अपडेटेड 2026 MG Hector को 15 दिसंबर को किया जाएगा पेश, जानें कब होगी लॉन्च
MG Motor India अपनी लोकप्रिय MG Hector को अपडेट करने वाली है. इसे 15 दिसंबर को ग्लोबल तौर पर पेश किया जाएगा.
Published : December 10, 2025 at 10:52 AM IST
हैदराबाद: JSW MG Motor India अपनी लोकप्रिय MG Hector को अपडेट करने वाली है. कंपनी ने इसकी पहली जनरेशन को साल 2019 में भारतीय बाजार में उतारा था, जिसे साल 2023 में मॉडल ईयर के लिए एक बड़ा अपडेट दिया गया था.
हालांकि, MG India 15 दिसंबर, 2025 को 2026 MG Hector का खुलासा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. हालांकि कंपनी ने अभी तक इस बात की जानकारी नहीं दी है, लेकिन यह MG Hector का दूसरा फेसलिफ्ट होने वाला है.
2026 MG Hector का एक्सटीरियर
आने वाली MG Hector फेसलिफ्ट के ओवरऑल सिल्हूट और डिज़ाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है. हालांकि, 2026 MG Hector में नया क्रोम-गार्निश्ड फ्रंट ग्रिल लगाया गया है, जो पुरानी कार के मुकाबले ज़्यादा प्रीमियम और अर्बन दिखता है, साथ ही इसमें बेहतर इंटीग्रेटेड MG लोगो भी दिया गया है. इसके फ्रंट-लोअर एप्रन में अब एक रीडिज़ाइन्ड स्किड प्लेट लगाई गई है, जिसके दोनों ओर वर्टिकली स्टैक्ड LED हेडलाइट्स लगाई गई हैं.
इन बंपर-इंटीग्रेटेड हेडलाइट्स और पूरी चौड़ाई वाली LED टेल-लाइट्स का डिज़ाइन 2025 मॉडल जैसा ही रह सकता है, जबकि इस फेसलिफ्ट के साथ डुअल-टोन अलॉय व्हील्स का एक नया सेट दिया जा सकता है. इसके अलावा, कुछ नए एक्सटीरियर कलर भी मिल सकते हैं.
2026 MG Hector का इंटीरियर
2026 MG Hector का इंटीरियर मौजूदा मॉडल के आम लेआउट और डिज़ाइन से बहुत अलग नहीं होने वाला है. हालांकि, कार निर्माता कंपनी कुछ नए फीचर्स के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम को अपडेट कर सकती है, जिसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.
2026 MG Hector के फीचर्स
इसके फीचर्स की बात करें तो नई MG Hector के अंदर सेंटर स्टेज पर एक पोर्ट्रेट-ओरिएंटेड, 14-इंच की टचस्क्रीन लगाई गई है, जो वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto को सपोर्ट करता है. फेसलिफ़्टेड MG Hector में पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, एक पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, एक वॉइस असिस्टेंट और एम्बिएंट LED लाइटिंग भी मिलेगी. 5-सीट (हेक्टर) और 7-सीट (हेक्टर प्लस) वेरिएंट में मिलने वाली कुल जगह भी वैसी ही रहने की उम्मीद है.
2026 MG Hector का पावरट्रेन
पावरट्रेन की बात करें तो 2026 MG Hector में वही टर्बो-पेट्रोल और टर्बो-डीज़ल इंजन का विकल्प दिया जाएगा, जो इसके मौजूदा मॉडल मिलते हैं. इसमें पहला, 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 143 hp की पावर और 250Nm का टॉर्क प्रदान करता है, जबकि दूसरा, 2.0-लीटर डीज़ल इंजन है, जो 170 hp की पावर और 350Nm का टॉर्क बनाता है. इन दोनों इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, जबकि पेट्रोल वेरिएंट में CVT का ऑप्शन भी मिलता है.
2026 MG Hector की अनुमानित लॉन्च
अपडेटेड MG Hector को 15 दिसंबर, 2025 को ग्लोबल तौर पर पेश किया जाएगा, लेकिन इसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है. यह रिफ्रेश्ड मिडसाइज़ SUV शायद जनवरी 2026 में कभी भी लॉन्च की जा सकती है. उम्मीद है कि कंपनी इसके ग्लोबल प्रीमियर के साथ ही इसकी बुकिंग भी शुरू कर सकती है.