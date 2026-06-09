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फ्यूल की बढ़ती कीमतों के बावजूद मई 2026 में बढ़ी वाहनों की बिक्री, 9.55 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज: FADA

प्रतीकात्मक तस्वीर ( फोटो - Getty Images )

हैदराबाद: फेडरेशन ऑफ़ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) ने मई 2026 में हुई वाहनों की बिक्री को लेकर जानकारी दी है कि बीते माह गाड़ियों की रिटेल बिक्री में साल-दर-साल 9.55 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. बीते माह में पूरे भारत में डीलरशिप्स ने कुल मिलाकर 25.31 लाख गाड़ियां सड़कों पर उतारीं. बड़ी बात यह है कि ईंधन की ऊंची कीमतों और पश्चिम एशिया के हालात को लेकर चिंताओं के बावजूद, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने पैसेंजर गाड़ियों, तिपहिया वाहनों, ट्रैक्टरों और कुल रिटेल बिक्री के मामले में मई महीने का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन दर्ज किया है. हालांकि महीने-दर-महीने बिक्री की तुलना करें तो तो अप्रैल 2026 के मुकाबले बिक्री में 6.75 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन FADA ने इस गिरावट की वजह अप्रैल के बाद आम तौर पर होने वाली मौसमी सुस्ती और दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की देरी से शुरुआत को बताया. पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री

मई 2026 में पैसेंजर वाहनों का सेगमेंट सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला रहा. इन वाहनों की रिटेल बिक्री सालाना आधार पर 23.25 प्रतिशत बढ़कर 4,02,591 यूनिट्स तक पहुंच गई, जो इस सेगमेंट के लिए मई महीने में अब तक की सबसे ज़्यादा बिक्री है. ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में मांग शहरी बाज़ारों के मुकाबले तेज़ी से बढ़ी. जहां शहरों में इस सेगमेंट की मांग 18.80 प्रतिशत बढ़ी, वहीं ग्रामीण इलाकों में इसमें 30.35 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई. डीलर्स की माने तो इस बढ़ोतरी का श्रेय अच्छी बुकिंग पाइपलाइन, हाल ही में लॉन्च हुए नए प्रोडक्ट्स और 'SUV' की लगातार बनी हुई मांग को जाता है. दिलचस्प बात यह है कि FADA ने छोटी कारों के सेगमेंट में भी सुधार के संकेत दिए हैं. इससे पता चलता है कि यूटिलिटी वाहनों की लगातार लोकप्रियता के साथ-साथ, बजट का ध्यान रखने वाले खरीदार भी धीरे-धीरे बाज़ार में लौट रहे हैं.