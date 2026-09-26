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US फ़ेडरल कोर्ट ने एंथ्रोपिक की चुनौती को किया खारिज, पेंटागन अपने सिस्टम से Claude मॉडल को हटाना रखेगा जारी

FILE - 26 फरवरी, 2026 को न्यूयॉर्क में एक कंप्यूटर स्क्रीन पर एंथ्रोपिक वेबसाइट के पेज और कंपनी के लोगो दिखाए गए हैं. ( फोटो - AP Photo )

हैदराबाद: पेंटागन के साथ एंथ्रोपिक के विवाद में एक नया मोड़ आया है. शुक्रवार को एक फ़ेडरल अपील कोर्ट ने एंथ्रोपिक की उस चुनौती को खारिज कर दिया, जिसमें उसने सरकार द्वारा उसे 'सप्लाई चेन रिस्क' करार दिए जाने का विरोध किया था. इस फ़ैसले के बाद पेंटागन अपने सिस्टम से एंथ्रोपिक के Claude मॉडल को हटाना जारी रख सकता है और रक्षा विभाग के कामों में उसके उत्पादों के इस्तेमाल पर रोक लगा सकता है.

डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ कोलंबिया सर्किट के लिए U.S. कोर्ट ऑफ़ अपील्स के जजों ने पेंटागन के पक्ष में 2-1 से फ़ैसला सुनाया. पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि, "आज DC सर्किट कोर्ट का फ़ैसला डिपार्टमेंट के रुख़ को पूरी तरह सही ठहराता है."

AI कंपनी और सरकार के बीच विवाद फरवरी में तब शुरू हुआ, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने एंथ्रोपिक पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया और कंपनी को सप्लाई चेन के लिए जोखिम करार दिया.

एन्थ्रोपिक के CEO डारियो अमोदेई ने इन चिंताओं के बावजूद पीछे हटने से इनकार कर दिया कि कंपनी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर निगरानी या खुद से चलने वाले हथियारों से लैस ड्रोन के लिए किया जा सकता है.

यह फैसला इस गर्मी में कैलिफ़ोर्निया में आए उस फ़ैसले से अलग है, जिसमें एक फ़ेडरल जज ने पाया था कि पेंटागन ने AI के इस्तेमाल पर अपनी राय की आलोचना करने के लिए AI कंपनी को सज़ा देकर ग़ैर-क़ानूनी काम किया था.

इस साल की शुरुआत में वॉशिंगटन, D.C. में दायर यह केस पेंटागन के एक अलग नियम पर केंद्रित था, जिसका इस्तेमाल करके वह Anthropic को सप्लाई चेन के लिए जोखिम घोषित करने की कोशिश कर रहा था.

बहुमत की राय में कहा गया है कि पेंटागन के पास अपने कदमों के लिए पर्याप्त आधार था. इसमें यह भी बताया गया है कि खुद एंथ्रोपिक ने माना है कि "कंपनी Claude में ऐसी पाबंदियां लगाती है, जो मॉडल को उन कामों को करने से रोकती हैं, जिन्हें एंथ्रोपिक नहीं होने देना चाहता."

जज ग्रेगरी जी. कत्सास ने बहुमत की राय में लिखा कि, "विभाग को उचित रूप से यह आशंका थी कि एंथ्रोपिक, Claude के डिज़ाइन में हेर-फेर कर सकता है, ताकि उसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े वे काम करने से रोका जा सके, जिन्हें विभाग अनुबंध के तहत अधिकृत और ज़रूरी मानता है."