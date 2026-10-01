Oppo F35 Series से लेकर Vivo V80 तक, अक्टूबर 2026 में लॉन्च होंगे ये स्मार्टफोन्स!
Vivo V80 की लॉन्च तारीख तय है, जबकि कई दूसरे फोन की कीमत और उपलब्धता अभी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है.
Published : October 1, 2026 at 9:11 PM IST
हैदराबाद: सितंबर 2026 में बहुत सारे नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च हुए और अब बारी अक्टूबर महीने की है. अक्टूबर 2026 में भी बहुत सारे नए स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं और भारत में फेस्टिवल सीज़न से पहले लोगों को कुछ नए फोन्स के विकल्प मिलने वाले हैं. इस महीने Vivo, Oppo, Motorola और OnePlus जैसी कंपनियां नए फोन पेश करने की तैयारी में हैं. आइए हम आपको एक-एक उन स्मार्टफोन्स के बारे में बताते हैं, जो इस महीने लॉन्च हो सकते हैं.
Oppo F35 Series - 5 अक्टूबर
ओप्पो भी 5 अक्टूब को भारत में Oppo F35 सीरीज को लॉन्च करने वाली है. ओप्पो भारत में F33 लाइनअप के बाद F35 लाइनअप को लॉन्च करने जा रही है. इस फोन सीरीज में भी सेल्फी फोटोग्राफी, डिज़ाइन और वीडियो आदि फीचर्स-स्पेसिफिकेशन्स को बेहतर किए जाने की उम्मीद है. Oppo F35 Pro में 6.78 इंच का 1.5K LTPS OLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, Snapdragon 4 Gen 5 Processor चिपसेट दिया जा सकता है. इसमें 10,000mAh की बैटरी भी दी जा सकती है.
Vivo V80
वीवो ने कंफर्म किया है कि वो भारत में 6 अक्टूबर को Vivo V80 लॉन्च करेगा. वीवो की वी-सीरीज में कैमरा हमेशा से एक बड़ा आकर्षण रहा है और इस बार भी कंपनी इसी दिशा में आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है और लोगों को Vivo V80 में भी अच्छा कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है.
फोन में Zeiss के साथ को-इंजीनियर्ड ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलने की बात कही जा रही है, जिसका मेन कैमरा 50MP OIS के साथ आएगा, दूसरा कैमरा 50MP OIS टेलीफोटो कैमरा और तीसरा कैमरा भी 8MP के अल्ट्रावाइड सेंसर के साथ आ सकता है. इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए भी 50MP का फ्रंट कैमरा मिल सकता है. फोन में 7,200mAh की बैटरी मिलने की बात कंफर्म हो चुकी है, जिसके साथ 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया जाएगा.
Vivo S2 FE
वीवो अपने इस फोन को भी अक्टूबर में ही भारत में लॉन्च कर सकता है. हालांकि इस फोन की लॉन्चिंग न्यूज़ अभी तक कंपनी ने कंफर्म नहीं की है. लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक फोन में 6.83 इंच की 1.5K AMOLED स्क्रीन मिल सकती है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz हो सकता है. इसमें प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 7300e चिपसेट दिया जा सकता है. हालांकि, इस फोन के लिए सबसे ज्यादा चर्चा बैटरी की है. इसमें 10,000mAh की बैटरी दी जा सकती है, जो 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आ सकता है. इसके अलावा फोन के पिछले हिस्से पर 50MP Sony IMX852 प्राइमरी कैमरा सेंसर, 2MP का सेकेंडरी कैमरा सेंसर और 32MP का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है.
Vivo X Fold 6
इस लिस्ट में वीवो का एक और फोन शामिल है, जिसकी चर्चा सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है. यह वीवो का प्रीमियम फोल्डेबल स्मार्टफोन है, जिसका नाम Vivo X Fold 6 है. इस फोन में 8.02 इंच की इनर डिस्प्ले मिल सकती है, जिसकी रिफ्रेश रेट 120Hz होने की उम्मीद है. इसकी लोकल पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स तक बताई गई है.
इस फोन का कवर डिस्प्ले 6.51 इंच का हो सकता है और इसमें भी 120Hz की रिफ्रेश रेट मिलने की उम्मीद है. कवर स्क्रीन का पीक ब्राइटनेस भी काफी ज्यादा हो सकता है. इसमें परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Dimensity 9500 Super Edition मिलने की उम्मीद जताई है. इसके कैमरा सेटअप में 200MP का Samsung HPB Main Sensor OIS मिल सकता है. इसके अलावा 50MP अल्ट्रावाइड और 50MP पेरीस्कोप टेलीफोटो कैमरा दिया जा सकता है. इसके अलावा फोन में फोन में 7,000mAh Battery होने की बात कही गई है.
Motorola Edge 70 Neo
इस लिस्ट में अगले फोन का नाम Motorola Edge 70 Neo है. भारत में इस फोन को Android 17 Beta Sign-up Page पर देखा गया है, जिससे इसके जल्द आने की उम्मीद जताई जा रही है. हालांकि यह अपने आप में लॉन्च की आधिकारिक तारीख की पुष्टि नहीं करता. फोन में Motorola का साफ-सुथरा और कम अतिरिक्त Apps वाला Android Experience मिल सकता है. Design को Slim रखने की भी उम्मीद है. Leaks के मुताबिक इसमें Snapdragon 7s Gen 3 Processor और 6GB RAM मिल सकती है.