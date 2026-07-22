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अगस्त 2026 से लॉन्च किए जाएंगे Bajaj Pulsar 125-160cc रेंज के अपडेटेड मॉडल

Bajaj Pulsar N160 ( फोटो - Bajaj Auto )

हैदराबाद: स्वदेशी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Bajaj Auto अपनी Pulsar मोटरसाइकिल रेंज को 125-160cc सेगमेंट में अपग्रेड करने की योजना बना रही है. बता दें कि कंपनी ने पहली तिमाही में रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दर्ज की है. Q1FY2027 में Bajaj Auto का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 46 प्रतिशत बढ़कर 3,225.63 करोड़ रुपये हो गया, जबकि रेवेन्यू सालाना आधार पर 65 प्रतिशत बढ़कर 21,688.8 करोड़ रुपये हो गया. कुल मिलाकर, Bajaj Auto कंपनी ने वित्त वर्ष के पहले क्वाटर के दौरान कुल वाहन बिक्री में सालाना आधार पर 29 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की है, जिससे बिक्री का आंकड़ा रिकॉर्ड 14.4 लाख यूनिट तक पहुंच गया. Bajaj Auto के जॉइंट MD राकेश शर्मा ने कहा कि "घरेलू मोटरसाइकिल से होने वाली कमाई में डबल डिजिट की बढ़ोतरी हुई है. इसमें स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल सेगमेंट का बड़ा हाथ रहा, जिसकी रिटेल बिक्री बाकी इंडस्ट्री के मुकाबले 1.5 गुना तेज़ी से बढ़ी." शर्मा ने आगे कहा कि, "Bajaj Pulsar, Avenger और Dominar ब्रांड की बिक्री में डबल डिजिट की बढ़ोतरी हुई, जबकि कुल स्पोर्ट्स सेगमेंट में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई." उन्होंने बताया कि आगे चलकर Bajaj Auto 125-160cc Pulsar रेंज में और अपग्रेड करने की योजना बना रही है.