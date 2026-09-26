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US फ़ेडरल कोर्ट ने एंथ्रोपिक की चुनौती को किया खारिज, पेंटागन अपने सिस्टम से Claude मॉडल को हटाना रखेगा जारी

US में फ़ेडरल अपील कोर्ट ने एंथ्रोपिक की चुनौती को खारिज कर दिया, जिसमें उसने सरकार द्वारा उसे 'सप्लाई चेन रिस्क' बताने का विरोध किया.

FILE - Pages from the Anthropic website and the company's logos are displayed on a computer screen in New York, Feb. 26, 2026.
FILE - 26 फरवरी, 2026 को न्यूयॉर्क में एक कंप्यूटर स्क्रीन पर एंथ्रोपिक वेबसाइट के पेज और कंपनी के लोगो दिखाए गए हैं. (फोटो - AP Photo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 26, 2026 at 11:37 AM IST

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हैदराबाद: पेंटागन के साथ एंथ्रोपिक के विवाद में एक नया मोड़ आया है. शुक्रवार को एक फ़ेडरल अपील कोर्ट ने एंथ्रोपिक की उस चुनौती को खारिज कर दिया, जिसमें उसने सरकार द्वारा उसे 'सप्लाई चेन रिस्क' करार दिए जाने का विरोध किया था. इस फ़ैसले के बाद पेंटागन अपने सिस्टम से एंथ्रोपिक के Claude मॉडल को हटाना जारी रख सकता है और रक्षा विभाग के कामों में उसके उत्पादों के इस्तेमाल पर रोक लगा सकता है.

डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ कोलंबिया सर्किट के लिए U.S. कोर्ट ऑफ़ अपील्स के जजों ने पेंटागन के पक्ष में 2-1 से फ़ैसला सुनाया. पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि, "आज DC सर्किट कोर्ट का फ़ैसला डिपार्टमेंट के रुख़ को पूरी तरह सही ठहराता है."

AI कंपनी और सरकार के बीच विवाद फरवरी में तब शुरू हुआ, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने एंथ्रोपिक पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया और कंपनी को सप्लाई चेन के लिए जोखिम करार दिया.

एन्थ्रोपिक के CEO डारियो अमोदेई ने इन चिंताओं के बावजूद पीछे हटने से इनकार कर दिया कि कंपनी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर निगरानी या खुद से चलने वाले हथियारों से लैस ड्रोन के लिए किया जा सकता है.

यह फैसला इस गर्मी में कैलिफ़ोर्निया में आए उस फ़ैसले से अलग है, जिसमें एक फ़ेडरल जज ने पाया था कि पेंटागन ने AI के इस्तेमाल पर अपनी राय की आलोचना करने के लिए AI कंपनी को सज़ा देकर ग़ैर-क़ानूनी काम किया था.

इस साल की शुरुआत में वॉशिंगटन, D.C. में दायर यह केस पेंटागन के एक अलग नियम पर केंद्रित था, जिसका इस्तेमाल करके वह Anthropic को सप्लाई चेन के लिए जोखिम घोषित करने की कोशिश कर रहा था.

बहुमत की राय में कहा गया है कि पेंटागन के पास अपने कदमों के लिए पर्याप्त आधार था. इसमें यह भी बताया गया है कि खुद एंथ्रोपिक ने माना है कि "कंपनी Claude में ऐसी पाबंदियां लगाती है, जो मॉडल को उन कामों को करने से रोकती हैं, जिन्हें एंथ्रोपिक नहीं होने देना चाहता."

जज ग्रेगरी जी. कत्सास ने बहुमत की राय में लिखा कि, "विभाग को उचित रूप से यह आशंका थी कि एंथ्रोपिक, Claude के डिज़ाइन में हेर-फेर कर सकता है, ताकि उसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े वे काम करने से रोका जा सके, जिन्हें विभाग अनुबंध के तहत अधिकृत और ज़रूरी मानता है."

बहुमत बनाने वाले काटसास और जज नियोमी राव, दोनों को ही ट्रंप ने नॉमिनेट किया था. असहमति जताने वाली एकमात्र जज, करेन लेक्राफ्ट हेंडरसन को रिपब्लिकन राष्ट्रपति जॉर्ज एच. डब्ल्यू. बुश ने नॉमिनेट किया था.

जजों ने कहा कि उन्हें इस बात पर शक करने की कोई वजह नहीं है कि एंथ्रोपिक, Claude पर पाबंदी लगाने में नेक इरादों के साथ काम करता है, खासकर प्राइवेसी और AI सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के मामले में. लेकिन उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में सप्लाई चेन रिस्क की परिभाषा इस बात पर निर्भर करती है कि "एंथ्रोपिक क्या करता है, न कि इस बात पर कि एंथ्रोपिक ऐसा क्यों करता है."

एन्थ्रोपिक के एक प्रवक्ता ने लिखित बयान में कहा कि कंपनी अदालत के फ़ैसले से 'सम्मानपूर्वक असहमत' है. बयान में आगे कहा गया कि, "एक और फ़ेडरल कोर्ट पहले ही सरकार के समानांतर डेज़िग्नेशन को ग़ैर-क़ानूनी ठहरा चुकी है. हमें अपने पक्ष पर भरोसा है और हम आगे समीक्षा करने समेत सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं."

Anthropic के खिलाफ़ फ़ैसला सुनाने वाले जजों ने कहा कि सैन फ़्रांसिस्को में दायर अलग मामले के नतीजों से उन्हें कोई "आपत्ति" नहीं है, लेकिन उन्होंने पाया कि सप्लाई चेन रिस्क का दर्जा देने के लिए Anthropic की तरफ़ से किसी "बुरे मकसद" का होना ज़रूरी नहीं है.

डिफ़ेंस डिपार्टमेंट ने इस साल की शुरुआत में ही अपने काम-काज के तरीकों से Claude को हटाना शुरू कर दिया था. इस फ़ैसले से डिपार्टमेंट को ऐसा करने की मंज़ूरी मिल गई है, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर्स को डिपार्टमेंट के लिए अपने काम में Anthropic के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से रोकना भी शामिल है.

इस फ़ैसले के तहत पूरी फ़ेडरल सरकार में एंथ्रोपिक के प्रोडक्ट्स पर रोक नहीं लगाई गई है. व्हाइट हाउस ने टिप्पणी के अनुरोध पर तुरंत कोई जवाब नहीं दिया.

एजेंसी इनपुट

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