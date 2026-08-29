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सितंबर 2026 में लॉन्च होने वाली नई कारें: Baleno Facelift से लेकर BMW 7 सीरीज तक, देखें पूरी लिस्ट

Kia Sorento चार सितंबर को लॉन्च हो सकती है, जबकि बलेनो फेसलिफ्ट पांच सितंबर और बीएमडब्ल्यू ग्यारह सितंबर को लॉन्च हो सकती है. ( Image Credit: BMW, Skoda, Kia, Nexa Experience )

हैदराबाद: इस साल यानी 2026 में अभी तक बहुत सारी गाड़ियां लॉन्च हो चुकी है, जिनमें कम कीमत से लेकर महंगी कीमत वाली गाड़ियां भी शामिल है. अगस्त 2026 के अंत में यानी 26 अगस्त को भी MG Motors ने ADAPT टेक्नोलॉजी के साथ MG Hector Tomahawk EV और Hector Tomahawk PHEV को लॉन्च किया, जिसके साथ भारत में पहली बार PHEV यानी प्लग-इन हायब्रिड ईवी भी लॉन्च हो गई, जिसे बैटरी और पेट्रोल दोनों की मदद से चला सकते हैं. अब बारी सितंबर महीने की है. सितंबर 2026 में भी बहुत सारी कारों को भारत में लॉन्च किया जाने वाला है. आइए हम आपको इन कारों के बारे में बताते, जिन्हें संभवत: सितंबर में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. Kia Sorento लॉन्च डेट: 4 सितंबर 2026 (संभावित) कोरिया की कंपनी किया भारत में अपना नया SUV Sorento लॉन्च करने वाली है. इसकी आधिकारिक तारीख अभी तक तय नहीं हुई है, लेकिन कंपनी की वेबसाइट पर बुकिंग शुरू हो चुकी है. खबरों के मुताबिक, इस गाड़ी को 4 सितंबर को लॉन्च किया जा सकता है. सोरोंटो किया का सबसे बड़ा SUV होगा. यह Seltos से ऊपर रहेगा और स्कोडा कोडिएक या टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों की टक्कर का होगा. इसमें ज्यादा सीटें होंगी. अंदर बेज और काले रंग का केबिन होगा. टचस्क्रीन, कई जोन वाला एसी, बड़ा सनरूफ, मेमोरी सीटें, वेंटिलेटेड सीटें और लेवल 2 एडीएएस सेफ्टी सिस्टम होने की उम्मीद है. हाइब्रिड और डीजल इंजन के साथ ऑल व्हील ड्राइव विकल्प भी रहेगा. Maruti Suzuki Baleno facelift लॉन्च डेट: 5 सितंबर 2026 (संभावित) भारत की सबसे लोकप्रिय कार कंपनियों में से एक मारुति सुजुकी बलेनो का नया रूप लाने वाली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बलेनो के नए वर्ज़न की लॉन्चिंग 5 सितंबर को की जा सकती है. इसके बाहर की तरफ फ्रंट ग्रिल, हेडलाइट्स, बंपर और अलॉय व्हील्स में छोटे बदलाव दिखेंगे.