त रोमिंग सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. आपको बता दें कि पहले विदेश जाते वक्त रोमिंग पैक अलग से खरीदना पड़ता था या वहां की सिम लगानी पड़ती थी. अब यूज़र्स की यह झंझट खत्म हो गई है.
कितना फायदा मिलेगा
प्लान के हिसाब से ग्राहक साल में तीन बार तक इंटरनेशनल रोमिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें डेटा, बाहर कॉल करने के मिनट, कॉलिंग और एसएमएस की सुविधा शामिल है. यात्रा की वैधता भी प्लान पर निर्भर करती है. कंपनी का कहना है कि इससे साल में 9,000 रुपये तक की बचत हो सकती है. पोस्टपेड प्लान में नियमित डेटा, कॉलिंग और मनोरंजन के फायदे भी पहले जैसे मिलते रहेंगे. परिवार वाले प्लान में मुख्य सदस्य और मुफ्त सेकेंडरी सदस्य दोनों अपने-अपने रोमिंग फायदा का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह सुविधा अकेले घूमने वालों, परिवार और बिजनेस ट्रैवलर्स सबके लिए है.
कौन-कौन से प्लान में मिलेगा
यह सुविधा वीआई मैक्स पोस्टपेड प्लान में उपलब्ध है. इस लिस्ट में नीचे दिए गए ये प्लान्स शामिल हैं.
- 501 रुपये
- 601 रुपये
- 801 रुपये
- 851 रुपये
- 971 रुपये
- 1,251 रुपये
- 1,301 रुपये
- 1,401 रुपये
- 1,651 या 1,775 रुपये
ये प्लान्स व्यक्तिगत और फैमिली दोनों ऑप्शन्स में आते हैं. सर्कल के हिसाब से रेंटल थोड़ा अलग-अलग हो सकता है. प्रीपेड कस्टमर्स के लिए सालाना अनलिमिटेड डेटा प्लान में फ्री इंटरनेशनल रोमिंग की सुविधा मिलेगी.
एंटरप्राइज कस्टमर्स को 451 रुपये से शुरू होने वाले कॉर्पोरेट प्लान पर फ्री इंटरनेशनल रोमिंग की सुविधा मिलेगी. यूज़र्स वीआई ऐप या वेबसाइट पर जाकर कवर किए गए देशों और रोमिंग पार्टनर की जानकारी देख सकते हैं. आप लागू रोम-फ्री प्लान को वहीं से एक्टिव भी कर सकते हैं और फ्री वैधता खत्म होने के बाद ऑलवेज ऑन फीचर चालू रख सकते हैं या आईआर पैक खरीद सकते हैं.