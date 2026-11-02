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Motorola Signature 27 से लेकर Vivo X500 Series तक: नवंबर में लॉन्च होंगे ये स्मार्टफोन्स, देखें पूरी लिस्ट

Motorola Signature 27 को स्नैपड्रैगन के लेटेस्ट फ्लैगशिप चिपसेट के साथ लॉन्च किया जाएगा. ( Image Credit: Motorola )

हैदराबाद: नवंबर 2026 में भारत के स्मार्टफोन मार्केट में काफी हलचल रहने वाली है. इस महीने कंपनियां कई नए स्मार्टफोन्स लॉन्च करने वाली हैं, जिनमें कई फ्लैगशिप फोन्स भी होंगे. Xiaomi, Realme, Poco और Tecno जैसी कंपनियां भी नए फोन लाने की तैयारी में हैं. कई फोन की लॉन्च डेट और फीचर्स अभी तक कंफर्म नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन फोन में हाई रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन, नए प्रोसेसर, बड़ी बैटरी और 200MP तक का कैमरा मिल सकता है. आइए जानते हैं कि कब कौन से फोन लॉन्च होने वाले हैं.

Motorola Signature 27

मोटोरोला का यह नया फ्लैगशिप फोन इसी महीने भारत में लॉन्च होने वाला है. कंपनी ने अपनी भारतीय वेबसाइट पर इस फोन का एक अलग पेज बना दिया है. उस पर बताया गया है कि फोन को नवंबर में लॉन्च किया जाएगा. हालांकि, कंपनी ने अभी तक लॉन्च डेट कंफर्म नहीं की है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसे 5 नवंबर को लॉन्च किए जाने की उम्मीग है. इस फोन में Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 चिपसेट होगा, जिसे क्वालकॉम ने हाल ही में लॉन्च किया है और यह एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है. लीक्स के मुताबिक, फोन को ठंडा रखने के लिए हीरे वाला थर्मल पेस्ट और नया 3D वेपर चैंबर दिया जा सकता है. इससे हेवी वर्क के दौरान भी फोन गर्म नहीं होगा. इसके पिछले हिस्से पर सिरेमिक पैनल और एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्युमिनियम बॉडी की बात कही जा रही है. इस फोन के पिछले हिस्से पर 50MP Sony LYTIA सेंसर दिए जाने की बात कही जा रही है. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फोन के पिछले हिस्से पर 200MP का पेरिस्कोप कैमरा और 9000mAh की बैटरी भी दी जा सकती है, जो 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी. एक टिप्स्टर ने दावा किया है कि इस फोन की कीमत भारत में 70-80 हजार रुपये के बीच हो सकती है. Vivo X500 Series इस लिस्ट का दूसरा फोन भी वीवो का है, जो एक फ्लैगशिप फोन है. इस फोन को चीन में 21 सितंबर को ही लॉन्च कर दिया गया है. अक्टूबर के आखिर तक इसे दुनियाभर कई मार्केट्स में भी लॉन्च कर दिया गया है और अब बारी भारत की है. भारत में इसके तीनों मॉडल्स यानी X500, X500 Pro और X500 Pro Max लॉन्च किए जा सकते हैं. इसे कंपनी नवंबर के आखिर तक में लॉन्च कर सकती है. हालांकि, वीवो ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है. इस सीरीज का पूरा जोर कैमरे और बैटरी पर है. इसका बेस मॉडल Vivo X500 5G है, जिसमें MediaTek Dimensity 9600M चिप और 12GB रैम दी जा सकती है. इसमें 6.59 इंच की 1.5K OLED स्क्रीन मिल सकती है, जो 144Hz पर चलेगी. इसमें भी 50MP Sony LYT828 का मेन सेंसर, 50MP अल्ट्रावाइड और 64MP का टेलीफोटो लेंस दिया जा सकता है. इसमें सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 50MP का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है. इस फोन में 7,500mAh की बैटरी और 90W वायर्ड समेत 40W की वायरलेस चार्जिंग भी दी जा सकती है.