अपडेटेड Royal Enfield Goan Classic 350 हुई लॉन्च, मिला स्लिप एंड असिस्ट क्लच

Royal Enfield Goan Classic 350 ( फोटो - Royal Enfield )

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Royal Enfield ने अपनी Goan Classic 350 के लिए एक छोटा सा अपडेट जारी किया है, जिसमें स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच और एक फास्ट USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट शामिल किया गया है. इस अपडेट के साथ, अब इसके शेक ब्लैक और पर्पल हेज़ कलर ऑप्शन की कीमतें 2.20 लाख रुपये से शुरू होती हैं, जबकि ट्रिप टील ग्रीन और रेव रेड वेरिएंट की कीमत 2.23 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई हैं. यह पहले की कीमतों के मुकाबले लगभग 2,000 रुपये की बढ़ोतरी को दिखाता है. Royal Enfield Goan Classic 350 का इंजन

Goan की Classic 350, Royal Enfield की 350 cc लाइनअप में स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच पाने वाला लेटेस्ट मॉडल बन गया है, क्योंकि कंपनी इस फीचर को ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल्स में दे रही है. फिलहाल, इस लिस्ट में Classic 350 और Bullet 350 ही एकमात्र 350cc मॉडल हैं, जिनमें स्लिप और असिस्ट क्लच नहीं है.