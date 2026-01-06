ETV Bharat / technology

अपडेटेड Simple One इलेक्ट्रिक स्कूटर हुआ लॉन्च, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

Simple Energy ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर Simple One का अपडेटेड वर्जन बाजार में उतार दिया है. इसकी शुरुआती कीमत 1.50 लाख रुपये है.

2026 Simple One
अपडेटेड Simple One इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च (फोटो - Simple Energy)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 6, 2026 at 12:09 PM IST

4 Min Read
हैदराबाद: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Simple Energy के इलेक्ट्रिक स्कूटर Simple One की बिक्री धीमी हो रही है, लेकिन इसके बाद भी कंपनी ने इसके अपडेटेड 2026 मॉडल को लॉन्च कर दिया है, जो इसे पैसे के हिसाब से बेहतर वैल्यू देने का वादा करता है. कंपनी ने इस नए अपडेट में स्कूटर का कर्ब वेट कम किया है.

इसके साथ ही, इसके डिज़ाइन में भी बदलाव किया गया है, टॉप स्पीड ज़्यादा हुई है और रेंज भी पहले से बेहतर की गई है. गौरतलब है कि यह स्कूटर असल में साल 2021 में लॉन्च किया गया था, लेकिन ग्राहकों तक इसे 2023 में ही पहुंचाया गया. Simple Energy ने इसे 'Gen 2' मॉडल के तौर पर पेश किया है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में यह पुराने Gen 1.5 स्कूटर जैसा ही है.

कीमत की बात करें तो इस Simple One S 3.7 kWh को 1.50 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर उतारा है, और इसके टॉप-स्पेक One 5 kWh की कीमत 1.78 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है. एक लिमिटेड-टाइम, शुरुआती ऑफर के तहत इसकी कीमत पर 10,000 रुपये तक की छूट दी जा रही है.

2026 Simple One में क्या हुए बदलाव
नए Simple One में हुए बदलावों की बात करें तो इसमें अंदर की ओर कुछ बदलाव किए हैं. सबसे पहले, इसमें अब रिमूवेबल 1.6 kWh बैटरी पैक नहीं मिलता है, जो पिछले मॉडल्स में सीट के नीचे लगा होता था. कंपनी का दावा है कि उसने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को एक फिक्स्ड 5 kWh बैटरी से बदल दिया है, जिसमें ज़्यादा मज़बूत शेल है.

2026 Simple One
2026 Simple One का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (फोटो - Simple Energy)

इससे सीट के नीचे थोड़ी ज़्यादा स्टोरेज स्पेस मिलती है, जो अब 35 लीटर का स्पेस मिलता है. स्टार्ट-अप ने यह भी दावा किया है, कि कंपनी ने स्कूटर के फ्रेम को मज़बूत किया है, जिससे इसकी रिजिडिटी बेहतर हुई है और स्कूटर का ऑन-रोड परफॉर्मेंस और ओवरऑल स्टेबिलिटी बेहतर होगी.

2026 Simple One का डिजाइन
वहीं डिज़ाइन की बात करें तो इसे ज़्यादातर वैसा ही रखा गया है, लेकिन सीट की ऊंचाई कम करके 780 mm कर दी गई है, और स्कूटर का वज़न 8 kg तक कम किया गया है, इसलिए अब 5 kWh सिंपल वन का वज़न 129 kg है. इसमें एक नया रीडिजाइन किया गया डैशबोर्ड भी दिया गया है, जिसमें पहले जैसा ही 7.0-इंच का TFT टचस्क्रीन मिलता है, साथ ही रिवाइज्ड स्विचगियर भी दिया गया है.

2026 Simple One का पावरट्रेन
स्कूटर के पावरट्रेन की बात करें तो परमानेंट मैग्नेट मोटर थोड़ी ज़्यादा पीक 11.8 bhp की पावर देती है, लेकिन पीक टॉर्क 72 Nm पर ही रहता है. स्कूटर की 0-40 kmph की एक्सेलरेशन टाइमिंग 2.55 सेकंड बताई जा रही है, और नए SonicX राइड मोड में, One 5 kWh 115 kmph की टॉप स्पीड पकड़ सकती है, जो पहले से 10 kmph ज़्यादा है.

2026 Simple One
2026 Simple One (फोटो - Simple Energy)

2026 Simple One के बैटरी विकल्प
बैटरी विकल्पों की बात करें तो नए अपडेटेड Simple One इलेक्ट्रिक स्कूटर को कुल तीन वेरिएंट में पेश किया गया है. इनमें सबसे सस्ता Simple One S 3.7 kWh है, जिसकी क्लेम्ड IDC रेंज 190 km तक है, टॉप स्पीड 90 kmph है और इसकी कीमत 1.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.

इसके बाद मिड वेरिएंट Simple One 4.5 kWh है, जिसकी IDC रेंज 236 km तक है, टॉप स्पीड 90 kmph है, और इसकी कीमत 1.70 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. जबकि, टॉप-वेरिएंट Simple One 5 kWh है, जिसकी IDC रेंज 265 km तक है, टॉप स्पीड 115 kmph है और इसकी कीमत 1.78 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.

सभी वेरिएंट के साथ 750-वॉट का पोर्टेबल चार्जर दिया गया है. Simple One S 3.7 kWh को 80 परसेंट चार्ज होने में चार घंटे, Simple One 4.5 kWh को चार घंटे और 45 मिनट और Simple One 5 kWh को पांच घंटे और 20 मिनट लगेंगे.

