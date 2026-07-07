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E10 पेट्रोल वाले वाहनों में E20 के इस्तेमाल से खराब हो सकते हैं इंजन के रबर पार्ट्स, ARAI की रिपोर्ट

प्रतीकात्मक तस्वीर ( फोटो - PTI )

हैदराबाद: ऑटोमोबाइल रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) की एक स्टडी में यह जानकारी सामने आई है कि E10 फ्यूल पर चलने के लिए सर्टिफाइड गाड़ियों में E20 पेट्रोल इंजन के रबर पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सकता है. टाइम्स ऑफ़ इंडिया की एक रिपोर्ट की माने तो, ARAI की स्टडी - जिसने पूरे देश में E20 लागू करने की सिफारिश की थी - उसमें कहा गया है कि E10 के अनुकूल गाड़ियों में होज़, गास्केट, सील और O-रिंग जैसे रबर पार्ट्स को बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह स्टडी आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई है. इस रिपोर्ट के अनुसार, ARAI की स्टडी में E10 इंजन की ड्यूरेबिलिटी की टेस्टिंग की गई, ताकि E20 फ्यूल के असर को समझा जा सके. इस स्टडी में पाया गया कि इनका परफॉर्मेंस ठीक-ठाक था. हालांकि, स्टडी में BS6-कम्प्लायंट टर्बोचार्ज्ड इंजन के साथ एक समस्या देखी गई, जो 265 घंटे की ड्यूरेबिलिटी टेस्टिंग के बाद सामने आई. जानकारी के अनुसार, इंजन की ड्यूरेबिलिटी की स्टडी दो अज्ञात OEM ने की थी. पहली कंपनी ने 400 घंटे की टेस्टिंग के बाद इंजन में कोई समस्या नहीं पाई, जबकि दूसरी कंपनी ने 800 घंटे से कुछ ज़्यादा टेस्टिंग के बाद एग्ज़ॉस्ट वॉल्व में थर्मोमैकेनिकल खराबी की जानकारी दी. हालांकि, TOI की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि कंपोनेंट में खराबी की वजह कुछ और भी हो सकती है और इंजन की ड्यूरेबिलिटी टेस्टिंग आम तौर पर 2,000 घंटों तक होती है.