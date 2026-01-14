GTA 6 से लेकर Legacy of Atlantis तक, देखें 2026 में आने वाले 15 शानदार गेम्स की लिस्ट

ETV Bharat / technology

Tomb Raider: Legacy of Atlantis में Lara Croft एक बार फिर खतरनाक मिशन पर निकलती है. इस बार वह Atlantis नाम की खोई हुई सभ्यता से जुड़े एक बेहद ताकतवर आर्टिफैक्ट Scion की तलाश करती है. यह गेम Lara Croft की Survivor Trilogy (2013–2018) और 1996 के ओरिजिनल क्लासिक गेम्स के बीच की कहानी को जोड़ने की कोशिश करता है.

Resident Evil 9 Requiem भी दो किरदारों पर आधारित गेम है, जो Raccoon City में हुए ज़ॉम्बी हादसे के करीब 30 साल बाद की कहानी दिखाता है. इसमें Grace Ashcroft, जो Resident Evil Outbreak की किरदार Alyssa Ashcroft की बेटी है, एक FBI टेक्निकल एनालिस्ट है. वह Raccoon City के Wrenwood Hotel में हो रही रहस्यमयी मौतों की जांच करती है. इस गेम में मशहूर एजेंट Leon S. Kennedy भी दूसरे प्लेएबल कैरेक्टर के रूप में वापसी करता है.

Grand Theft Auto 6 (GTA VI) एक ड्यूल-प्रोटैगोनिस्ट गेम है, जो अपराध से भरी दुनिया में सेट है. इसमें दो मुख्य किरदार हैं - Jason Duval और Lucia Caminos. लूसिया GTA सीरीज़ की पहली फीमेल लीड कैरेक्टर है. गेम की कहानी इन दोनों की पार्टनरशिप और ज़िंदा रहने की जद्दोजहद पर टिकी है, जहां वे Leonida राज्य में फैली एक बड़ी क्रिमिनल साज़िश के बीच फंस जाते हैं.

इस साल कुछ बड़े गेम्स जैसे Grand Theft Auto 6 (GTA VI), Resident Evil 9 Requiem, Lego Batman: Legacy of the Dark Knight लॉन्च होने वाले हैं, जिनकी लॉन्च डेट भी सामने आ चुकी है. वहीं, कुछ ऐसे गेम्स हैं, जिनका साल 2026 में लॉन्च होना कंफर्म हो चुका है, लेकिन अभी तक पक्की लॉन्च डेट फाइनल नहीं हुई है. ऐसे गेम्स की लिस्ट में Tomb Raider: Legacy of Atlantis, Forza Horizon 6, Resonance: A Plague Tale Legacy शामिल है. हम यहां 2026 में आने वाले 15 ऐसे गेम्स की लिस्ट बना रहे हैं, जिन्हें हम इस साल के सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग टाइटल्स मानते हैं.

हैदराबाद: 2026 का साल शुरू हो चुका है. इस साल में गेमर्स के लिए भी काफी कुछ नया आने वाला है क्योंकि इस साल की शुरुआत ही गेमिंग वर्ल्ड के लिए काफी शानदार हो रही है. कई बड़े गेम स्टूडियोज़ ने आने वाले समय में लॉन्च होने वाले शानदार गेम्स की झलक दिखाई है. इनमें से ज्यादातर गेम्स के ट्रेलर और टीज़र The Game Awards 2025 के दौरान दिखाए गए, जहां The Clair Obscur: Expedition 33 ने Game of the Year का खिताब भी जीता.

लॉन्च: 2026

2026 प्लेटफॉर्म: PS5, Xbox Series X|S, PC

Forza Horizon 6 इस बार जापान में सेट होने वाला है, जहां Tokyo शहर को बेहद डिटेल और लेयर्स के साथ दिखाया जाएगा. मैप में Mount Fuji के आसपास के पहाड़ी इलाके और Hokkaido के बर्फ़ीले रास्ते भी शामिल हो सकते हैं. गेम में जापानी कार कल्चर जैसे drifting, Kei cars की tuning और vans पर खास फोकस देखने को मिल सकता है.

Star Wars: Galactic Racer

लॉन्च: 2026

2026 प्लेटफॉर्म: PS5, Xbox Series X/S, and PC

Star Wars: Galactic Racer की कहानी New Republic Era में सेट है. इसमें एक गैर-कानूनी अंडरग्राउंड रेसिंग लीग दिखाई जाती है, जिसे Galactic League कहा जाता है. खिलाड़ी Shades नाम के किरदार की भूमिका निभाते हैं, जो बदला लेने और नाम कमाने के लिए खतरनाक हाई-स्टेक रेस में हिस्सा लेता है और धीरे-धीरे इस लीग में ऊपर चढ़ता है.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

लॉन्च: 13 मार्च, 2026

13 मार्च, 2026 प्लेटफॉर्म: Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series X|S, and PC

Monster Hunter Stories 3 एक RPG स्पिन-ऑफ गेम है, जो अपने पुराने हिस्सों के मुकाबले ज्यादा गंभीर और डार्क कहानी दिखाता है. गेम की दुनिया एक बड़े पर्यावरणीय संकट से जूझ रही है. खिलाड़ी Azuria के राजघराने के वारिस की भूमिका निभाते हैं, जो इस राज्य का अकेला Rathalos Rider है.

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight

लॉन्च: 29 मई, 2026

29 मई, 2026 प्लेटफॉर्म: PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, and PC

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight एक ओरिजिनल कहानी पेश करता है, जिसमें Bruce Wayne के सफर को दिखाया गया है. इसमें उसके शुरुआती दिनों से लेकर League of Shadows के साथ ट्रेनिंग और आखिर में Gotham City का रक्षक बनने तक की पूरी जर्नी LEGO स्टाइल में दिखाई जाती है.

Resonance: A Plague Tale Legacy

लॉन्च: 2026

2026 प्लेटफॉर्म: PS5, Xbox Series X|S, and Xbox Game Pass

Resonance: A Plague Tale Legacy में खिलाड़ी Sophia को कंट्रोल करते हैं, जिसे A Plague Tale: Requiem में Sea Scorpion के नाम से जाना गया था. यह गेम Requiem की कहानी से करीब 15 साल पहले सेट है, जहां Sophia एक जवान और बेखौफ स्मगलर होती है.

Marvel's Wolverine

लॉन्च: 2026

2026 प्लेटफॉर्म: PS5

Marvel's Wolverine Logan की एक नई और ओरिजिनल कहानी दिखाता है, जिसमें उसके हीरो बनने के अलग अंदाज़ को एक्सप्लोर किया गया है. गेम अलग-अलग जगहों पर सेट है, जैसे कनाडा की बर्फ़ीली वादियां, Tokyo की सड़कों और अपराध से भरे Madripoor द्वीप.

Marvel 1943: Rise of Hydra

लॉन्च: 2026

2026 प्लेटफॉर्म: PS5, Xbox Series X|S, and PC

Marvel 1943: Rise of Hydra की कहानी Captain America और Black Panther से जुड़े एक कॉमिक से प्रेरित है. इसमें खिलाड़ी चार मुख्य किरदारों को कंट्रोल करते हैं - Steve Rogers (Captain America), Azzuri (Black Panther), Gabriel Jones और Nanali.

2XKO

लॉन्च: 2026

2026 प्लेटफॉर्म: PC, PS5, Xbox Series X|S

2XKO एक 2v2 टैग-टीम फाइटिंग गेम है, जो League of Legends की दुनिया Runeterra में सेट है. यह गेम खास तौर पर Duo Play के लिए डिजाइन किया गया है, जहां दो दोस्त एक-एक चैंपियन कंट्रोल कर सकते हैं या एक ही खिलाड़ी दोनों फाइटर्स को संभाल सकता है.

Nioh 3

लॉन्च: 29 जनवरी, 2026

29 जनवरी, 2026 प्लेटफॉर्म: PS5, PC

Nioh 3 एक सेमी-ओपन वर्ल्ड एक्शन गेम है, जो 1622 के Edo पीरियड में सेट है. इसमें खिलाड़ी Tokugawa Takechiyo नाम के एक युवा योद्धा की भूमिका निभाते हैं, जो अपने ही ईर्ष्यालु भाई Tokugawa Kunimatsu से टकराता है.

Styx: Blades of Greed

लॉन्च: 19 फरवरी, 2026

19 फरवरी, 2026 प्लेटफॉर्म: PS5, Xbox Series X|S, and PC

Styx: Blades of Greed एक stealth-action गेम है, जहां इंसान, ऑर्क्स और एल्व्स के बीच जंग छिड़ने वाली है. इस दुनिया में Styx नाम का चालाक किरदार Quartz नाम के दुर्लभ और खतरनाक संसाधन को चुराने की कोशिश करता है, जो किसी को भी अपार ताकत दे सकता है.

Crimson Desert

लॉन्च: 19 मार्च, 2026

19 मार्च, 2026 प्लेटफॉर्म: PS5, Xbox Series X/S, and PC

Crimson Desert एक ओपन-वर्ल्ड एक्शन-एडवेंचर गेम है, जो Pywel नाम के विशाल महाद्वीप में सेट है. खिलाड़ी Kliff को कंट्रोल करते हैं, जो Greymanes नाम की एक मर्केनरी टीम का कप्तान है, जिसे Black Bears नाम के दुश्मनों ने तबाह कर दिया है.

Screamer

लॉन्च: 26 मार्च, 2026

26 मार्च, 2026 प्लेटफॉर्म: PS5, Xbox Series X|S, PC

Screamer एक तेज़ रफ्तार anime-स्टाइल आर्केड रेसिंग गेम है. यह भविष्य के शहर Neo Rey में सेट है, जो 80s और 90s की anime वाइब से प्रेरित है. गेम में हाई-स्पीड रेसिंग और स्टाइलिश विज़ुअल्स का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है.