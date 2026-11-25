Grok AI से आपत्तिजनक पिक्चर्स बनने पर घिरे एलन मस्क, दो अमेरिकी राज्यों ने SpaceX पर किया केस
वर्जीनिया और ओरेगन ने स्पेसएक्स पर मुकदमा किया, आरोप है कि ग्रोक इमेजिन से महिलाओं और बच्चों की यौन तस्वीरें बनाई गईं.
Published : November 25, 2026 at 10:48 AM IST
हैदराबाद: अमेरिका के राज्य ओरेगन और वर्जीनिया ने बीते सोमवार यानी 23 नवंबर को एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स पर मुकदमा कर दिया है. दोनों राज्यों ने एलन मस्क की इस कंपनी पर आरोप लगाया है कि उनका एआई टूल ग्रोक इमेजिन (Grok Imagine) से महिलाओं और बच्चों की यौन तस्वीरें बनाई जा सकती थीं. ऐसा पहली बार है कि किसी राज्य ने सेक्सुअल इमेज क्रिएट किए जाने पर ग्रोक पर मुकदमा किया है. आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक, ओरेगन ने रविवार शाम और वर्जीनिया ने सोमवार सुबह अदालत में शिकायत दी.
Spicy Mode और पिक्चर्स की बाढ़
मस्क ने पिछले साल ग्रोक इमेजिन पेश किया था, जिसमें एक "स्पाइसी मोड" था. दिसंबर और जनवरी में यूज़र्स ने इससे यौन तस्वीरों की बाढ़ ला दी. दुनियाभर के बहुत सारे यूज़र्स ने बहुत सारे बच्चों और महिलाओं की सेक्सुअल इमेज इस एआई टूल की मदद से बनाई. रिपोर्ट के मुताबिक चंद दिनों में महिलाओं की कम से कम 18 लाख और बच्चों की कम से कम 65 तस्वीरें एक्स (X) पर दिखीं.
इंटरनेट वॉच फाउंडेशन जैसी संस्थाओं की रिसर्च भी ऐसे डीपफेक की बात कहती है. बच्चों की ऐसी तस्वीरें ज़्यादातर देशों में अवैध हैं और अमेरिका में बड़ों की निजी तस्वीरें बिना मर्ज़ी पब्लिश करना भी गैरकानूनी है. विरोध के बाद एक्स ने ऐसी पिक्चर्स सार्वजनिक रूप से डालने पर रोक लगा दी थी.
BIG NEWS: We’re holding the makers of Grok accountable for designing a platform they knew would lead to child exploitation. The lack of necessary safety measures was considered a proud feature, not a bug — and this is absolutely unacceptable. https://t.co/sWEaS3YfBi— Attorney General Dan Rayfield (@AGDanRayfield) November 23, 2026
आरोप, जवाब और आगे का दबाव
वर्जीनिया के अटॉर्नी जनरल जे जोन्स (Jay Jones) ने कहा कि स्पाइसी मोड ने नग्न और यौन पिक्चर्स बनाने की सीधी छूट दी. ओरेगन के डैन रेफील्ड (Dan Rayfield) ने कहा कि ऐसे टूल ही कंपनी के एआई मॉडल को चर्चा में लाते और कमाई कराते हैं. राज्यों के मुताबिक, ग्रोक ओपनएआई और एंथ्रोपिक से पिछड़ रहा था, फिर भी दुरुपयोग नहीं रोका गया. इस कंपनी पर ऐसा आरोप लगा है कि ग्रोक और एक्स को सुरक्षित बताकर लोगों को गुमराह किया गया, एक्स का इस्तेमाल 13 साल से ऊपर के नाबालिग भी कर सकते हैं. जोन्स और रेफील्ड के मुताबिक ऐसा कंटेंट अनचाहे देखने वालों में डर और बेचैनी पैदा करता है.
स्पेसएक्स ने कहा कि सुरक्षा तोड़ने वालों के खाते बंद होते हैं, पुलिस को ख़बर दी जाती है और उन्हें कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए. अक्टूबर में ही न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल की सुनवाई में कंपनी की एक अधिकारी ने भी पर्याप्त सुरक्षा का दावा किया था. अब अमेरिका के इन दोनों राज्यों ने मुकदमा करके स्पेसएक्स से हर्जाना, रोक, जुर्माना और कानूनी खर्च मांगा है. वर्जीनिया ने उपभोक्ताओं के लिए मुआवज़े की मांग भी की है.
आपको बता दें कि स्पेसएक्स के इस मामले को लेकर ब्रिटेन, स्पेन, आयरलैंड, फ्रांस और कैलिफोर्निया में भी जांच चल रही है और अब इसमें दो नए अमेरिकी राज्य भी शामिल हो गए हैं. बाल्टीमोर के मुकदमे में उसने सेक्शन 230 का हवाला दिया. अगस्त में मेटा ने भी राज्यों को करीब 17 अरब डॉलर देने पर समझौता किया था.