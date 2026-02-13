ETV Bharat / technology

Vespa Officina 8 स्पेशल एडिशन भारत में हुआ लॉन्च, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

Vespa Officina 8 स्पेशल एडिशन ( फोटो - Vespa )

हैदराबाद: इटली में Piaggio की पोंटेडेरा फैसिलिटी में ऐतिहासिक वर्कशॉप को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय बाजार में Vespa Officina 8 Special Edition को लॉन्च किया गया है, जहां पहले Vespa का कॉन्सेप्ट बनाया गया था और उसे डेवलप किया गया था. यह लिमिटेड-रन मॉडल 125cc और 150cc दोनों इंजन ऑप्शन के साथ पेश किया गया है, और इसकी कीमत 1.34 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. यह स्कूटर अब देश भर में चुनिंदा Vespa डीलरशिप पर बिक्री के लिए उपलब्ध है. बता दें कि Vespa Officina 8, Piaggio प्लांट में 1944 में बने खास एक्सपेरिमेंटल डिपार्टमेंट का रेफरेंस है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह वर्कशॉप मेन प्रोडक्शन लाइन से अलग चलती थी और प्रोटोटाइपिंग, टेस्टिंग और नए मैकेनिकल कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाने पर फोकस करती थी. इसी के चलते ओरिजिनल Vespa डिज़ाइन को 1946 में फाइनल और पेटेंट किया गया था, जिसमें स्टेप-थ्रू स्टील फ्रेम, हैंडलबार पर लगे गियर कंट्रोल और एक कॉम्पैक्ट पावरट्रेन लेआउट जैसे एलिमेंट शामिल किए गए थे, जो आगे चलकर ब्रांड की पहचान बने. कंपनी नए Vespa Officina 8 Special Edition के साथ अपने फंक्शनल डिज़ाइन के ज़रिए अपनी विरासत को प्रदर्शित करता है. स्कूटर में स्टील मोनोकोक बॉडी मिलती है, जिसे ब्लू ऑफ़िसिना 8 नाम के एक खास मैट मेटैलिक शेड में फ़िनिश किया गया है. इसे खास तौर पर इसी मॉडल के लिए बनाया गया है.