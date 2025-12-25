ETV Bharat / technology

2026 Bajaj Pulsar 150 हुई लॉन्च, मिलेगा LED लाइट सेटअप, जानें कीमत

हैदराबाद: स्वदेशी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Bajaj Auto ने भारत में अपनी अपडेटेड Bajaj Pulsar 150 को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को 1.09 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा गया है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को तीन वेरिएंट में उतारा है.

इनमें पहला Pulsar 150 SD, जिसकी कीमत 1.09 लाख रुपये है, Pulsar 150 SD UG, जिसकी कीमत 1.12 लाख रुपये है, और तीसरा Pulsar 150 TD UG है, जिसकी कीमत 1.15 लाख रुपये है. पिछले वर्जन की तुलना में, इसके बेस मॉडल की कीमत में 3,600 रुपये की मामूली बढ़ोतरी हुई है. यहां हम बताने जा रहे हैं कि इसमें पुराने मॉडल के मुकाबले क्या बदलाव हुए हैं.

2026 Bajaj Pulsar 150 का डिजाइन

Classic Pulsar के लेटेस्ट अपडेट में कॉस्मेटिक और लाइटिंग में बदलाव किए गए हैं. Bajaj Pulsar 150 में अब नए ग्राफिक्स के साथ LED हेडलाइट और LED टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं. इसके अलावा, इसमें नए पेंट स्कीम के साथ नए ग्राफिक्स भी मिलते हैं, जिसमें ऑरेंज हाइलाइट्स वाला ग्रीन कलर शामिल है. इसी कलर को अपडेटेड Bajaj Pulsar 220F में देखा गया था, और ब्लू, ग्रे और रेड ऑप्शन भी हैं, जिनमें से हर एक के साथ ब्लैक कलर दिया गया है.