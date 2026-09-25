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Vi ने शुरू की फ्री अंतरराष्ट्रीय रोमिंग की सुविधा, इन प्लान्स पर मिलेगा बेनिफिट

यह ऑफर पोस्टपेड प्रीपेड और एंटरप्राइज प्लान में उपलब्ध है तथा परिवार के सदस्यों को भी अपने-अपने रोमिंग लाभ का इस्तेमाल करने की छूट देता है. ( Image Credit: Vi )

हैदराबाद: वोडाफोन आइडिया यानी वीआई ने विदेश यात्रा करने वालों के लिए एक बड़ी सुविधा शुरू की है. अब चुनिंदा पोस्टपेड, प्रीपेड और एंटरप्राइज प्लान पर अंतरराष्ट्रीय रोमिंग की सेवा बिल्कुल मुफ्त मिलेगी. इन कुछ चुनिंदा प्लान्स को खरीदने वाले यूज़र्स बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के 170 से ज्यादा देशों में घूमते वक्त रोमिंग सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. आपको बता दें कि पहले विदेश जाते वक्त रोमिंग पैक अलग से खरीदना पड़ता था या वहां की सिम लगानी पड़ती थी. अब यूज़र्स की यह झंझट खत्म हो गई है.

कितना फायदा मिलेगा

प्लान के हिसाब से ग्राहक साल में तीन बार तक इंटरनेशनल रोमिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें डेटा, बाहर कॉल करने के मिनट, कॉलिंग और एसएमएस की सुविधा शामिल है. यात्रा की वैधता भी प्लान पर निर्भर करती है. कंपनी का कहना है कि इससे साल में 9,000 रुपये तक की बचत हो सकती है. पोस्टपेड प्लान में नियमित डेटा, कॉलिंग और मनोरंजन के फायदे भी पहले जैसे मिलते रहेंगे. परिवार वाले प्लान में मुख्य सदस्य और मुफ्त सेकेंडरी सदस्य दोनों अपने-अपने रोमिंग फायदा का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह सुविधा अकेले घूमने वालों, परिवार और बिजनेस ट्रैवलर्स सबके लिए है.

कौन-कौन से प्लान में मिलेगा