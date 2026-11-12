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Vespa ने ग्लोबल मार्केट के लिए पेश की अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की रेंज, देखें कैसा है डिजाइन

Vespa इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंज का खुलासा ( फोटो - Vespa )

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Vespa ने ग्लोबल मार्केट के लिए अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की एक बिल्कुल नई रेंज पेश की है. इस नई रेंज में Vespa का जाना-पहचाना डिज़ाइन, मोनोकोक चेसिस, मिलते-जुलते नाम और एक नया इलेक्ट्रिक पावरट्रेन मिलता है. इसके पूरी तरह से इलेक्ट्रिक स्कूटरों की इस रेंज में Vespa Sprint S, Vespa Primavera और Vespa Primavera Tech शामिल हैं.

Vespa इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंज में क्या मिलेगा

तीनों स्कूटर Vespa के मशहूर डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ आते हैं. कंपनी के ICE और इलेक्ट्रिक स्कूटर के बीच फर्क सिर्फ इतना है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर में एग्जॉस्ट नहीं दिया गया है. डिज़ाइन के अलावा, Vespa Sprint S और Primavera दोनों में एक जैसा ही पावरट्रेन मिलता है. इसमें 2.3kWh के रिमूवेबल बैटरी पैक के साथ 3.1kW की मोटर जोड़ी गई है.

यह इलेक्ट्रिक मोटर 2.7kW की पावर और 200Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करती है. इन दोनों स्कूटरों की टॉप स्पीड 45 kmph है और WMTC रेंज 68 km है. कंपनी का दावा है कि 500W के चार्जर से बैटरी को 0 से 80 प्रतिशत तक चार्ज करने में लगभग 4 घंटे का समय लगेगा. बैटरी लगी होने पर, दोनों स्कूटरों का वज़न 111 kg है. Vespa Primavera Tech की बात करें तो कंपनी की नई इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंज का सबसे बेहतरीन मॉडल है. इस स्कूटर में 4.2kW ​​का बड़ा बैटरी पैक और थोड़ी ज़्यादा पावरफुल मोटर मिलती है, जो 3.6kW की लगातार पावर देती है. इस बड़े बैटरी पैक की मदद से, Vespa Primavera Tech की WMTC के अनुसार रेंज 80km हो जाती है. Vespa इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंज का खुलासा (फोटो - Vespa)