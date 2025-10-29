ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च हुई नई 2025 Ducati Panigale V2 सीरीज, जानें क्या है कीमत

कंपनी का कहना है कि उसने एक ज़्यादा सुलभ और हल्की मशीन बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है. कंपनी की इस कोशिश के चलते Ducati Panigale V2 S का वज़न बिना ईंधन के 175 किलोग्राम है, जो इसे अब तक की सबसे हल्की Panigale बाइक बनाती है.

2025 Ducati Panigale V2 का इंजन 2025 Panigale V2 में बिल्कुल नया 890cc, 90-डिग्री V-ट्विन इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 10,750rpm पर 118 bhp की पावर और 8,250rpm पर 93.3Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. हालांकि यह मौजूदा 955cc सुपरक्वाड्रो इंजन द्वारा मिलने वाले 148 bhp पावर की तुलना में 29 bhp पावर कम उत्पन्न करता है.

हैदाराबाद: प्रीमियम और स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Ducati ने अपनी नई Panigale V2 को EICMA 2024 में पेश किया था. यह मोटरसाइकिल Ducati के नए 890cc, 90-डिग्री V-ट्विन इंजन वाली पहली मोटरसाइकिल थी. अब इसके खुलासे के लगभग एक साल बाद, इस मोटरसाइकिल को भारतीय बाजार में उतारा गया है.

Ducati के स्टैंडर्ड Panigale V2 भी इससे बहुत पीछे नहीं है, जिसका वज़न 179 किलोग्राम है. जैसा कि इस प्लेटफ़ॉर्म से उम्मीद की जा सकती है कि Ducati Panigale V2 में इलेक्ट्रॉनिक्स का एक व्यापक सेट है, जो 6-एक्सिस IMU द्वारा समर्थित है. स्टैंडर्ड फीचर्स के तौर पर इसमें कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल, इंजन ब्रेक कंट्रोल और एक बाई-डायरेक्शन क्विकशिफ्टर दिए गए हैं.

Ducati Panigale V2 S में लॉन्च कंट्रोल और पिट लिमिटर भी स्टैंडर्ड तौर पर दिया गया है, जो बेस वेरिएंट पर एक्सेसरीज़ के रूप में उपलब्ध हैं. इसके अलावा, कंपनी इस मोटरसाइकिल में चार राइडिंग मोड - Race, Sport, Road और Wet - दिए गए हैं, और 5-इंच TFT कंसोल का भी लाभ मिलता है.

Ducati Panigale V2 के बेस वेरिएंट में पूरी तरह से एडजस्टेबल मार्ज़ोची फोर्क और कायाबा मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है, जबकि Panigale V2 S में दोनों तरफ पूरी तरह से एडजस्टेबल ओहलिन्स सस्पेंशन इस्तेमाल किए गए है. इस बाइक के दोनों वेरिएंट में Brembo M50 मोनोब्लॉक कैलिपर्स मिलते हैं और ये पिरेली डियाब्लो रोसो 4 टायरों के साथ आते हैं.

2025 Ducati Panigale V2 की कीमत

कंपनी ने 2025 Panigale V2 के बेस वेरिएंट की कीमत 19.12 लाख रुपये और Panigale V2 S की कीमत 21.10 लाख रुपये है, जो मौजूदा मॉडल की 20.98 लाख रुपये की शुरुआती कीमत से काफी कम है. Ducati India ने यह भी पुष्टि की है कि यह बाइक E20 ईंधन नियमों का पूरी तरह से पालन करती है.

यह दोनों वेरिएंट के लिए एक ही Ducati Red कलर में उपलब्ध होगी. नए, छोटे 890cc इंजन के साथ, Panigale V2 अब Yamaha R9 और हाल ही में लॉन्च किए गए KTM 990 RC R जैसे मध्यम वजन वाले वाहनों के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा.