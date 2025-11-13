Valve ने पेश किया Steam Machine, Controller और Frame, अब शुरू होगा गेमिंग का नया युग!
Valve ने तीन नए Steam प्रोडक्ट – Steam Machine, Controller और Frame अनाउंस किए हैं, जो 2026 में गेमिंग का एक्सपीरियंस बदल देंगे.
Published : November 13, 2025 at 5:44 PM IST
हैदराबाद: अगर आप गेम के शौकीन हैं या Steam Deck यूज़र हैं तो यह ख़बर आपके लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं है. Valve ने गेमर्स के लिए कुछ ऐसे हार्डवेयर्स को पेश किया है, जो गेमिंग की दुनिया का एक नया युग लेकर आएगा. Valve ने Steam Machine, Steam Frame (VR headset) और Steam Controller (नया वर्ज़न) पेश किया है. ये तीनों डिवाइस SteamOS पर रन करेंगे और 2026 की शुरुआत में लॉन्च किए जाएंगे.
Steam Machine – एक मिनी PC जो देगा कंसोल जैसी परफॉर्मेंस
Valve का कहना है कि ये Steam Machine, Steam Deck से 6 गुना ज़्यादा पावरफुल है. इसका मतलब है कि इसमें आप अपने पूरे Steam गेम लाइब्रेरी को आराम से खेल सकते हैं, फिर चाहे AAA हों या इंडी गेम्स. Steam Machine के स्पेसिफिकेशन्स कुछ इस प्रकार हैं:
Processor: AMD Zen 4 (6C/12T)
GPU: AMD RDNA3 (28 CUs)
Graphics Support: FSR के साथ 60fps 4K gaming की सुविधा
Storage: 512GB या 2TB (microSD से बढ़ाया जा सकता है)
Connectivity: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB ports
Design: सिर्फ़ 6-inch का compact cube, जो TV के नीचे या table पर फिट हो जाएगा
Extras: RGB LED strip जो download या system status दिखाती है
Valve ने बताया कि गेम्स पर “Steam Machine Verified” टैग होगा, जिससे यूज़र्स को पता चलेगा कि कौन-से गेम्स इस मशीन पर स्मूद चलेंगे.
Steam Frame – Wireless VR Headset जो non-VR games भी चलाएगा
अब VR lovers की बारी है. Valve ने अपने नए VR हेडसेट Steam Frame को पेश किया है. ये हेडसेट वायरलेस है और साथ में कंट्रोलर्स भी मिलते हैं. इसमें सबसे खास बात है कि ये सिर्फ़ VR ही नहीं, बल्कि नॉन वीआर गेम्स भी चला सकता है.
Display: 2160 x 2160 रिजॉल्यूशन, 144Hz रिफ्रेश रेट
Processor: Snapdragon 8 Gen 3 (4nm)
RAM/Storage: 16GB RAM, 256GB / 1TB (expandable)
Tracking: Eye-tracking और Foveated Streaming — जिससे हेडसेट समझता है कि आप कहां देख रहे हैं और वहीं पर best image quality देता है.
Battery: 21.6Wh
Connectivity: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3
कंट्रोलर्स में full 6-DOF tracking, haptic feedback और 40 घंटे की बैटरी लाइफ दी गई है.
Steam Controller – अब और भी स्मार्ट
Valve का नया Steam Controller पुराने वर्ज़न से पूरी तरह अपग्रेडेड है. इसमें स्टैंडर्ड A, B, X, Y बटन्स के अलावा दो बड़े ट्रैकपैड्स दिए गए हैं, जिससे PC जैसे mouse control का अनुभव आता है.
TMR magnetic thumbsticks: ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और टिकाऊ
Grip Sense gyro control: बस होल्ड और रिलीज़ से ऐमिंग ऑन/ऑफ
Haptic feedback: रियल गेमिंग वाइब्रेशन
Quick Access Menu: स्ट्रीम स्टोर, फ्रेंड्स लिस्ट और सेटिंग तक इंस्टेंट एक्सेस
Controller के साथ Steam Controller Puck भी आता है, जो एक वायरलेस ट्रांसमिटर कम चार्जिंग डॉक के साथ आता है.
Steam Ecosystem अब और बड़ा
Valve ने बताया कि ये तीनों नए डिवाइसेज़ Steam Deck और Steam Deck OLED के साथ काम करेगा करेंगे. इसका मतलब है कि अगर आपके पास Steam का कोई भी डिवाइस है, तो आप इस पूरे ecosystem का फायदा उठा सकेंगे.