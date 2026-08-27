अमेरिका ने चीनी हैकर्स के प्लेटफॉर्म किए जब्त, नासा और फेडरल रिजर्व पर करते थे अटैक
अमेरिकी अधिकारियों ने चीनी राज्य-समर्थित हैकर्स के दो अहम प्लेटफॉर्म जब्त कर लिए जिनका इस्तेमाल नासा और फेडरल रिजर्व पर हमले के लिए होता था.
Published : August 27, 2026 at 4:52 PM IST
हैदराबाद: अमेरिका की प्रवर्तन एजेंसियों ने चीन से जुड़े हैकर्स के इस्तेमाल किए जा रहे इंटरनेट डोमेन जब्त कर लिए हैं. इन डोमेन का इस्तेमाल अमेरिका के कई खास इंफ्रास्ट्रक्चर पर करने के लिए हो रहा था. आइए हम आपको इस ख़बर के बारे में डिटेल्स बताते हैं.
अमेरिका की जस्टिस डिपार्टमेंट के अनुसार इन प्लेटफॉर्म के जरिए हैकर्स नासा, फेडरल रिजर्व, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और अमेरिकी सीनेट तक में घुसपैठ करने में सफल रहे थे. इसके बारे में जस्टिस डिपार्टमेंट और एफबीआई ने बताया कि जब्त किए गए हैकिंग प्लेटफॉर्म का नाम QScan और QTRouter है. इनका इस्तेमाल QTFY नाम के हैकिंग ग्रुप द्वारा किया जा रहा था.
कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में कहा गया है कि QTFY पैसे लेकर हैकिंग सेवाएं उपलब्ध कराता था. इसके ग्राहकों में चीन की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी और पीपल्स लिबरेशन आर्मी भी शामिल थे.
🚨Justice Department and @FBI Seize Platforms Operated and Used by China State-Sponsored Hackers to Target U.S. Critical Infrastructure— U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) August 26, 2026
“State-sponsored malicious hackers preying on America’s critical infrastructure will be stopped and prosecuted. We are here to ensure security…
ऑपरेशन कौन चला रहा था?
QTFY को चीन में स्थित नानजिंग शिनजिउवेई नेटवर्क टेक्नोलॉजी कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया था. इस ग्रुप के अटैक्स का टारगेट नासा, फेडरल रिजर्व और अमेरिकी सीनेट के अलावा एनर्जी, जस्टिस और हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज विभाग भी बने. इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में अस्पताल, विश्वविद्यालय, टेलीकॉम कंपनियां, बिजली कंपनियां, वित्तीय संस्थान और डिफेंस ठेकेदार को भी अटैकर्स ने टारगेट किया था.
अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने कहा कि संघीय कानून प्रवर्तन ने चीन की गलत इरादों वाले सॉफ्टवेयर को इनएक्टिव कर दिया है. ये चीन द्वारा प्रायोजित हैकिंग गतिविधियों को रोकने के लिए किए जा रहे टेक्निकल अभियानों की सीरीज का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि हम अमेरिकी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो भी जरूरी होगा, वो करेंगे.
हैकर्स कैसे काम करते थे
कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, QScan दुनिया भर के हजारों इंटरनेट से जुड़े डिवाइस को खोजकर अपने आप संक्रमित कर देता था. इन डिवाइस को फिर QTRouter नाम के नेटवर्क में शामिल कर लिया जाता था. ये नेटवर्क कमर्शियल प्रॉक्सी सर्विसेज़ और किराए के वर्चुअल प्राइवेट सर्वर का भी इस्तेमाल करता था.
इस तरीके से हैकर्स अपनी एक्टिविटीज़ की चीन से जुड़ी जड़ को छिपा लेते थे. ऐसे में साइबर अटैक करने के लिए जो जरूरी कम्युनिकेशन्स होते थे, वो ऐसे कंप्यूटर से आता हुआ दिखाई देता था, जो चीन के बाहर मौजूद है और कभी-कभी वो टारगेट वाले नेटवर्क के पास ही दिखाई देता था.
#ICYMI from @FBISanDiego and @FBICyberDiv: Justice Department and FBI Seize Platforms Operated and Used by China State-Sponsored Hackers to Target U.S. Critical Infrastructure@TheJusticeDept and #FBI announced court-authorized domain seizures to deny malicious cyber actors… pic.twitter.com/uBoH9e1QGW— FBI (@FBI) August 26, 2026
जब्त किए गए डोमेन दोनों मैलवेयर प्लेटफॉर्म में बिल्ट-इन थे और संचार तथा प्रमाणीकरण जैसे जरूरी कामों के लिए आवश्यक थे. इन पर कब्जा करने से QScan और QTRouter दोनों ठप हो गए.
FBI डायरेक्टर काश पटेल ने कहा कि इस ऑपरेशन से चीन द्वारा समर्थित हैकर्स द्वारा अमेरिका के कई खास इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने वाले ग्लोबल बॉटनेट और हैकिंग प्लेटफॉर्म को बाधित किया गया. एफबीआई और नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने एक साइबर सिक्योरिटी एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें संगठनों को संभावित QTFY गतिविधि का पता लगाने में मदद करने वाले संकेत दिए गए हैं.