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दो नए कलर ऑप्शन्स के साथ लॉन्च हुई 2026 BSA Gold Star 650, जानें क्या है कीमत

2026 BSA Gold Star 650 के नए 'ब्रुकलैंड्स ब्लैक लिगेसी' और 'बर्मिंघम ब्लू' वेरिएंट्स ( फोटो - Instagram/bsamotorcyclesindia )

हैदराबाद: मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी BSA Motorcycle ने भारतीय बाजार में अपनी BSA Gold Star 650 को 2026 अपडेट देते हुए, दो नए कलर ऑप्शन्स पेश किए हैं. इन नए कलर ऑप्शन्स के साथ इस रेट्रो रोडस्टर मॉडल में स्टाइलिंग के नए विकल्प जोड़े गए हैं.

इन नए कलर ऑप्शन्स में 'बर्मिंघम ब्लू' और 'ब्रुकलैंड्स ब्लैक लिगेसी' वेरिएंट शामिल हैं, जो अलग-अलग पेंट स्कीम और ग्राफिक्स के साथ पेश की गई हैं. हालांकि इनके इंजन और मैकेनिकल सेटअप में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

कीमत की बात करें तो जहां बर्मिंघम ब्लू एडिशन की कीमत 3,55,950 रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है, वहीं, ब्रुकलैंड्स ब्लैक लिगेसी एडिशन की कीमत 3,64,950 रुपये (एक्स-शोरूम) है. नई BSA Gold Star 650 का डिजाइन

इसके ब्रुकलैंड्स ब्लैक लिगेसी एडिशन के डिजाइन की बात करें तो यह ऐतिहासिक ब्रुकलैंड्स सर्किट से प्रेरित है, जहां 1937 में BSA राइडर वाल हैंडली ने 'गोल्ड स्टार' का सम्मान हासिल किया था. इसमें गहरा ब्लैक कलर दिया गया है. क्रोम-फिनिश वाले फेंडर्स और टैंक के हिस्सों पर गोल्डेन पिनस्ट्राइपिंग दी गई हैं, और इसके साथ ही इसमें एक गद्देदार सीट भी दी गई है.