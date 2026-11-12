Vespa ने ग्लोबल मार्केट के लिए पेश की अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की रेंज, देखें कैसा है डिजाइन
Vespa ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की नई रेंज पेश की है. इनमें Vespa Sprint S, Vespa Primavera और Vespa Primavera Tech शामिल हैं.
Published : November 12, 2026 at 10:44 AM IST
हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Vespa ने ग्लोबल मार्केट के लिए अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की एक बिल्कुल नई रेंज पेश की है. इस नई रेंज में Vespa का जाना-पहचाना डिज़ाइन, मोनोकोक चेसिस, मिलते-जुलते नाम और एक नया इलेक्ट्रिक पावरट्रेन मिलता है. इसके पूरी तरह से इलेक्ट्रिक स्कूटरों की इस रेंज में Vespa Sprint S, Vespa Primavera और Vespa Primavera Tech शामिल हैं.
Vespa इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंज में क्या मिलेगा
तीनों स्कूटर Vespa के मशहूर डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ आते हैं. कंपनी के ICE और इलेक्ट्रिक स्कूटर के बीच फर्क सिर्फ इतना है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर में एग्जॉस्ट नहीं दिया गया है. डिज़ाइन के अलावा, Vespa Sprint S और Primavera दोनों में एक जैसा ही पावरट्रेन मिलता है. इसमें 2.3kWh के रिमूवेबल बैटरी पैक के साथ 3.1kW की मोटर जोड़ी गई है.
यह इलेक्ट्रिक मोटर 2.7kW की पावर और 200Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करती है. इन दोनों स्कूटरों की टॉप स्पीड 45 kmph है और WMTC रेंज 68 km है. कंपनी का दावा है कि 500W के चार्जर से बैटरी को 0 से 80 प्रतिशत तक चार्ज करने में लगभग 4 घंटे का समय लगेगा. बैटरी लगी होने पर, दोनों स्कूटरों का वज़न 111 kg है.
Vespa Primavera Tech की बात करें तो कंपनी की नई इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंज का सबसे बेहतरीन मॉडल है. इस स्कूटर में 4.2kW का बड़ा बैटरी पैक और थोड़ी ज़्यादा पावरफुल मोटर मिलती है, जो 3.6kW की लगातार पावर देती है. इस बड़े बैटरी पैक की मदद से, Vespa Primavera Tech की WMTC के अनुसार रेंज 80km हो जाती है.
Vespa इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंज के फीचर्स
अन्य फीचर्स की बात करें तो इसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन (पहले तीन साल के लिए मुफ़्त, उसके बाद रिन्यू कराना होगा) वाला 4.3-इंच का TFT डिस्प्ले, कीलेस इग्निशन, 'फाइंड माय स्कूटर' फ़ीचर और दो राइड मोड - Eco और Power शामिल हैं. Primavera Tech का वज़न 130kg रखा गया है.
Vespa इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंज का डिजाइन
इनके अलावा, तीनों स्कूटर Vespa स्टाइलिंग पर आधारित हैं. सभी स्कूटर्स में ऑल-LED लाइटिंग मिलती है, और इनमें 12/11 का व्हील सेटअप मिलता है, जिसमें आगे 110-सेक्शन और पीछे 120-सेक्शन के टायर लगाए गए हैं. तीनों स्कूटरों में ब्रेकिंग के लिए आगे 200mm की डिस्क और पीछे 140mm का ड्रम ब्रेक मिलता है, जबकि Primavera Tech में सिंगल-चैनल ABS की सुविधा मिलती है.
हालांकि यह ब्रांड अभी भारत में Vespa और Vespa S जैसे इंटरनल कंबशन इंजन (ICE) वाले मॉडल बेचता है, लेकिन भारतीय बाजार में कंपनी ने अपनी नई इलेक्ट्रिक रेंज के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है. अगर वेस्पा इन इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को भारत में लॉन्च करती है, तो इनका सीधा मुकाबला Bajaj Chetak रेंज से होगा.
ऐसा इसलिए क्योंकि इनका डिज़ाइन और बनावट काफी हद तक एक जैसी है. इसके अलावा, इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को Hero, TVS, Honda और Suzuki जैसी पुरानी ऑटोमोबाइल कंपनियों के साथ-साथ Ather और River जैसे स्थापित स्टार्टअप्स के मॉडलों से भी मुकाबला करना होगा.