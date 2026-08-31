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URBAN ने लॉन्च किया नया AI स्मार्ट फिटनेस बैंड, मीटिंग भी करेगा रिकॉर्ड

अर्बन का नया आर्क नोट बैंड मीटिंग रिकॉर्डिंग और स्वास्थ्य ट्रैकिंग दोनों सुविधाएं एक साथ स्क्रीनलेस डिजाइन में लेकर आया है.

With advance booking, the Arc Note will be available for ₹5,999, and there will be no subscription fee.
एडवांस बुकिंग पर आर्क नोट 5999 रुपये में मिलेगा और कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं लगेगी. (Image Credit: URBAN)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 31, 2026 at 3:11 PM IST

2 Min Read
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हैदराबाद: भारत की देसी टेक ब्रांड कंपनी अर्बन ने अपना नया प्रोडक्ट आर्क नोट लॉन्च कर दिया है. कंपनी इसे भारत का पहला एआई मीटिंग स्मार्ट फिटनेस बैंड बता रही है. इसमें मीटिंग रिकॉर्ड करने और हेल्थ ट्रैक करने दोनों सुविधाएं एक साथ मिलती हैं. इसकी कीमत 6,999 रुपये रखी गई है.

इसकी एडवांस बुकिंग आज यानी 31 अगस्त 2026 से ही शुरू हो चुकी है. एडवांस बुक करने पर 1,000 रुपये की छूट मिल रही है यानी इसे लोग 5,999 रुपये में भी खरीद सकते हैं. इसकी बिक्री 7 सितंबर से शुरू होगी. इस बैंड को प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और बिजनेस वालों के लिए बनाया गया है. इसमें कोई स्क्रीन नहीं है. इसे सिर्फ कलाई पर पहनकर यूज़ किया जाता है.

आर्क नोट की खास सुविधाएं

  1. डबल क्लिक से रिकॉर्डिंग शुरू होती है और एक प्रेस से बंद.
  2. एक बार चार्ज पर करीब 16 घंटे रिकॉर्डिंग हो सकती है.
  3. बातचीत को टेक्स्ट में बदल देता है.
  4. नाम, नंबर और फैसले आसानी से ढूंढे जा सकते हैं.
  5. 17 से ज्यादा भारतीय भाषाओं में लाइव ट्रांसलेशन करता है.
  6. मीटिंग का छोटा सारांश बना देता है.
  7. ऑटो माइंड मैप से टॉपिक्स और आइडियाज को विजुअल रूप में दिखाता है.
  8. कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं है, सारी सुविधाएं मुफ्त मिलती हैं.

हेल्थ से जुड़े फीचर्स में हार्ट रेट, ऑक्सीजन लेवल, नींद और स्ट्रेस की 24 घंटे निगरानी होती है. एआई हेल्थ इनसाइट्स से पर्सनल सलाह भी मिलती है. बैटरी रोजाना इस्तेमाल में 15 दिन और स्टैंडबाय में 30 दिन चलती है. पानी से बचाव के लिए IPX68 रेटिंग है. इसमें हल्का नायलॉन स्ट्रैप लगा है, जो रात भर भी पहना जा सकता है. इसमें छह सेंसर लगे हैं.

आर्क सीरीज के अन्य मॉडल

अर्बन ने आर्क प्रो और आर्क गो भी लॉन्च किए हैं. आर्क प्रो की कीमत 3,999 रुपये है. इसमें एआई रिकवरी इनसाइट्स और 110 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड हैं. बैटरी 30 दिन तक चलती है. आर्क गो 2,999 रुपये का है. यह हेल्थ ट्रैकिंग पर फोकस करता है और बैटरी 45 दिन तक चलती है. तीनों मॉडल में कोई मंथली फीस नहीं लगती.

मॉडल कीमतखास बात
आर्क नोट 6,999 रुपयेएआई मीटिंग + हेल्थ
आर्क प्रो3,999 रुपयेएडवांस वेलनेस
आर्क गो 2,999 रुपयेलंबी बैटरी + हेल्थ

ये प्रोडक्ट अर्बन की वेबसाइट, ई-कॉमर्स साइट्स और दुकानों पर मिलेंगे. आर्क नोट उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो मीटिंग्स में बहुत समय बिताते हैं और साथ में स्वास्थ्य भी ट्रैक करना चाहते हैं.

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