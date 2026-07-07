E10 पेट्रोल वाले वाहनों में E20 के इस्तेमाल से खराब हो सकते हैं इंजन के रबर पार्ट्स, ARAI की रिपोर्ट
ARAI की स्टडी में बताया गया कि E10 फ्यूल पर चलने वाले वाहनों में E20 पेट्रोल इंजन के रबर पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सकता है.
Published : July 7, 2026 at 5:16 PM IST
हैदराबाद: ऑटोमोबाइल रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) की एक स्टडी में यह जानकारी सामने आई है कि E10 फ्यूल पर चलने के लिए सर्टिफाइड गाड़ियों में E20 पेट्रोल इंजन के रबर पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सकता है.
टाइम्स ऑफ़ इंडिया की एक रिपोर्ट की माने तो, ARAI की स्टडी - जिसने पूरे देश में E20 लागू करने की सिफारिश की थी - उसमें कहा गया है कि E10 के अनुकूल गाड़ियों में होज़, गास्केट, सील और O-रिंग जैसे रबर पार्ट्स को बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह स्टडी आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई है.
इस रिपोर्ट के अनुसार, ARAI की स्टडी में E10 इंजन की ड्यूरेबिलिटी की टेस्टिंग की गई, ताकि E20 फ्यूल के असर को समझा जा सके. इस स्टडी में पाया गया कि इनका परफॉर्मेंस ठीक-ठाक था. हालांकि, स्टडी में BS6-कम्प्लायंट टर्बोचार्ज्ड इंजन के साथ एक समस्या देखी गई, जो 265 घंटे की ड्यूरेबिलिटी टेस्टिंग के बाद सामने आई.
जानकारी के अनुसार, इंजन की ड्यूरेबिलिटी की स्टडी दो अज्ञात OEM ने की थी. पहली कंपनी ने 400 घंटे की टेस्टिंग के बाद इंजन में कोई समस्या नहीं पाई, जबकि दूसरी कंपनी ने 800 घंटे से कुछ ज़्यादा टेस्टिंग के बाद एग्ज़ॉस्ट वॉल्व में थर्मोमैकेनिकल खराबी की जानकारी दी. हालांकि, TOI की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि कंपोनेंट में खराबी की वजह कुछ और भी हो सकती है और इंजन की ड्यूरेबिलिटी टेस्टिंग आम तौर पर 2,000 घंटों तक होती है.
सामने आ रही खबरों के मुताबिक, तीन टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनियों (OEMs) ने E10-कम्पैटिबल गाड़ियों पर टेस्ट किए, जिनमें पाया गया कि इससे गाड़ियों के मेटल पार्ट्स या खुद गाड़ी पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा और उत्सर्जन भी तय सीमा के अंदर ही रहा. ARAI की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि E10 के मुकाबले इन गाड़ियों में फ्यूल की खपत 2 से 6 प्रतिशत तक बढ़ गई.
बता दें कि E20-कम्प्लायंट फ्यूल को लेकर समय-समय पर खबरें आती रही हैं, क्योंकि लोगों ने उन गाड़ियों में इसके इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं, जो इसके लिए नहीं बनी हैं. इसके साथ ही, कार बनाने वाली कंपनियों और इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से भी जानकारी सामने आई थी कि शुरुआत में उन्होंने कहा था कि अगर ऐसी गाड़ियों में इस फ्यूल का इस्तेमाल किया गया, जो इसके लिए नहीं बनी हैं, तो वारंटी और इंश्योरेंस कवर खत्म हो जाएगा.
हालांकि बाद में कंपनियों ने अपने बयानों को वापस ले लिया. हाल के हफ़्तों में, सरकार और कई OEMs (गाड़ी बनाने वाली कंपनियां) पुरानी गाड़ियों में E20 फ्यूल के इस्तेमाल का समर्थन करने के लिए आगे आए हैं. उन्होंने बयान जारी कर जानकारी दी कि E10 गाड़ियों में भी इस फ्यूल का सुरक्षित रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसका कोई बुरा असर नहीं होगा.
बता दें कि पिछले एक साल में E20 पेट्रोल से जुड़ी कानूनी कार्यवाही भी हुई है. इनमें सुप्रीम कोर्ट में दायर एक PIL और हाल ही में भारत पेट्रोलियम और इथेनॉल सप्लायर के बीच हुई अदालती कार्यवाही शामिल है, जिसमें अटॉर्नी जनरल ने कथित तौर पर E20 को सरकार का एक प्रयोग बताया था. हालांकि PIL को बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था.