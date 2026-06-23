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ग्लोबल मार्केट के लिए पेश हुई अपडेटेड KTM 790 Duke, दिए गए कई बड़े अपग्रेड्स

नई KTM 790 Duke में कंपनी की लेटेस्ट ड्यूक फैमिली स्टाइलिंग है, जिसमें रीडिज़ाइन की गई LED हेडलाइट, पतला बॉडीवर्क, बड़ा फ्रंट काउल और रीशेप्ड फ्यूल टैंक मिलता है, जो इसे बड़े 990 Duke और 1390 Super Duke R जैसा बनाता है.

बाइक में एक नए सबफ्रेम, रिवाइज्ड ट्रिपल क्लैंप और रीशेप्ड फ्यूल टैंक से भी फ्रंट-व्हील फीडबैक बेहतर होने की बात कही जा रही है. अपनी बड़ी लुक के बावजूद, कंपनी का दावा है कि नई अपडेटेड 790 Duke अपने पहले वाले मॉडल से 2kg हल्की बनाई गई है.

2027 KTM 790 Duke में क्या है नया बाइक में किए गए बड़े बदलावों की बात करें तो इसके एर्गोनॉमिक्स बदले गए हैं. कंपनी ने ज़्यादा ओपन एंगल वाला नया हैंडलबार लगाया है, राइडर और पिलियन फुटपेग को रीपोजीशन किया है, और ज़्यादा नेचुरल राइडिंग पोजीशन बनाने के लिए सीट को रीडिज़ाइन भी किया है.

हैदराबाद: स्पोर्ट्स दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी KTM ने अपनी अपडेटेड KTM 790 Duke को ग्लोबल मार्केट के लिए पेश कर दिया है, जिससे इसकी मिडिलवेट नेकेड मोटरसाइकिल को अब तक का सबसे बड़ा अपडेट मिला है. हालांकि इसके Euro 5+ कम्प्लायंट 799cc LC8c इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कंपनी ने बाइक के एर्गोनॉमिक्स, चेसिस, सस्पेंशन, ब्रेकिंग पैकेज और स्टाइलिंग में बड़े पैमाने पर बदलाव किए हैं.

2027 KTM 790 Duke का इंजन

मोटरसाइकिल को पावर देने के लिए इसमें मौजूदा Euro 5+ कम्प्लायंट, 799cc, LC8c, पैरेलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो स्टैंडर्ड तौर पर 105hp की पावर और 87Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है, जबकि कुछ मार्केट में इस इंजन का 95hp A2 लाइसेंस-कम्पैटिबल वर्जन भी मिलता है.

2027 KTM 790 Duke का खुलासा (फोटो - KTM)

इस इंजन को स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है, और इसमें रीडिज़ाइन किया गया एग्जॉस्ट और मफलर भी मिलता है. बाइक में सस्पेंशन का काम WP APEX यूनिट्स से लिया गया है, जिसमें फोर्क और रियर शॉक दोनों में बदलाव किए गए हैं.

मोटरसाइकिल में 43mm का अपसाइड-डाउन फोर्क एडजस्टेबल कम्प्रेशन और रिबाउंड डैम्पिंग प्रदान करता है, जबकि रियर मोनोशॉक में एडजस्टेबल प्रीलोड और रिबाउंड डैम्पिंग का फीचर मिलता है. कंपनी का कहना है कि फाइव-क्लिक एडजस्टर की मदद से इसके सस्पेंशन को आसानी से एडजस्ट किया जा सकता है.

2027 KTM 790 Duke का खुलासा (फोटो - KTM)

एक और खास अपडेट यह है कि इसमें नया इन-हाउस डेवलप किया गया WP रेडियल ब्रेकिंग सिस्टम लगाया गया है, जो पुराने मॉडल में KTM-बैज वाले J.Juan यूनिट्स की जगह लेगा. KTM का दावा है कि नया सेटअप ज़्यादा स्टॉपिंग पावर, ज़्यादा प्रोग्रेसिव लीवर फील और बेहतर कंट्रोल देता है. एक WP स्टीयरिंग डैम्पर अब स्टैंडर्ड तौर पर फिट किया गया है और बाइक पिरेली डियाब्लो रोसो IV टायर्स पर चलती है.

KTM ने इस बात की पुष्टि की है कि वह आने वाले मॉडल्स से डेमो मोड को हटा देगा, क्योंकि इस फीचर को कस्टमर्स से ज्यादा बेहतर रिस्पॉन्स नहीं मिला है. यह सिस्टम, जो राइडर्स को ऑप्शनल इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन्स को परमानेंटली खरीदने से पहले टेम्पररी एक्सेस देता था, उसकी खरीदारों ने बुराई की, जिससे KTM ने आने वाले मॉडल्स से इसे बंद कर दिया.

2027 KTM 790 Duke का खुलासा (फोटो - KTM)

जानकारी के अनुसार, अपडेटेड KTM 790 Duke जुलाई के आखिर से इंटरनेशनल मार्केट में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी, और यह इलाके के हिसाब से अलग-अलग होगी. भारतीय बाजार में लॉन्च की बात करें तो KTM India ने अभी तक हमारे मार्केट में अपडेटेड मॉडल को लॉन्च करने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. बता दें कि कंपनी भारत में अभी ज़्यादा परफॉर्मेंस-फोकस्ड KTM 890 Duke R बेच रही है, जिसकी कीमत 14.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.