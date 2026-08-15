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नए फीचर्स के साथ अपडेट हुई Royal Enfield Continental GT 650, कीमत में 5,000 रुपये का इजाफा

2026 Royal Enfield Continental GT 650 हुई लॉन्च ( फोटो - Royal Enfield )

कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को 3,58,427 रुपये (एक्स-शोरूम, चेन्नई) की शुरुआती कीमत पर उतारा है, जिससे यह पहले से लगभग 5,322 रुपये ज़्यादा महंगी हो गई है.

हैदराबाद: रेट्रो मॉडर्न मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Royal Enfield ने भारत में अपनी Royal Enfield Continental GT 650 को अपडेट कर दिया है. इस अपडेट के साथ ही अब इस कैफे रेसर के लुक्स और फीचर्स में कुछ बहुत ज़रूरी बदलाव किए गए हैं.

Royal Enfield Continental GT 650 में क्या हुए बदलाव

अपडेटेड बाइक अब सभी कलर स्कीम में ब्लैक विंडस्क्रीन के साथ बेची जाएगी, जिससे यह कैफे रेसर सामने की ओर से पहले से ज्यादा स्टाइलिश दिखाई देती है. इसके अलावा, चलते-फिरते फ़ोन चार्ज करने के लिए इसमें एक USB Type-C चार्जिंग पोर्ट भी जोड़ा गया है. आखिरी अपडेट के तौर पर इस बाइक में इंडिकेटर अब LED यूनिट्स में तब्दील कर दिए गए हैं.

इस अपडेट के साथ, मोटरसाइकिल को रॉकर रेड कलर स्कीम में अब एपेक्स ग्रे कलर की तरह ब्लैक-आउट इंजन क्रैंककेस और एग्जॉस्ट पाइप दिए गए हैं. इसमें ब्लैक-आउट एलॉय व्हील्स भी इस्तेमाल किया गया है. इसके साथ ही, ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन और मिस्टर क्लीन ही ऐसे शेड हैं, जिनमें स्पोक व्हील्स मिलते हैं.

ध्यान देने वाली बात यह है कि इन बदलावों के साथ, नई Royal Enfield Continental GT 650 की कीमतें बढ़ गई हैं:

Royal Enfield Continental GT 650 के वेरिएंट्स कीमत (एक्स-शोरूम) Rocker Red – कास्ट एलॉय व्हील्स के साथ ब्लैक-आउट इंजन 3,58,427 रुपये British Racing Green– पारंपरिक स्पोक पहियों के साथ पॉलिश इंजन 3,58,427 रुपये Apex Grey – कास्ट एलॉय व्हील्स के साथ ब्लैक-आउट इंजन 3,80,921 रुपये Mr Clean - पारंपरिक स्पोक पहियों के साथ पॉलिश इंजन 3,87,667 रुपये

2026 Royal Enfield Continental GT 650 (फोटो - Royal Enfield)

Royal Enfield Continental GT 650 का इंजन

इसके अलावा, मोटरसाइकिल में मैकेनिकल तौर पर कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें वही 648cc, पैरेलल-ट्विन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जोकि E20 पेट्रोल कम्प्लांयट है. यह इंजन 47bhp की पावर और 52Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. इस इंजन के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स को जोड़ा गया है.