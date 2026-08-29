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सितंबर 2026 में लॉन्च होने वाली नई कारें: Baleno Facelift से लेकर BMW 7 सीरीज तक, देखें पूरी लिस्ट

सितंबर महीने में किया सोरेंटो मारुति बलेनो फेसलिफ्ट बीएमडब्ल्यू सात सीरीज और स्कोडा स्लाविया जैसी कई नई कारें भारतीय बाजार में उतरने वाली हैं.

The Kia Sorento could be launched on September 4, while the Baleno facelift might launch on September 5 and the BMW on September 11.
Kia Sorento चार सितंबर को लॉन्च हो सकती है, जबकि बलेनो फेसलिफ्ट पांच सितंबर और बीएमडब्ल्यू ग्यारह सितंबर को लॉन्च हो सकती है. (Image Credit: BMW, Skoda, Kia, Nexa Experience)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 29, 2026 at 5:08 PM IST

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हैदराबाद: इस साल यानी 2026 में अभी तक बहुत सारी गाड़ियां लॉन्च हो चुकी है, जिनमें कम कीमत से लेकर महंगी कीमत वाली गाड़ियां भी शामिल है. अगस्त 2026 के अंत में यानी 26 अगस्त को भी MG Motors ने ADAPT टेक्नोलॉजी के साथ MG Hector Tomahawk EV और Hector Tomahawk PHEV को लॉन्च किया, जिसके साथ भारत में पहली बार PHEV यानी प्लग-इन हायब्रिड ईवी भी लॉन्च हो गई, जिसे बैटरी और पेट्रोल दोनों की मदद से चला सकते हैं.

अब बारी सितंबर महीने की है. सितंबर 2026 में भी बहुत सारी कारों को भारत में लॉन्च किया जाने वाला है. आइए हम आपको इन कारों के बारे में बताते, जिन्हें संभवत: सितंबर में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है.

Kia Sorento

लॉन्च डेट: 4 सितंबर 2026 (संभावित)

कोरिया की कंपनी किया भारत में अपना नया SUV Sorento लॉन्च करने वाली है. इसकी आधिकारिक तारीख अभी तक तय नहीं हुई है, लेकिन कंपनी की वेबसाइट पर बुकिंग शुरू हो चुकी है. खबरों के मुताबिक, इस गाड़ी को 4 सितंबर को लॉन्च किया जा सकता है. सोरोंटो किया का सबसे बड़ा SUV होगा.

यह Seltos से ऊपर रहेगा और स्कोडा कोडिएक या टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों की टक्कर का होगा. इसमें ज्यादा सीटें होंगी. अंदर बेज और काले रंग का केबिन होगा. टचस्क्रीन, कई जोन वाला एसी, बड़ा सनरूफ, मेमोरी सीटें, वेंटिलेटेड सीटें और लेवल 2 एडीएएस सेफ्टी सिस्टम होने की उम्मीद है. हाइब्रिड और डीजल इंजन के साथ ऑल व्हील ड्राइव विकल्प भी रहेगा.

Maruti Suzuki Baleno facelift

लॉन्च डेट: 5 सितंबर 2026 (संभावित)

भारत की सबसे लोकप्रिय कार कंपनियों में से एक मारुति सुजुकी बलेनो का नया रूप लाने वाली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बलेनो के नए वर्ज़न की लॉन्चिंग 5 सितंबर को की जा सकती है. इसके बाहर की तरफ फ्रंट ग्रिल, हेडलाइट्स, बंपर और अलॉय व्हील्स में छोटे बदलाव दिखेंगे.

Maruti Suzuki Baleno facelift
Maruti Suzuki Baleno facelift (Maruti)

इस गाड़ी के अंदर बड़ा इंफोटेनमेंट स्क्रीन, वायरलेस चार्जर, सीट वेंटिलेशन और लेवल 1 ADAS फीचर्स जुड़ सकते हैं. इस गाड़ी में पहली बार CNG के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलने की बात भी कही जा रही है. पुराना चार सिलेंडर पेट्रोल इंजन बदलकर स्विफ्ट वाला 1.2 लीटर तीन सिलेंडर इंजन लग सकता है. मैनुअल और एएमटी दोनों विकल्प रहेंगे.

BMW 7 Series facelift

लॉन्च डेट: 11 सितंबर 2026 (संभावित)

जर्मनी की कार कंपनी BMW अपनी 7 सीरीज और इलेक्ट्रिक i7 का नया रूप लेकर आने वाली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 11 सितंबर को यह गाड़ी लॉन्च की जा सकती है. हालांकि, BMW 7 सीरीज की बुकिंग कंपनी की वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है. इस गाड़ी की आगे की तरफ रोशनी वाली किडनी ग्रिल और नई स्प्लिट हेडलाइट्स मिलेंगी. पीछे पतली टेल लैंप होंगी.

BMW 7 Series Facelift
BMW 7 Series Facelift (BMW)

रंगों में कार्बन ब्लैक, मिनरल व्हाइट, ऑक्साइड ग्रे, वैंकूवर ग्रीन और तंजानाइट ब्लू विकल्प रहेंगे. सीटों के रंग स्मोक व्हाइट, टार्टूफो और मोचा होंगे. पीछे बैठने वालों के लिए 31.3 इंच का थिएटर स्क्रीन और बावर्स एंड विल्किंस स्पीकर्स मिलेंगे. 740आई पेट्रोल और 740डी डीजल वर्जन आएंगे. दोनों में 3.0 लीटर सिक्स सिलेंडर इंजन होगा.

इसका इलेक्ट्रिक i7 भी नई ग्रिल, स्प्लिट एलईडी हेडलाइट्स और बदले हुए बंपर के साथ आएगा. इसके पीछे पतली लाइट्स और नया टेलगेट रहेगा. अंदर पैनोरमिक आईड्राइव डिस्प्ले, बड़ा टचस्क्रीन और अपडेटेड रियर स्क्रीन हो सकता है. 112.5 किलोवाट आवर बैटरी से 625 किलोमीटर रेंज मिलने का दावा है.

Skoda Slavia facelift

लॉन्च डेट: सितंबर 2026 (संभावित)

स्कोडा ने भी अपनी आने वाली इस गाड़ी यानी Slavia की बुकिंग शुरू कर दी है. हालांकि, कंपनी ने अभी तक इस गाड़ी की कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इसे सिंतबर के महीने में ही लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. इस गाड़ी में नई फ्रंट ग्रिल, एलईडी लाइट्स, बदली हेडलाइट्स, नया बंपर, फ्रेश अलॉय व्हील्स और अपडेटेड टेल लैंप दिखेंगे.

पीछे की सीट में मसाजर, नया टचस्क्रीन, 10.24 इंच ड्राइवर डिस्प्ले, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रिक सनरूफ और सीट वेंटिलेशन जैसे फीचर्स जुड़ेंगे. इस गाड़ी का इंजन वही 1.0 और 1.5 लीटर टीएसआई रहेंगे. छोटे इंजन के साथ अब 8 स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स भी मिलेगा.

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