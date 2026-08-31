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URBAN ने लॉन्च किया नया AI स्मार्ट फिटनेस बैंड, मीटिंग भी करेगा रिकॉर्ड

एडवांस बुकिंग पर आर्क नोट 5999 रुपये में मिलेगा और कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं लगेगी. ( Image Credit: URBAN )

हैदराबाद: भारत की देसी टेक ब्रांड कंपनी अर्बन ने अपना नया प्रोडक्ट आर्क नोट लॉन्च कर दिया है. कंपनी इसे भारत का पहला एआई मीटिंग स्मार्ट फिटनेस बैंड बता रही है. इसमें मीटिंग रिकॉर्ड करने और हेल्थ ट्रैक करने दोनों सुविधाएं एक साथ मिलती हैं. इसकी कीमत 6,999 रुपये रखी गई है. इसकी एडवांस बुकिंग आज यानी 31 अगस्त 2026 से ही शुरू हो चुकी है. एडवांस बुक करने पर 1,000 रुपये की छूट मिल रही है यानी इसे लोग 5,999 रुपये में भी खरीद सकते हैं. इसकी बिक्री 7 सितंबर से शुरू होगी. इस बैंड को प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और बिजनेस वालों के लिए बनाया गया है. इसमें कोई स्क्रीन नहीं है. इसे सिर्फ कलाई पर पहनकर यूज़ किया जाता है. आर्क नोट की खास सुविधाएं डबल क्लिक से रिकॉर्डिंग शुरू होती है और एक प्रेस से बंद. एक बार चार्ज पर करीब 16 घंटे रिकॉर्डिंग हो सकती है. बातचीत को टेक्स्ट में बदल देता है. नाम, नंबर और फैसले आसानी से ढूंढे जा सकते हैं. 17 से ज्यादा भारतीय भाषाओं में लाइव ट्रांसलेशन करता है. मीटिंग का छोटा सारांश बना देता है. ऑटो माइंड मैप से टॉपिक्स और आइडियाज को विजुअल रूप में दिखाता है. कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं है, सारी सुविधाएं मुफ्त मिलती हैं.