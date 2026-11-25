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Grok AI से आपत्तिजनक पिक्चर्स बनने पर घिरे एलन मस्क, दो अमेरिकी राज्यों ने SpaceX पर किया केस

13 जनवरी, 2025 को टूलूज़ में ली गई इस तस्वीर में ऐसी स्क्रीनें दिख रही हैं, जिन पर 'ग्रोक' (Grok) का लोगो प्रदर्शित हो रहा है। 'ग्रोक' एक जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करने वाली अमेरिकी कंपनी 'xAI' और इसके संस्थापक, दक्षिण अफ़्रीकी व्यवसायी एलन मस्क ने विकसित किया है. ( AFP )

हैदराबाद: अमेरिका के राज्य ओरेगन और वर्जीनिया ने बीते सोमवार यानी 23 नवंबर को एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स पर मुकदमा कर दिया है. दोनों राज्यों ने एलन मस्क की इस कंपनी पर आरोप लगाया है कि उनका एआई टूल ग्रोक इमेजिन (Grok Imagine) से महिलाओं और बच्चों की यौन तस्वीरें बनाई जा सकती थीं. ऐसा पहली बार है कि किसी राज्य ने सेक्सुअल इमेज क्रिएट किए जाने पर ग्रोक पर मुकदमा किया है. आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक, ओरेगन ने रविवार शाम और वर्जीनिया ने सोमवार सुबह अदालत में शिकायत दी.

Spicy Mode और पिक्चर्स की बाढ़

मस्क ने पिछले साल ग्रोक इमेजिन पेश किया था, जिसमें एक "स्पाइसी मोड" था. दिसंबर और जनवरी में यूज़र्स ने इससे यौन तस्वीरों की बाढ़ ला दी. दुनियाभर के बहुत सारे यूज़र्स ने बहुत सारे बच्चों और महिलाओं की सेक्सुअल इमेज इस एआई टूल की मदद से बनाई. रिपोर्ट के मुताबिक चंद दिनों में महिलाओं की कम से कम 18 लाख और बच्चों की कम से कम 65 तस्वीरें एक्स (X) पर दिखीं. इंटरनेट वॉच फाउंडेशन जैसी संस्थाओं की रिसर्च भी ऐसे डीपफेक की बात कहती है. बच्चों की ऐसी तस्वीरें ज़्यादातर देशों में अवैध हैं और अमेरिका में बड़ों की निजी तस्वीरें बिना मर्ज़ी पब्लिश करना भी गैरकानूनी है. विरोध के बाद एक्स ने ऐसी पिक्चर्स सार्वजनिक रूप से डालने पर रोक लगा दी थी.