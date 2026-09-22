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अपडेटेड Honda 350cc रेंज भारत में हुई लॉन्च, नए ग्राफिक्स के साथ मिले नए कलर्स, जानें कीमत

Honda Motorcycle ने अपनी अपडेटेड 350cc रेंज को बाजार में लॉन्च कर दिया है. इसमें Honda CB350, CB350C और CB350RS शामिल हैं.

Updated Honda 350cc Range Launched in India
नई Honda 350cc रेंज भारत में हुई लॉन्च (फोटो - Honda Motorcycle India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 22, 2026 at 11:28 AM IST

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हैदराबाद: बाइक निर्माता कंपनी Honda Motorcycle India ने भारत में अपनी अपडेटेड मॉडर्न-क्लासिक मोटरसाइकिल रेंज को बाजार में लॉन्च कर दिया है और साथ ही इसकी कीमतों का भी खुलासा कर दिया है. इस रेंज में Honda CB350, CB350C और CB350RS शामिल हैं, जिन्हें नए कलर स्कीम और ग्राफिक्स के साथ पेश किया गया है.

यह लेटेस्ट अपडेट सिर्फ़ लुक में बदलाव है. Honda ने तीनों मोटरसाइकिलों में मौजूदा इंजन, चेसिस, सस्पेंशन, ब्रेकिंग हार्डवेयर और फ़ीचर पैकेज को वैसा ही रखा है. इन बाइक्स को Honda BigWing डीलरशिप के ज़रिए बुक किया जा सकता है. यहां हम इस रेंज की पूरी प्राइस लिस्ट बता रहे हैं.

2026 Honda CB350RS
2026 Honda CB350RS (फोटो - Honda Motorcycle India)
Honda 350cc रेंज के मॉडलवेरिएंटकीमत (एक्स-शोरूम)
Honda CB350STD1,95,200 रुपये
DLX1,97,900 रुपये
Chrome1,99,900 रुपये
Honda CB350CSTD2,00,300 रुपये
DLX2,02,700 रुपये
Special Edition2,04,700 रुपये
Honda CB350RSSTD1,99,990 रुपये
DLX2,02,500 रुपये

ऊपर बताई गई प्राइस लिस्ट के अनुसार, Honda CB350 इस रेंज की शुरुआती बाइक है, जबकि CB350C स्पेशल एडिशन 2.04 लाख रुपये की कीमत के साथ सबसे ऊपर है.

Honda 350cc रेंज की डिजाइन
2026 के लिए मुख्य बदलाव इनके नए लुक में है. Honda Motorcycle ने इन तीनों मोटरसाइकिलों में नए कलर और ग्राफिक्स पेश किए हैं. इससे इन बाइक्स को मॉडर्न लुक तो मिलता ही है, लेकिन इसके साथ ही इनकी रेट्रो, कस्टम-क्रूज़र और कैफ़े-रेसर वाली पहचान भी बनी हुई है.

उदाहरण के लिए, Honda CB350C स्पेशल एडिशन में इसके खास धारीदार ग्राफिक्स और स्पेशल एडिशन ब्रांडिंग जारी रखी गई है. इसके साथ ही इस वेरिएंट के लिए 'रेबेल रेड मेटैलिक' और 'मैट ड्यून ब्राउन' कलर भी पेश किए गए हैं.

वहीं, दूसरी ओर Honda CB350RS की बात करें तो इसमें वेरिएंट के आधार पर पर्ल इग्नियस ब्लैक, पर्ल डीप ग्राउंड ग्रे और रेबेल रेड मेटैलिक जैसे कलर ऑप्शन दिए गए हैं.

Honda 350cc रेंज का पावरट्रेन
इस रेंज में मिलने वाले पावरट्रेन की बात करें तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. तीनों मोटरसाइकिलें उसी 348.36cc, एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन के साथ आती हैं, जिसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स और असिस्ट-एंड-स्लिपर क्लच दिया गया है. Honda CB350 और CB350RS में यह इंजन 20.8 bhp की पावर और 30 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है, जबकि CB350C में भी मैक्सिमम पावर तो 20.8 bhp ही रहती है, लेकिन पीक टॉर्क थोड़ा कम होकर 29.5 Nm हो जाता है.

Honda 350cc रेंज के फीचर्स
इन बाइक्स में फ़ीचर पैकेज को भी बरकरार रखा गया है. मॉडल और वेरिएंट के आधार पर, Honda CB350 रेंज में Honda RoadSync कनेक्टिविटी, Honda Selectable Torque Control (HSTC), ऑल-LED लाइटिंग और डुअल-चैनल ABS जैसे फ़ीचर्स जारी रहेंगे.

वहीं, Honda CB350C की बात करें तो इसमें भी इसके हेरिटेज-इंस्पायर्ड एनालॉग-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ Honda Smartphone Voice Control System (HSVCS) और अन्य फ़ीचर्स मिलते हैं.

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