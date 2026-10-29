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2026 KTM 200 Duke भारत में हुई लॉन्च, मिला क्विकशिफ्टर और राइड मोड्स का फीचर, जानें कीमत

2026 KTM 200 Duke भारत में हुई लॉन्च ( फोटो - KTM India )

हैदराबाद: कुछ समय पहले ही जानकारी सामने आई थी कि बाइक निर्माता कंपनी KTM India अपनी अपडेटेड KTM 200 Duke को जल्द ही लॉन्च करने वाली है. अब कंपनी ने इस बाइक को नए अपडेटेड फीचर्स के साथ बाजार में उतार दिया है. कंपनी ने इस अपडेटेड मॉडल की कीमत 2.07 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी है. इस बाइक में किए गए अपग्रेड्स इसे इसके बड़े मॉडल, 390 Duke के और करीब लाते हैं.

2026 KTM 200 Duke में क्या है नया

बता दें कि साल 2020 में कंपनी ने KTM 200 Duke की दूसरी जनरेशन को लॉन्च किया था, जिसके बाद इस बाइक में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है. हालांकि, इस दौरान इसमें कुछ छोटे-मोटे अपडेट्स किए गए. जैसे कि TFT डिस्प्ले, अपडेटेड लेफ्ट स्विच क्यूब, नए कलर, बड़ा 320mm फ्रंट डिस्क ब्रेक और हल्के अलॉय व्हील्स. इनमें से आखिरी दो फीचर्स इसके बड़े मॉडल, KTM 390 Duke से ली गई हैं.

2026 KTM 200 Duke (फोटो - KTM India) अब इस नए अपडेट के साथ कंपनी ने 2026 KTM 200 Duke में कई और नए फीचर्स जोड़े हैं. अपनी ज्यादा कीमत के चलते KTM 200 Duke का मुकाबला न सिर्फ दूसरी 200cc बाइक्स से, बल्कि अन्य कंपनियों की 250cc बाइक्स से भी होता है. ऐसे में, ये नए अपडेट्स इस कीमत के असर को कुछ हद तक कम करने में मदद करेंगे. 2026 KTM 200 Duke के नए फीचर्स

बाइक में मिलने वाले नए अपग्रेड्स की बात करें तो इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, राइड-बाय-वायर, दो राइड मोड (स्ट्रीट और रेन), एक बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर और सबसे अहम फीचर, दाईं तरफ एक अपडेटेड स्विच क्यूब दिया गया है. इन बदलावों के अलावा, बाइक में इसकी दूसरी जनरेशन वाली स्टाइलिंग और अन्य मैकेनिकल पार्ट्स पहले जैसे ही रखे गए हैं.