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Vespa मना रही 80 साल पूरा होने का जश्न, भारत में लॉन्च हुई Vespa Tech 80th स्कूटर

'Vespa Tech 80th का डिजाइन नए Tech 80th के डिजाइन की बात करें तो इसके केंद्र में एक नया Verde Pastello पेंट शेड है, जो 1940 के दशक के शुरुआती Vespa मॉडल्स से प्रेरित है. जानकारी के अनुसार, यह पेस्टल ग्रीन टोन, ऐतिहासिक आर्काइव्स से लिए गए पहले सिंगल-कलर Vespa मॉडल्स में से एक को दिखाता है.

इसमें Vespa के क्लासिक डिज़ाइन एलिमेंट्स को, कंपनी की मौजूदा लाइन-अप के नए ज़माने के स्कूटर्स के साथ मिलाकर पेश किया गया है. ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी सिर्फ़ 100 यूनिट्स ही बनाई जाएंगी, और इन्हें पूरे देश में मौजूद Motoplex और कुछ चुनिंदा आउटलेट्स के ज़रिए बेचा जाएगा.

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Vespa अपने मशहूर नाम के 80 साल पूरे होने का जश्न मना रही है. इस मौके पर भारत के लिए कंपनी ने एक खास एडिशन लॉन्च किया गया है, जिसका नाम 'Vespa Tech 80th' रखा गया है. यह नई एनिवर्सरी सीरीज़ इसके 125cc और 150cc, दोनों इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध होगी.

स्कूटर की बॉडी के कलर वाली डिटेलिंग कई हिस्सों पर फैली हुई है, जिसमें शील्ड ट्रिम, शीशे, पीछे बैठने वाले के लिए ग्रैब हैंडल, स्विचगियर के चारों ओर का हिस्सा और आगे का सस्पेंशन लिंकेज भी शामिल हैं. Vespa से मिली जानकारी के अनुसार, चमकदार बॉडी पैनल्स को 'ज़्यादा साफ़ और प्रीमियम लुक' देने के लिए सैटिन-फ़िनिश एक्सेंट्स के साथ जोड़ा गया है.

Vespa Tech 80th का व्हील (फोटो - Vespa)

स्कूटर में डार्क ग्रीन कलर के कंट्रास्ट टच भी देखने को मिलते हैं, जो सीट, हैंडल ग्रिप्स और फ्लोरबोर्ड इंसर्ट पर विजिबल होते हैं. इसके अलावा, यह स्कूटर की सीट पर खास तरह की सिलाई भी देखने को मिलती है. एक खास बात यह है कि इसके व्हील्स का डिज़ाइन, जो 1946 की ओरिजिनल Vespa 98 से प्रेरित लगता है. इसके रिम्स पर मैचिंग Verde Pastello फ़िनिश दी गई है, जिसमें डायमंड-कट चैनल बने हैं.

इस मौके को खास बनाने के लिए, स्कूटर के आगे के हिस्से (एप्रन) पर 80वीं वर्षगांठ की एक खास स्ट्रिप लगाई गई है, जबकि पीछे की तरफ '80 Years of Vespa Est. 1946' का बैज लगा हुआ है. कंपनी का कहना है कि 'Tech 80th' उन खरीदारों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो स्कूटर को सिर्फ़ रोज़मर्रा के आने-जाने का साधन नहीं, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा कुछ मानते हैं.

Vespa Tech 80th का फ्रंट एप्रेल (फोटो - Vespa)

कंपनी का कहना है कि यह मॉडल स्टाइल, आज़ादी और अपनी अलग पहचान का प्रतीक है, और सच कहूं तो, पिछले आठ दशकों से Vespa ने खुद को ठीक इसी तरह से पेश किया है.