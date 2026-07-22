अगस्त 2026 से लॉन्च किए जाएंगे Bajaj Pulsar 125-160cc रेंज के अपडेटेड मॉडल
Bajaj Auto अपनी Pulsar मोटरसाइकिल रेंज को 125-160cc सेगमेंट में अपग्रेड करने की योजना बना रही है. इसे अगस्त 2026 से लॉन्च किया जाएगा.
Published : July 22, 2026 at 5:14 PM IST
हैदराबाद: स्वदेशी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Bajaj Auto अपनी Pulsar मोटरसाइकिल रेंज को 125-160cc सेगमेंट में अपग्रेड करने की योजना बना रही है. बता दें कि कंपनी ने पहली तिमाही में रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दर्ज की है.
Q1FY2027 में Bajaj Auto का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 46 प्रतिशत बढ़कर 3,225.63 करोड़ रुपये हो गया, जबकि रेवेन्यू सालाना आधार पर 65 प्रतिशत बढ़कर 21,688.8 करोड़ रुपये हो गया.
कुल मिलाकर, Bajaj Auto कंपनी ने वित्त वर्ष के पहले क्वाटर के दौरान कुल वाहन बिक्री में सालाना आधार पर 29 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की है, जिससे बिक्री का आंकड़ा रिकॉर्ड 14.4 लाख यूनिट तक पहुंच गया.
Bajaj Auto के जॉइंट MD राकेश शर्मा ने कहा कि "घरेलू मोटरसाइकिल से होने वाली कमाई में डबल डिजिट की बढ़ोतरी हुई है. इसमें स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल सेगमेंट का बड़ा हाथ रहा, जिसकी रिटेल बिक्री बाकी इंडस्ट्री के मुकाबले 1.5 गुना तेज़ी से बढ़ी."
शर्मा ने आगे कहा कि, "Bajaj Pulsar, Avenger और Dominar ब्रांड की बिक्री में डबल डिजिट की बढ़ोतरी हुई, जबकि कुल स्पोर्ट्स सेगमेंट में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई." उन्होंने बताया कि आगे चलकर Bajaj Auto 125-160cc Pulsar रेंज में और अपग्रेड करने की योजना बना रही है.
अगस्त 2026 से लॉन्च होंगी अपडेटेड बाइक्स
शर्मा ने कहा कि, "पिछले साल नवंबर में हमने अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करना शुरू किया, क्योंकि कोविड के बाद जिन प्रोडक्ट्स ने हमें अच्छा रिस्पॉन्स दिया था और मार्केट-शेयर बढ़ाने में मदद की थी, वे अब अपनी लाइफ-साइकिल के आखिर में सुस्ती दिखाने लगे थे."
उन्होंने आगे कहा कि "अगले छह हफ़्तों में 125 cc और 160 cc Pulsar सेगमेंट में 10 काफ़ी हद तक नई मोटरसाइकिलें लॉन्च की जाएंगी, जिससे पोर्टफोलियो में बदलाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. शर्मा ने कहा कि, "अक्टूबर में त्योहारों के मौसम तक हमारे पास पूरी तरह से नया और अपग्रेडेड पोर्टफोलियो होगा. इसका कुछ हिस्सा पहले ही बाज़ार में आ चुका है, जबकि बाकी प्रोडक्ट अगस्त से आने शुरू हो जाएंगे."
बता दें कि Bajaj Auto की पार्टनर कंपनी KTM और Triumph की ज़बरदस्त ग्रोथ जारी रही. कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार, जून की तिमाही में घरेलू रेवेन्यू में साल-दर-साल 60 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई.
Bajaj Auto ने इस शानदार परफ़ॉर्मेंस का श्रेय दोनों ब्रांड्स की 350cc मोटरसाइकिल रेंज की भारी मांग और नई Triumph Tracker 400 के लॉन्च को दिया. कंपनी ने अपने KTM-Triumph डीलरशिप नेटवर्क का विस्तार 90 से ज़्यादा शहरों में किया, जिससे पूरे भारत में प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट में उसकी मौजूदगी और मज़बूत हुई.