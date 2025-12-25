2026 Bajaj Pulsar 150 हुई लॉन्च, मिलेगा LED लाइट सेटअप, जानें कीमत
Bajaj Auto ने अपनी अपडेटेड Bajaj Pulsar 150 को लॉन्च कर दिया है. इस मोटरसाइकिल को 1.09 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर उतारा है.
Published : December 25, 2025 at 10:19 AM IST
हैदराबाद: स्वदेशी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Bajaj Auto ने भारत में अपनी अपडेटेड Bajaj Pulsar 150 को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को 1.09 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा गया है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को तीन वेरिएंट में उतारा है.
इनमें पहला Pulsar 150 SD, जिसकी कीमत 1.09 लाख रुपये है, Pulsar 150 SD UG, जिसकी कीमत 1.12 लाख रुपये है, और तीसरा Pulsar 150 TD UG है, जिसकी कीमत 1.15 लाख रुपये है. पिछले वर्जन की तुलना में, इसके बेस मॉडल की कीमत में 3,600 रुपये की मामूली बढ़ोतरी हुई है. यहां हम बताने जा रहे हैं कि इसमें पुराने मॉडल के मुकाबले क्या बदलाव हुए हैं.
2026 Bajaj Pulsar 150 का डिजाइन
Classic Pulsar के लेटेस्ट अपडेट में कॉस्मेटिक और लाइटिंग में बदलाव किए गए हैं. Bajaj Pulsar 150 में अब नए ग्राफिक्स के साथ LED हेडलाइट और LED टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं. इसके अलावा, इसमें नए पेंट स्कीम के साथ नए ग्राफिक्स भी मिलते हैं, जिसमें ऑरेंज हाइलाइट्स वाला ग्रीन कलर शामिल है. इसी कलर को अपडेटेड Bajaj Pulsar 220F में देखा गया था, और ब्लू, ग्रे और रेड ऑप्शन भी हैं, जिनमें से हर एक के साथ ब्लैक कलर दिया गया है.
2026 Bajaj Pulsar 150 का इंजन
इसके स्पेसिफिकेशन्स के बारे में बात करें तो, Bajaj Pulsar 150 में पहले वाला इंजन ही मिलता है, जोकि एक 149cc, सिंगल-सिलेंडर एयर-कूल्ड इंजन है. यह इंजन 8,500 rpm पर 13.8 bhp की मैक्सिमम पावर और 6,500 rpm पर 13.4 Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है. इस इंजन के साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है. इसके अलावा, मोटरसाइकिल में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
Bajaj Pulsar 150 लंबे समय से पल्सर ब्रांड के मुख्य पिलर्स में से एक रही है और बाइक ने कम्यूटर और स्पोर्टी कम्यूटर सेगमेंट में Bajaj Auto की मौजूदगी को बनाने में अहम भूमिका निभाई है. बदलते ट्रेंड और लाइनअप में नए मॉडल आने के बावजूद, Pulsar 150 काफी समय से काफी हद तक उसी रूप में बनी हुई है, जिसमें रास्ते में सिर्फ़ मामूली अपडेट किए गए हैं.