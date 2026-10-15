दो नए कलर ऑप्शन्स के साथ लॉन्च हुई 2026 BSA Gold Star 650, जानें क्या है कीमत
BSA Motorcycle ने अपनी BSA Gold Star 650 को 2026 अपडेट देते हुए, दो नए कलर ऑप्शन्स पेश किए हैं.
Published : October 15, 2026 at 5:13 PM IST
हैदराबाद: मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी BSA Motorcycle ने भारतीय बाजार में अपनी BSA Gold Star 650 को 2026 अपडेट देते हुए, दो नए कलर ऑप्शन्स पेश किए हैं. इन नए कलर ऑप्शन्स के साथ इस रेट्रो रोडस्टर मॉडल में स्टाइलिंग के नए विकल्प जोड़े गए हैं.
इन नए कलर ऑप्शन्स में 'बर्मिंघम ब्लू' और 'ब्रुकलैंड्स ब्लैक लिगेसी' वेरिएंट शामिल हैं, जो अलग-अलग पेंट स्कीम और ग्राफिक्स के साथ पेश की गई हैं. हालांकि इनके इंजन और मैकेनिकल सेटअप में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
कीमत की बात करें तो जहां बर्मिंघम ब्लू एडिशन की कीमत 3,55,950 रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है, वहीं, ब्रुकलैंड्स ब्लैक लिगेसी एडिशन की कीमत 3,64,950 रुपये (एक्स-शोरूम) है.
नई BSA Gold Star 650 का डिजाइन
इसके ब्रुकलैंड्स ब्लैक लिगेसी एडिशन के डिजाइन की बात करें तो यह ऐतिहासिक ब्रुकलैंड्स सर्किट से प्रेरित है, जहां 1937 में BSA राइडर वाल हैंडली ने 'गोल्ड स्टार' का सम्मान हासिल किया था. इसमें गहरा ब्लैक कलर दिया गया है. क्रोम-फिनिश वाले फेंडर्स और टैंक के हिस्सों पर गोल्डेन पिनस्ट्राइपिंग दी गई हैं, और इसके साथ ही इसमें एक गद्देदार सीट भी दी गई है.
वहीं, दूसरी ओर बर्मिंघम ब्लू एडिशन की बात करें तो इसमें गहरा ब्लू कलर, पुराने सिल्वर लुक वाला साइड-पैनल बैज और एक खास इंजन फिनिश दी गई है. इन दोनों ही एडिशन में 'Gold Star' का पारंपरिक रेट्रो-रोडस्टर डिज़ाइन बरकरार रखा गया है.
नई BSA Gold Star 650 का इंजन
मैकेनिकल तौर पर, इस मोटरसाइकिल में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें अभी भी वही 652cc का लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन इस्तेमाल किया गया है. यह इंजन 45 bhp की पावर और 55 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस मोटरसाइकिल में अभी भी Brembo के ब्रेक्स, डुअल-चैनल ABS और वायर-स्पोक व्हील्स इस्तेमाल किए गए हैं.
BSA के 'ओनरशिप एश्योरेंस प्रोग्राम' के तहत इस बाइक के साथ चार साल/50,000 km की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है, और इसमें छह साल तक की एक्सटेंडेड वारंटी का विकल्प भी दिया जाता है. संभावित ग्राहक प्रोग्राम की शर्तों के अनुसार, आठ साल तक के लिए 'रोडसाइड असिस्टेंस' और पांच साल तक के लिए 'एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट' का विकल्प भी चुन सकते हैं.