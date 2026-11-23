42 दिनों के त्योहारी सीजन में रिकॉर्ड तोड़ हुई वाहनों की बिक्री, सबसे ऊंचे स्तर पर पुहंची: FADA
FADA ने 2026 के 42 दिनों के त्योहारी सीजन के दौरान वाहनों की बिक्री का आंकड़ा जारी किया, जिसमें बिक्री सबसे स्तर पर पहुंची है.
Published : November 23, 2026 at 1:41 PM IST
हैदराबाद: फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, 2026 के 42 दिनों के त्योहारी सीजन के दौरान भारत में ऑटो रिटेल बिक्री अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई. इसकी मुख्य वजह दोपहिया वाहनों, कमर्शियल वाहनों और इलेक्ट्रिक वाहनों की जोरदार मांग रही.
व्हीकल्स की कुल रीटेल बिक्री सालाना आधार पर 2.21 प्रतिशत बढ़कर 55,25,490 यूनिट्स तक पहुंच गई, जो पिछले साल के त्योहारी सीजन के रिकॉर्ड प्रदर्शन को पार कर गई. 2024 के त्योहारी सीजन की तुलना में बिक्री में 23.95 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो GST 2.0 सुधारों के लागू होने के बाद भी लगातार बनी मांग को दर्शाती है.
FADA के अध्यक्ष साई गिरिधर ने कहा कि, "2026 के 42 दिनों के त्योहारी सीजन को उस साल के रूप में याद रखा जाएगा, जब भारतीय ऑटो रिटेल ने एक के बाद एक कई रिकॉर्ड बनाए."
इसके अलावा, दोपहिया वाहनों की बिक्री - जिनका बाजार में सबसे बड़ा हिस्सा है - यह 3.67 प्रतिशत बढ़कर 43.13 लाख यूनिट हो गई, जबकि कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री 7.13 प्रतिशत बढ़कर 1.56 लाख यूनिट हो गई.
थ्री-व्हीलर की रीटेल बिक्री में 5.32 प्रतिशत, ट्रैक्टर की बिक्री में 2.24 प्रतिशत और निर्माण उपकरणों के रजिस्ट्रेशन में 26.06 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. हालांकि, पैसेंजर व्हीकल की बिक्री सालाना आधार पर 7.16 प्रतिशत घटकर 7.49 लाख यूनिट रह गई.
बिक्री में गिरावट के बावजूद, पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री 2024 के त्योहारी स्तर की तुलना में 16.43 प्रतिशत अधिक रही. FADA ने बताया कि त्योहारी सीजन की शुरुआत नवरात्रि के दौरान धीमी रही, लेकिन धनतेरस और दिवाली के समय मांग में तेजी आई, जिससे बाजार को संभलने में मदद मिली और यह सकारात्मक स्थिति में बंद हुआ.
इस सीज़न की एक मुख्य बात इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में आई भारी तेज़ी रही. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रीटेल बिक्री 52.62 प्रतिशत बढ़कर 5,09,667 यूनिट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई. त्योहारों के दौरान ऐसा पहली बार हुआ है जब बिक्री का आंकड़ा पांच लाख के पार पहुंच गया है.
इलेक्ट्रिक दोपहिया व्हीकल्स की बिक्री में 61.1 प्रतिशत, इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री में 72.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री 154.6 प्रतिशत बढ़कर दोगुनी से भी ज़्यादा हो गई.
FADA के अनुसार, त्योहारी सीजन के दौरान बिकने वाले हर दस वाहनों में से लगभग एक वाहन इलेक्ट्रिक था. यह इस बात को दर्शाता है कि कम रनिंग कॉस्ट, बेहतर रेंज और मॉडलों के व्यापक विकल्पों के कारण ग्राहक अब इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक अपना रहे हैं.
डीलर संगठन का कहना है कि त्योहारी सीजन में शानदार प्रदर्शन की बदौलत, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक और मील का पत्थर हासिल करने की स्थिति में आ गई है. भारत में सालाना रिटेल व्हीकल बिक्री पहली बार तीन करोड़ यूनिट के आंकड़े के करीब पहुंच रही है.