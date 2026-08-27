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अमेरिका ने चीनी हैकर्स के प्लेटफॉर्म किए जब्त, नासा और फेडरल रिजर्व पर करते थे अटैक

ये हैकर्स क्यूस्कैन और क्यूटीराउटर नाम के टूल्स से हजारों डिवाइस हैक कर अपना मूल स्थान छिपाते हुए हमले करते थे. ( Image Credit: Getty Images )

हैदराबाद: अमेरिका की प्रवर्तन एजेंसियों ने चीन से जुड़े हैकर्स के इस्तेमाल किए जा रहे इंटरनेट डोमेन जब्त कर लिए हैं. इन डोमेन का इस्तेमाल अमेरिका के कई खास इंफ्रास्ट्रक्चर पर करने के लिए हो रहा था. आइए हम आपको इस ख़बर के बारे में डिटेल्स बताते हैं. अमेरिका की जस्टिस डिपार्टमेंट के अनुसार इन प्लेटफॉर्म के जरिए हैकर्स नासा, फेडरल रिजर्व, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और अमेरिकी सीनेट तक में घुसपैठ करने में सफल रहे थे. इसके बारे में जस्टिस डिपार्टमेंट और एफबीआई ने बताया कि जब्त किए गए हैकिंग प्लेटफॉर्म का नाम QScan और QTRouter है. इनका इस्तेमाल QTFY नाम के हैकिंग ग्रुप द्वारा किया जा रहा था. कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में कहा गया है कि QTFY पैसे लेकर हैकिंग सेवाएं उपलब्ध कराता था. इसके ग्राहकों में चीन की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी और पीपल्स लिबरेशन आर्मी भी शामिल थे. ऑपरेशन कौन चला रहा था? QTFY को चीन में स्थित नानजिंग शिनजिउवेई नेटवर्क टेक्नोलॉजी कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया था. इस ग्रुप के अटैक्स का टारगेट नासा, फेडरल रिजर्व और अमेरिकी सीनेट के अलावा एनर्जी, जस्टिस और हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज विभाग भी बने. इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में अस्पताल, विश्वविद्यालय, टेलीकॉम कंपनियां, बिजली कंपनियां, वित्तीय संस्थान और डिफेंस ठेकेदार को भी अटैकर्स ने टारगेट किया था.