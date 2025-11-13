ETV Bharat / technology

Valve ने पेश किया Steam Machine, Controller और Frame, अब शुरू होगा गेमिंग का नया युग!

Valve ने लॉन्च किए तीन नए Steam डिवाइस – Steam Machine, Controller और Frame VR हेडसेट, जो 2026 की शुरुआत में मार्केट में आएंगे. ( Image Credit: Valve )

हैदराबाद: अगर आप गेम के शौकीन हैं या Steam Deck यूज़र हैं तो यह ख़बर आपके लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं है. Valve ने गेमर्स के लिए कुछ ऐसे हार्डवेयर्स को पेश किया है, जो गेमिंग की दुनिया का एक नया युग लेकर आएगा. Valve ने Steam Machine, Steam Frame (VR headset) और Steam Controller (नया वर्ज़न) पेश किया है. ये तीनों डिवाइस SteamOS पर रन करेंगे और 2026 की शुरुआत में लॉन्च किए जाएंगे.

Steam Machine – एक मिनी PC जो देगा कंसोल जैसी परफॉर्मेंस

Valve का कहना है कि ये Steam Machine, Steam Deck से 6 गुना ज़्यादा पावरफुल है. इसका मतलब है कि इसमें आप अपने पूरे Steam गेम लाइब्रेरी को आराम से खेल सकते हैं, फिर चाहे AAA हों या इंडी गेम्स. Steam Machine के स्पेसिफिकेशन्स कुछ इस प्रकार हैं:

Processor: AMD Zen 4 (6C/12T)

GPU: AMD RDNA3 (28 CUs)

Graphics Support: FSR के साथ 60fps 4K gaming की सुविधा

Storage: 512GB या 2TB (microSD से बढ़ाया जा सकता है)

Connectivity: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB ports

Design: सिर्फ़ 6-inch का compact cube, जो TV के नीचे या table पर फिट हो जाएगा

Extras: RGB LED strip जो download या system status दिखाती है

Valve ने बताया कि गेम्स पर “Steam Machine Verified” टैग होगा, जिससे यूज़र्स को पता चलेगा कि कौन-से गेम्स इस मशीन पर स्मूद चलेंगे.

Steam Frame – Wireless VR Headset जो non-VR games भी चलाएगा

अब VR lovers की बारी है. Valve ने अपने नए VR हेडसेट Steam Frame को पेश किया है. ये हेडसेट वायरलेस है और साथ में कंट्रोलर्स भी मिलते हैं. इसमें सबसे खास बात है कि ये सिर्फ़ VR ही नहीं, बल्कि नॉन वीआर गेम्स भी चला सकता है.

Display: 2160 x 2160 रिजॉल्यूशन, 144Hz रिफ्रेश रेट