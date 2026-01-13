ETV Bharat / technology

अपडेटेड Royal Enfield Goan Classic 350 हुई लॉन्च, मिला स्लिप एंड असिस्ट क्लच

Royal Enfield ने अपनी Goan Classic 350 के लिए एक छोटा सा अपडेट जारी किया है.

Royal Enfield Goan Classic 350
Royal Enfield Goan Classic 350 (फोटो - Royal Enfield)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 13, 2026 at 10:56 AM IST

2 Min Read
हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Royal Enfield ने अपनी Goan Classic 350 के लिए एक छोटा सा अपडेट जारी किया है, जिसमें स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच और एक फास्ट USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट शामिल किया गया है.

इस अपडेट के साथ, अब इसके शेक ब्लैक और पर्पल हेज़ कलर ऑप्शन की कीमतें 2.20 लाख रुपये से शुरू होती हैं, जबकि ट्रिप टील ग्रीन और रेव रेड वेरिएंट की कीमत 2.23 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई हैं. यह पहले की कीमतों के मुकाबले लगभग 2,000 रुपये की बढ़ोतरी को दिखाता है.

Royal Enfield Goan Classic 350 का इंजन
Goan की Classic 350, Royal Enfield की 350 cc लाइनअप में स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच पाने वाला लेटेस्ट मॉडल बन गया है, क्योंकि कंपनी इस फीचर को ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल्स में दे रही है. फिलहाल, इस लिस्ट में Classic 350 और Bullet 350 ही एकमात्र 350cc मॉडल हैं, जिनमें स्लिप और असिस्ट क्लच नहीं है.

इंजन की बात करें तो इन बदलावों के अलावा इस मोटरसाइकिल में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें वही 349 cc, सिंगल-सिलेंडर J-सीरीज़ इंजन इस्तेमाल किया गया है. यह इंजन 20.2 bhp की पावर और 27 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. इस इंजन के साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स जोड़ा गया है.

USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट का जोड़ा जाना भी एक ऐसा ही अपडेट है जो अपडेटेड हंटर 350 में पेश किया गया था. Goan Classic 350 में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क और रियर मोनोशॉक लगाया गया है. ब्रेकिंग के लिए इसमें 300 mm फ्रंट डिस्क और 270 mm रियर डिस्क के साथ डुअल-चैनल ABS दिया गया है. यह मोटरसाइकिल 19-इंच के फ्रंट व्हील और 16-इंच के रियर व्हील पर चलती है.

