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अक्टूबर 2026 में लॉन्च होने वाली कार: Mercedes-Maybach से लेकर Audi Q3 तक पूरी लिस्ट

अक्टूबर 2026 में भारत की कार बाजार में लग्जरी से लेकर इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड मॉडल तक कई नई कारें लॉन्च हो सकती है.

The Skoda Slavia facelift will feature amenities such as rear-seat massage and a new automatic gearbox—features that will be segment-firsts.
स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट में रियर सीट मसाज और नई ऑटोमैटिक गियरबॉक्स जैसे फीचर्स मिलेंगे जो सेगमेंट में पहली बार आने वाले हैं. (Skoda)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : October 2, 2026 at 8:48 PM IST

6 Min Read
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हैदराबाद: अक्टूबर 2026 यानी इस महीने भारत में कई नई कार लॉन्च हो सकती है. यह त्योहारों का महीना है और इस महीने कई कार कंपनियां अपनी नई और अपडेटेड कार मार्केट में पेश करने वाली हैं. इनमें लग्जरी सेडान से लेकर आम परिवारों के लिए हैचबैक और इलेक्ट्रिक एसयूवी तक सब कुछ शामिल है. इस लिस्ट में स्कोडा, हॉन्डा, वोल्वो, टोयोटा और ऑडी समेत कई कंपनियों की गाड़ियां शामिल हैं. आइए हम अपकमिंग कारों के बारे में जानते हैं.

Mercedes-Maybach S-Class Facelift

Mercedes-Maybach S-Class Facelift को भारत में 5 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा. इसमें बड़ा इल्यूमिनेटेड मेबैक ग्रिल होगा. हेडलैम्प्स नए डिज़ाइन के होंगे, जिनमें 3-पॉइंटेड स्टार्स DRLs होंगे. डी-पिलर पर इल्यूमिनेटेड मेबैक लोगो भी दिखेगा. 20 और 21 इंच के नए एलॉय व्हील्स मिलेंगे. अंदर सुपरस्क्रीन सिस्टम होगा, जिसमें 12.3 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 14.4 इंच सेंट्रल टचस्क्रीन और 12.3 इंच पैसेंजर डिस्प्ले होगा. इसके पीछे की सीटों में वेंटिनेशन, हीटिंग और मसाज के फीचर्स भी होंगे. हालांकि, पावरफुल इंजन के बारे में अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है. इसका मौजूदा मॉडल 2.87 करोड़ रुपये का है.

Skoda Slavia Facelift

Skoda Slavia Facelift को भारत में 6 अक्टूबर को लॉन्च किया जा सकता है. बाहरी डिज़ाइन में नया fascia, रीडिज़ाइन एलईडी हेडलैप्स और टेल लैंप्स, नए अलॉय व्हील्स और रिफ्रेस्ड बंपर्स होंगे. इसके अंदर 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 10.1 इंच टचस्क्रीन और 360 डिग्री कैमरा मिलेगा. इसके हाई वेरिएंट में रियर सीट मसाज भी होगा, जो सेगमेंट में पहली बार है. 1 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक आएगा, जबकि 1.5 लीटर वाला 7-speed dual-clutch रखेगा. इसकी कीमत में 20 हजार से 50 हजार रुपये तक बढ़ोतरी हो सकती है. इस नई गाड़ी का मुकाबला Hyundai Verna, Honda City और Volkswagen Virtus से होगा.

Honda Elevate Facelift

इस गाड़ी को भी 6 अक्टूबर को लॉन्च किया जा सकता है. इसमें रिवाइज़्ज एक्सटीरियर स्टाइलिंग, अपडेटेड लाइटनिंग और रीडिज़ाइन ग्रिल होगा. इसके केबिन में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स जैसे फीचर्स जुड़ सकते हैं. इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन होगा. इस गाड़ी की टक्कर Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Grand Vitara, Toyota Urban Cruiser Hyryder, Volkswagen Taigun और Skoda Kushaq जैसी कारों से होगी.

Volvo EX90

Volvo EX90 की लॉन्च डेट 12 अक्टूबर को तय की गई है. यह वोल्वो की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक एसयूवी है, दो XC90 का इलेक्ट्रिक वर्जन है. इसमें डुअल-मोटर ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम और करीब 600 किलोमीटर की रेंज का दावा किया गया है. यह तीन-रो सीटिंग कैपेसिटी और लेटेस्ट सेफ्टी फीचर्स के साथ लॉन्च होगी. इसकी हेडलाइट्स ऐसे एलईडी वाले हैं, जो जलने पर खुलते हैं. यह प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में जगह बनाएगी.

Volvo ES90

वोल्वो की इस गाड़ी को भी 12 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा. यह इलेक्ट्रिक सेडान है, जिसमें Thor’s hammer स्टाइल के हेडलैंप्स हैं. इसकी पावर 333PS से लेकर 680PS तक हो सकती है. इसके अंदर मिनिमली डिज़ाइन्ड इंटीरियर्स और बड़ा बैटरी पैक होगा. यह प्रीमियम इलेक्ट्रिक सेडान सेगमेंट में बाकी गाड़ियों से मुकाबला करेगी.

Toyota Glanza Facelift

14 अक्टूबर को टोयोटा Glanza Facelift लॉन्च कर सकती है. इसमें Maruti Baleno facelift जैसा अपडेट हो सकता है. इसमें नया फ्रंस फेसिया, अपडेटेड अलॉय व्हील्स और शायद एक लीटर टर्बो पंट्रोल इंजन भी मिल सकता है. वेंटिलेटेड सीट्स, टायर-प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और Level-2 ADAS जैसे फीचर्स जुड़ सकते हैं. ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस गाड़ी का CNG ऑटोमैटिक ऑप्शन भी आ सकता है. इस गाड़ी का मुकाबला Maruti Suzuki Baleno, Hyundai i20 और Tata Altroz से होगी.

Audi Q3

16 अक्टूबर को नई जनरेशन Audi Q3 लॉन्च किया जाएगा. इसका पूरी बाहरी डिज़ाइन बदला गया है और साइज भी थोड़ा बड़ा हो गया है. इसके अंदर डिज़िटल कॉकपिट और बड़ा सेंट्रल टचस्क्रीन मिलेगा. इंजन 2 लीटर टर्बो पेट्रोल का इंजन होगा, जो करीब 204PS पावर और 320Nm टॉर्क देगा. इसके साथ 7-स्पीड डुअल क्लच गियरबॉक्स और क्वॉट्रो ऑल-व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी होगा. इस गाड़ी की टक्कर BMW X1 और Mercedes-Benz GLA से होगी.

Renault Duster Strong Hybrid

यह गाड़ी 17 अक्टूबर को लॉन्च होने वाली है. इसमें 1.8 लीटर हायब्रिड इंजन होगा, जिसमें डुअल इलेक्ट्रिर मोटर्स और eDCT गियरबॉक्स होगा. इसके अंदर डुअल-डिस्प्ले सेटअप, लेदरेट सीट्स और बड़ा बूट स्पेस मिलेगा. यह डिज़ल सी-सेगमेंट एसयूवी जैसे Hyundai Creta और Kia Seltos का अल्टरनेटिव ऑप्शन्स बन सकती है.

Hyundai Bayon

अक्टूबर के आखिरी दिनों में Hyundai Bayon भी लॉन्च हो सकती है. कंपनी ने इस गाड़ी को दिवाली से पहले लॉन्च करने की पुष्टि तो की है, लेकिन पक्की तारीख का ऐलान नहीं किया है. यह गाड़ी Venue और Creta के बीच में अपनी पोजिशन बनाएगी. यह नई global i20 पर आधारित होगी. इस गाड़ी की टक्कर Maruti Victoris, Volkswagen Taigun, Skoda Kushaq और MG Astor जैसी कारों से होने वाली है.

Volkswagen Virtus Facelift

Volkswagen भी अक्टूबर के अंत या नवंबर की शुरुआत में Volkswagen Virtus Facelift लॉन्च कर सकती है. इसमें स्टालिंग और फीचर अपडेट होंगे, लेकिन टर्बो पेट्रोल पावरट्रेन वहीं रहेंगे. इस गाड़ी का मुकाबला Skoda Slavia, Hyundai Verna और Honda City से हो सकता है.

ऐसे में भारत में फेस्टिवल सीज़न के दौरान ये सभी कंपनियां अपनी-अपनी नई गाड़ियां लॉन्च करने वाली है. ऐसे में अगर आप किसी कार को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो इनमें से भी कोई गाड़ी आपके लिए एक अच्छा विकल्प बन सकती है.

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