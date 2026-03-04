मार्च 2026 में लॉन्च होने वाले फोन्स की लिस्ट, 10001mAh बैटरी वाला फोन भी शामिल
Nothing Phone (4a) Series और Motorola Edge 70 Fusion समेत मार्च के महीने में कई कंपनियों के फोन्स लॉन्च होने वाले हैं.
Published : March 4, 2026 at 8:16 PM IST
हैदराबाद: फरवरी 2026 में Samsung Galaxy S26 Series, Google Pixel 10a और Xiaomi 17 Series जैसे कई फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स लॉन्च किए गए हैं. अब बारी कुछ मिडरेंज स्मार्टफोन्स की है, जिसे मार्च 2026 में लॉन्च किया जाने वाला है. मार्च के महीने में रियलमी, मोटोरोला, नथिंग, ओप्पो और आइकू अपने-अपने नए स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने वाले हैं.
इनमें से सबसे ज्यादा चर्चा Nothing Phone (4a) सीरीज की है, जिसे कल यानी 5 मार्च को ही लॉन्च किया जाएगा. इसके अलावा Motorola Edge 70 Fusion भी इस लिस्ट में शामिल है, जिसे मोटोरोला ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस यानी MWC 2026 में Motorola Fold फोन के साथ पेश किया है. इसके अलावा Realme Narzo Power 5G समेत मार्च में कई फोन्स लॉन्च होने वाले हैं. आइए हम आपको इन अपकमिंग फोन्स के बारे में बताते हैं.
Realme Narzo Power 5G
लॉन्च डेट: 5 मार्च, 2026
Realme Narzo Power 5G को 10,001mAh की एक बेहद बड़ी बैटरी के साथ लॉन्च किया जाएगा. कंपनी का दावा है कि यह फोन 38 दिन तक का स्टैंडबाय टाइम दे सकता है. इस फोन में प्रोसेसर के लिए 4nm MediaTek Dimensity 7400 Ultra चिपसेट मिलेगा. इसकी डिस्प्ले भी 144Hz तक की रिफ्रेश रेट, 6500 निट्स की पीक ब्राइटनेस, HDR10+ समेत कई खास डिस्प्ले फीचर्स के साथ आएगा.
Deadline?— realme narzo India (@realmenarzoIN) March 3, 2026
Game time?
Why choose?
With MediaTek Dimensity 7400 and HyperVision + AI Chip, Nero effortlessly handles both on #realmeNARZOPower.
Launching on 5th March, 12 PM.
Know more: https://t.co/ndn4EjNP81https://t.co/9PVAbnJzpT#10001mAhBattery pic.twitter.com/ic1SUl19rb
इसके अलावा रियलमी नार्ज़ो के अपकमिंग फोन में कई एआई फीचर्स भी दिए जाएंगे, जिनमें AI Light Me, AI StyleMe, AI Smart Reply आदि शामिल होंगे. इस फोन में 50MP Sony IMX882 ट्रिपल रियर कैमरा दिया जाएगा, जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट के साथ आएगा.
Nothing Phone (4a)
लॉन्च डेट: 5 मार्च, 2026
नथिंग के इस फोन की चर्चा पिछले कई हफ्तों से हो रही है. इस फोन के पिछले हिस्से पर कंपनी अपना यूनिक Glyph LED लाइटिंग फीचर दे सकती है, जिसने इस कंपनी को पिछले कुछ सालों में एक अलग पहचान दिलाई है. इसके अलावा फोन में Snapdragon 7s Gen 4 चिपसेट, 6.78 इंच की 1.5K AMOLED डिस्प्ले और बैक पर 50MP डुअल कैमरा सेटअप दिया जा सकता है.
It's pink now.— Nothing India (@nothingindia) February 25, 2026
Phone (4a). 5 March, 4 PM. pic.twitter.com/jTayIydGlS
Nothing Phone (4a) Pro
लॉन्च डेट: 5 मार्च, 2026
नथिंग की इसी सीरीज का टॉप मॉडल Nothing Phone (4a) Pro होगा. इसे भी कल ही लॉन्च किया जाएगा. इस फोन में भी प्रोसेसर के लिए napdragon 7 Gen 4 चिपसेट, 144Hz रिफ्रेश रेट वाली 6.83 इंच की 1.5K AMOLED डिस्प्ले दिया जा सकता है. फोन के पिछले हिस्से पर 50MP Sony Sensor दिया जा सकता है, जो 140x Zoom सपोर्ट फीचर के साथ आ सकता है. इसके अलावा इस फोन में एक नई Glyph Matrix लाइटनिंग सिस्टम भी दी जा सकती है.
Tinted glass.— Nothing India (@nothingindia) March 2, 2026
Phone (4a). 5 March, 4 PM. pic.twitter.com/gaxWzcjAqI
Motorola Edge 70 Fusion
लॉन्च डेट: 6 मार्च, 2026
मोटोरोला के इस फोन में 7000mAh बैटरी दिए जाने की उम्मीद है, जो 68W के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा. इस फोन में क्वॉड-कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दिया जा सकता है, जो 1.5K रेजॉल्यूशन और 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ आ सकता है. इस फोन में फोटोग्राफी के लिए पिछले हिस्से पर 50MP Sony LYT710 डुअल कैमरा सेटअप और अगले हिस्से पर 32MP का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है.
Capture night shots faster with motorola edge 70 fusion. World’s first 50MP Sony LYTIA 710 camera with motoAI. Auto Night Vision adapts to light for great low-light shots, back-to-back.— Motorola India (@motorolaindia) March 2, 2026
Launching 6 March on Flipkart & https://t.co/azcEfy2uaW.#MotorolaEdge70Fusion pic.twitter.com/8Vnh6Ezekm
Realme C83 5G
लॉन्च डेट: 7 मार्च, 2026
Realme C83 5G को रियलमी 7,000mAh बैटरी के साथ लॉन्च करेगी और कंपनी ने दावा किया है कि बैटरी की हेल्थ अगले 6 साल तक बेहतर रहेगी. इस फोन को कंपनी MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड सर्टिफिकेशन और IP64 रेटिंग के साथ लॉन्च कर सकती है.
Every long workday needs a dependable partner.— realme (@realmeIndia) March 3, 2026
Through constant calls and changing plans, the 7000mAh #realmeC83 stays by your side, a steady companion that doesn’t ask for a break.
Launching on 7th March, 12PM.
Know more:https://t.co/qo97P5Fexxhttps://t.co/VtCQhyKROj pic.twitter.com/e1f6f05EyM
Oppo K14 5G
लॉन्च डेट: 9 मार्च, 2026
ओप्पो की K सीरीज यानी Oppo K13 5G ने पिछले साल काफी सुर्खियां बटौरी थी. यह फोन बजट रेंज में लोगों को काफी पसंद आया था. अब ओप्पो इस फोन का अपग्रेड वर्ज़न लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इस फोन में भी ओप्पो 7,000mAh की बैटरी, 6.67-inch FHD+ AMOLED डिस्प्ले, 50MP प्राइमरी कैमरा और Snapdragon 6 Gen 4 चिपसेट दे सकती है.
Mark your calendars.— OPPO India (@OPPOIndia) March 2, 2026
The Endurance Powerhouse, the new #OPPOK145G is launching on 9th March, 12PM. Featuring a 7000mAh Large battery and 45W SUPERVOOC™️ Flash Charge, to fuel your all-day hustle.
Know More: https://t.co/kipBdOBEwt#OPPOKSeries #MorePowerLessLag pic.twitter.com/IorA8dLspm
iQOO Z11x 5G
लॉन्च डेट: 12 मार्च, 2026
आइकू भी इस महीने अपना एक बजट स्मार्टफोन भारत में लॉन्च करने वाली है. इस फोन का नाम iQOO Z11x 5G है. इस फोन में प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 7400 Turbo चिपसेट दिया जाएगा. कंपनी ने दावा किया है इस फोन ने इस चिपसेट के साथ एक मिलियन यानी 10 लाख से भी ज्यादा AnTuTu स्कोर हासिल किया है, जो बजट रेंज वाले फोन के लिए बड़ी और खास बात है.
Speed takes the lead.— iQOO India (@IqooInd) March 2, 2026
iQOO Z11x stands tall as the Segment’s Fastest Smartphone*, built for precision, pace, and performance that never hesitates.
No pauses. No compromises. Only forward motion.
Launching 12 March.
*On the basis of antutu score of 1M+, amongst the smartphones… pic.twitter.com/29xKgrWhvh