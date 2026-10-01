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Oppo F35 Series से लेकर Vivo V80 तक, अक्टूबर 2026 में लॉन्च होंगे ये स्मार्टफोन्स!

अक्टूबर में Vivo, Oppo, Motorola और OnePlus के नए फोन दस्तक दे सकते हैं, जिनमें बड़ी बैटरी और दमदार कैमरे खास आकर्षण होंगे. ( Image Credit: Oppo )

हैदराबाद: सितंबर 2026 में बहुत सारे नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च हुए और अब बारी अक्टूबर महीने की है. अक्टूबर 2026 में भी बहुत सारे नए स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं और भारत में फेस्टिवल सीज़न से पहले लोगों को कुछ नए फोन्स के विकल्प मिलने वाले हैं. इस महीने Vivo, Oppo, Motorola और OnePlus जैसी कंपनियां नए फोन पेश करने की तैयारी में हैं. आइए हम आपको एक-एक उन स्मार्टफोन्स के बारे में बताते हैं, जो इस महीने लॉन्च हो सकते हैं.

Oppo F35 Series - 5 अक्टूबर ओप्पो भी 5 अक्टूब को भारत में Oppo F35 सीरीज को लॉन्च करने वाली है. ओप्पो भारत में F33 लाइनअप के बाद F35 लाइनअप को लॉन्च करने जा रही है. इस फोन सीरीज में भी सेल्फी फोटोग्राफी, डिज़ाइन और वीडियो आदि फीचर्स-स्पेसिफिकेशन्स को बेहतर किए जाने की उम्मीद है. Oppo F35 Pro में 6.78 इंच का 1.5K LTPS OLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, Snapdragon 4 Gen 5 Processor चिपसेट दिया जा सकता है. इसमें 10,000mAh की बैटरी भी दी जा सकती है. Vivo V80 वीवो ने कंफर्म किया है कि वो भारत में 6 अक्टूबर को Vivo V80 लॉन्च करेगा. वीवो की वी-सीरीज में कैमरा हमेशा से एक बड़ा आकर्षण रहा है और इस बार भी कंपनी इसी दिशा में आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है और लोगों को Vivo V80 में भी अच्छा कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है. फोन में Zeiss के साथ को-इंजीनियर्ड ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलने की बात कही जा रही है, जिसका मेन कैमरा 50MP OIS के साथ आएगा, दूसरा कैमरा 50MP OIS टेलीफोटो कैमरा और तीसरा कैमरा भी 8MP के अल्ट्रावाइड सेंसर के साथ आ सकता है. इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए भी 50MP का फ्रंट कैमरा मिल सकता है. फोन में 7,200mAh की बैटरी मिलने की बात कंफर्म हो चुकी है, जिसके साथ 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया जाएगा. Vivo S2 FE