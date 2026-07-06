ETV Bharat / technology

Vehicle Sales June 2026: पैसेंजर व्हीकल्स और दोपहिया वाहनों की बिक्री 20 प्रतिशत बढ़ी

हैदराबाद: फेडरेशन ऑफ़ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने जून 2026 के लिए अब तक की सबसे अच्छी ऑटो बिक्री की जानकारी दी है, जिसमें इंडस्ट्री की बिक्री में साल-दर-साल 20 प्रतिशत से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई.

डीलरों की मुख्य संस्था ने बताया कि बीते माह कुल 25,57,234 यूनिट्स की ऑटो बिक्री दर्ज की गई. यह बिक्री जून 2025 के मुकाबले 21.83 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाती है, और जून के महीने में दर्ज किया गया अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है.

FADA ने जानकारी दी है कि सभी सेगमेंट में बिक्री 15 प्रतिशत से ज़्यादा बढ़ी है, जिसमें पैसेंजर गाड़ियों और दो-पहिया वाहनों में साल-दर-साल सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी क्रमशः 28.63 प्रतिशत और 21.22 प्रतिशत दर्ज की गई.

बिक्री के प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए, FADA के प्रेसिडेंट सी एस विग्नेश्वर ने कहा कि, "जून का महीना भारतीय ऑटो रिटेल के लिए एक अहम महीना रहा है. यह अब तक का सबसे अच्छा जून का महीना रहा है, जिसमें टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, कमर्शियल वाहन, पैसेंजर वाहन और कुल रजिस्ट्रेशन, सभी ने जून के महीने में अब तक के सबसे ज़्यादा आंकड़े दर्ज किए हैं."

विग्रेश्वर ने आगे कहा कि, "इस इंडस्ट्री ने 25,57,234 यूनिट्स की बिक्री की, जो पिछले साल के मुकाबले 21.83 प्रतिशत की ज़बरदस्त बढ़ोतरी और मई के मुकाबले 1.03 प्रतिशत की बढ़त है. इसमें PV (+28.63 प्रतिशत) और ट्रैक्टर (+25.31 प्रतिशत) सबसे आगे रहे, इसके बाद 2W (+21.22 प्रतिशत), CV (+16.88 प्रतिशत) और 3W (+16.20 प्रतिशत) का स्थान रहा, जबकि ऊंचे बेस के कारण व्हील्ड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में 40.94 प्रतिशत की गिरावट आई. ट्रैक्टरों ने जून महीने में अब तक का अपना दूसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन दर्ज किया."

पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में 28 प्रतिशत से ज़्यादा की बढ़ोतरी

आंकड़ों की माने तो जून 2026 में पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में सबसे ज़्यादा 28.63 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई. यह संख्या जून 2025 में 2,19,412 यूनिट से बढ़कर 2026 में 4,10,853 यूनिट हो गई, जो जून महीने के लिए अब तक की सबसे ज़्यादा बिक्री है.

FADA की रिपोर्ट के मुताबिक, शहरी इलाकों में पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में सालाना 24.67 प्रतिशत की् बढ़ोतरी के मुकाबले ग्रामीण बाज़ारों में यह बढ़ोतरी ज़्यादा तेज़ी से यानी 35.09 प्रतिशत रही. हालांकि, संस्था ने यह भी बताया कि 'मानसून की वजह से ग्रामीण इलाकों में आई सुस्ती' के कारण ग्रामीण बाज़ारों में महीने-दर-महीने बिक्री में मामूली 0.11 प्रतिशथ की गिरावट आई.