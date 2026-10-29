2026 KTM 200 Duke भारत में हुई लॉन्च, मिला क्विकशिफ्टर और राइड मोड्स का फीचर, जानें कीमत
KTM India ने अपनी नई KTM 200 Duke को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस बाइक को 2.07 लाख रुपये में उतारा है.
Published : October 29, 2026 at 10:58 AM IST
हैदराबाद: कुछ समय पहले ही जानकारी सामने आई थी कि बाइक निर्माता कंपनी KTM India अपनी अपडेटेड KTM 200 Duke को जल्द ही लॉन्च करने वाली है. अब कंपनी ने इस बाइक को नए अपडेटेड फीचर्स के साथ बाजार में उतार दिया है. कंपनी ने इस अपडेटेड मॉडल की कीमत 2.07 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी है. इस बाइक में किए गए अपग्रेड्स इसे इसके बड़े मॉडल, 390 Duke के और करीब लाते हैं.
2026 KTM 200 Duke में क्या है नया
बता दें कि साल 2020 में कंपनी ने KTM 200 Duke की दूसरी जनरेशन को लॉन्च किया था, जिसके बाद इस बाइक में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है. हालांकि, इस दौरान इसमें कुछ छोटे-मोटे अपडेट्स किए गए. जैसे कि TFT डिस्प्ले, अपडेटेड लेफ्ट स्विच क्यूब, नए कलर, बड़ा 320mm फ्रंट डिस्क ब्रेक और हल्के अलॉय व्हील्स. इनमें से आखिरी दो फीचर्स इसके बड़े मॉडल, KTM 390 Duke से ली गई हैं.
अब इस नए अपडेट के साथ कंपनी ने 2026 KTM 200 Duke में कई और नए फीचर्स जोड़े हैं. अपनी ज्यादा कीमत के चलते KTM 200 Duke का मुकाबला न सिर्फ दूसरी 200cc बाइक्स से, बल्कि अन्य कंपनियों की 250cc बाइक्स से भी होता है. ऐसे में, ये नए अपडेट्स इस कीमत के असर को कुछ हद तक कम करने में मदद करेंगे.
2026 KTM 200 Duke के नए फीचर्स
बाइक में मिलने वाले नए अपग्रेड्स की बात करें तो इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, राइड-बाय-वायर, दो राइड मोड (स्ट्रीट और रेन), एक बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर और सबसे अहम फीचर, दाईं तरफ एक अपडेटेड स्विच क्यूब दिया गया है. इन बदलावों के अलावा, बाइक में इसकी दूसरी जनरेशन वाली स्टाइलिंग और अन्य मैकेनिकल पार्ट्स पहले जैसे ही रखे गए हैं.
2026 KTM 200 Duke का इंजन
इंजन की बात करें तो इस मोटरसाइकिल में 199.5cc का सिंगल-सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 10,000rpm पर 25hp की पावर और 8,000rpm पर 19.3Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसके अलावा, इसमें WP एपेक्स (WP Apex) के 43mm USD फोर्क और मोनोशॉक सस्पेंशन, एक ट्यूबलर ट्रेलिस फ्रेम, और साथ ही इसके टायर और व्हील भी पहले जैसे ही दिए गए हैं, जिनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है.
हालांकि KTM ने इस बात की जानकारी नहीं दी है कि इसकी बुकिंग और डिलीवरी कब शुरू होगी, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि ये जल्द ही शुरू हो जाएंगी, क्योंकि बाइक डीलरशिप पर पहुंचनी शुरू हो गई है. सभी अपग्रेड्स के साथ, KTM ने इसकी कीमत मौजूदा वर्ज़न से लगभग 1,500 रुपये बढ़ाकर 2.07 लाख रुपये कर दी है.
इस बाइक में अभी भी चार कलर ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से दो कलर नए हैं. इनमें 'लिक्विड कार्बन' और 'स्लेट ग्रे' ने 'अटलांटिक ब्लू' और 'सिल्वर मेटैलिक' को रिप्लेस किया है. KTM 200 Duke अब भारत में 200cc-क्लास की दूसरी सबसे महंगी मोटरसाइकिल बन गई है.