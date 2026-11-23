ETV Bharat / technology

42 दिनों के त्योहारी सीजन में रिकॉर्ड तोड़ हुई वाहनों की बिक्री, सबसे ऊंचे स्तर पर पुहंची: FADA

प्रतीकात्मक तस्वीर ( फोटो - Getty Images )

हैदराबाद: फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, 2026 के 42 दिनों के त्योहारी सीजन के दौरान भारत में ऑटो रिटेल बिक्री अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई. इसकी मुख्य वजह दोपहिया वाहनों, कमर्शियल वाहनों और इलेक्ट्रिक वाहनों की जोरदार मांग रही.

व्हीकल्स की कुल रीटेल बिक्री सालाना आधार पर 2.21 प्रतिशत बढ़कर 55,25,490 यूनिट्स तक पहुंच गई, जो पिछले साल के त्योहारी सीजन के रिकॉर्ड प्रदर्शन को पार कर गई. 2024 के त्योहारी सीजन की तुलना में बिक्री में 23.95 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो GST 2.0 सुधारों के लागू होने के बाद भी लगातार बनी मांग को दर्शाती है.

FADA के अध्यक्ष साई गिरिधर ने कहा कि, "2026 के 42 दिनों के त्योहारी सीजन को उस साल के रूप में याद रखा जाएगा, जब भारतीय ऑटो रिटेल ने एक के बाद एक कई रिकॉर्ड बनाए." इसके अलावा, दोपहिया वाहनों की बिक्री - जिनका बाजार में सबसे बड़ा हिस्सा है - यह 3.67 प्रतिशत बढ़कर 43.13 लाख यूनिट हो गई, जबकि कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री 7.13 प्रतिशत बढ़कर 1.56 लाख यूनिट हो गई. TVS iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर (फोटो - TVS Motor Company) थ्री-व्हीलर की रीटेल बिक्री में 5.32 प्रतिशत, ट्रैक्टर की बिक्री में 2.24 प्रतिशत और निर्माण उपकरणों के रजिस्ट्रेशन में 26.06 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. हालांकि, पैसेंजर व्हीकल की बिक्री सालाना आधार पर 7.16 प्रतिशत घटकर 7.49 लाख यूनिट रह गई.