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अक्टूबर 2026 में लॉन्च होने वाली कार: Mercedes-Maybach से लेकर Audi Q3 तक पूरी लिस्ट

स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट में रियर सीट मसाज और नई ऑटोमैटिक गियरबॉक्स जैसे फीचर्स मिलेंगे जो सेगमेंट में पहली बार आने वाले हैं. ( Skoda )

हैदराबाद: अक्टूबर 2026 यानी इस महीने भारत में कई नई कार लॉन्च हो सकती है. यह त्योहारों का महीना है और इस महीने कई कार कंपनियां अपनी नई और अपडेटेड कार मार्केट में पेश करने वाली हैं. इनमें लग्जरी सेडान से लेकर आम परिवारों के लिए हैचबैक और इलेक्ट्रिक एसयूवी तक सब कुछ शामिल है. इस लिस्ट में स्कोडा, हॉन्डा, वोल्वो, टोयोटा और ऑडी समेत कई कंपनियों की गाड़ियां शामिल हैं. आइए हम अपकमिंग कारों के बारे में जानते हैं.

Mercedes-Maybach S-Class Facelift Mercedes-Maybach S-Class Facelift को भारत में 5 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा. इसमें बड़ा इल्यूमिनेटेड मेबैक ग्रिल होगा. हेडलैम्प्स नए डिज़ाइन के होंगे, जिनमें 3-पॉइंटेड स्टार्स DRLs होंगे. डी-पिलर पर इल्यूमिनेटेड मेबैक लोगो भी दिखेगा. 20 और 21 इंच के नए एलॉय व्हील्स मिलेंगे. अंदर सुपरस्क्रीन सिस्टम होगा, जिसमें 12.3 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 14.4 इंच सेंट्रल टचस्क्रीन और 12.3 इंच पैसेंजर डिस्प्ले होगा. इसके पीछे की सीटों में वेंटिनेशन, हीटिंग और मसाज के फीचर्स भी होंगे. हालांकि, पावरफुल इंजन के बारे में अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है. इसका मौजूदा मॉडल 2.87 करोड़ रुपये का है. Skoda Slavia Facelift Skoda Slavia Facelift को भारत में 6 अक्टूबर को लॉन्च किया जा सकता है. बाहरी डिज़ाइन में नया fascia, रीडिज़ाइन एलईडी हेडलैप्स और टेल लैंप्स, नए अलॉय व्हील्स और रिफ्रेस्ड बंपर्स होंगे. इसके अंदर 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 10.1 इंच टचस्क्रीन और 360 डिग्री कैमरा मिलेगा. इसके हाई वेरिएंट में रियर सीट मसाज भी होगा, जो सेगमेंट में पहली बार है. 1 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक आएगा, जबकि 1.5 लीटर वाला 7-speed dual-clutch रखेगा. इसकी कीमत में 20 हजार से 50 हजार रुपये तक बढ़ोतरी हो सकती है. इस नई गाड़ी का मुकाबला Hyundai Verna, Honda City और Volkswagen Virtus से होगा. Honda Elevate Facelift इस गाड़ी को भी 6 अक्टूबर को लॉन्च किया जा सकता है. इसमें रिवाइज़्ज एक्सटीरियर स्टाइलिंग, अपडेटेड लाइटनिंग और रीडिज़ाइन ग्रिल होगा. इसके केबिन में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स जैसे फीचर्स जुड़ सकते हैं. इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन होगा. इस गाड़ी की टक्कर Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Grand Vitara, Toyota Urban Cruiser Hyryder, Volkswagen Taigun और Skoda Kushaq जैसी कारों से होगी. Volvo EX90 Volvo EX90 की लॉन्च डेट 12 अक्टूबर को तय की गई है. यह वोल्वो की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक एसयूवी है, दो XC90 का इलेक्ट्रिक वर्जन है. इसमें डुअल-मोटर ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम और करीब 600 किलोमीटर की रेंज का दावा किया गया है. यह तीन-रो सीटिंग कैपेसिटी और लेटेस्ट सेफ्टी फीचर्स के साथ लॉन्च होगी. इसकी हेडलाइट्स ऐसे एलईडी वाले हैं, जो जलने पर खुलते हैं. यह प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में जगह बनाएगी.