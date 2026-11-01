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नवंबर 2026 में लॉन्च होने वाली हैं ये चार नई कारें, देखें लिस्ट में कौन है शामिल

Mercedes-Benz GLC Electric और Denza Z9 GT ( फोटो - Mercedes-Benz/Denza )

हैदराबाद: भारत में इस समय त्योहारी सीजन चल रहा है. नवंबर 2026 भी त्योहारों का ही महीना है और यह महीना वाहन निर्माताओं के लिए बेहद अहम है. हालांकि नवंबर के आने से पहले ही ज्यादातर बड़े-बड़े लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन इस माह में भी कुछ वाहन भारतीय बाजार में उतारे जाएंगे. जहां अक्टूबर माह में कार निर्माता कंपनियों ने कई नए लॉन्च किए, वहीं अब नवंबर में कुछ गिने-चुने लॉन्च ही होने वाले हैं.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अक्तूबर माह में कार निर्माता कंपनियों ने कुल नौ कारें बाजार में लॉन्च कीं, जबकि नवंबर के लिए केवल चार कारें लॉन्च की कतार में हैं. यहां हम आपको नवंबर माह में लॉन्च होने वाली कारों के बारे में बता रहे हैं.

1. Mercedes-Benz GLC Electric

(लॉन्च डेट- 4 नवंबर, 2026) नई Mercedes-Benz GLC इलेक्ट्रिक, कंपनी की इलेक्ट्रिक SUV लाइन-अप में एक एंट्री-लेवल मॉडल होने वाली है. कंपनी इस कार को '400 4Matic' वेरिएंट में लॉन्च करने वाली है, जिसमें 94kWh का बैटरी पैक इस्तेमाल किया गया है. यह कार WLTP साइकिल के अनुसार 715km की रेंज प्रदान करती है, और इसमें दो इलेक्ट्रिक मोटर्स का सेटअप दिया गया है. यह सेटअप कुल मिलाकर 490hp की पावर और 800Nm का टॉर्क उत्पन्न करती है. Mercedes-Benz GLC Electric (फोटो - Mercedes-Benz) यह पावर 2-स्पीड गियरबॉक्स के जरिए चारों व्हील्स तक पहुंचाई जाती है. कंपनी का दावा है कि यह कार 0 से 100 kmph की रफ्तार सिर्फ 4.3 सेकंड में पकड़ लेती है. इसमें 330kW तक की DC चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जिससे 10 मिनट की चार्जिंग में 300km तक की रेंज मिल सकती है. 2. Denza Z9 GT

(लॉन्च डेट- 13 नवंबर, 2026) लिस्ट में दूसरा नाम, चीनी कार निर्माता कंपनी BYD के लग्जरी ब्रांड Denza का है, जो भारत में एंट्री करने वाली है और अपनी पहली कार के तौर पर Denza Z9 GT Shooting Brake को पेश करेगी. नई Z9 GT भारतीय बाजार में एक अनोखी पेशकश होने वाली है, क्योंकि यहां कोई अन्य 'Shooting Brake' बेची नहीं जा रही है. इस कार में 122.5kWh की बैटरी इस्तेमाल की गई है, जो WLTP के अनुसार 600km की रेंज प्रदान करती है. Denza Z9 GT (फोटो - Denza) यह बड़ी बैटरी कार में लगाई गई, तीन मोटर्स को पावर देती है, जो कुल मिलाकर 1,156hp की पावर और 1,210Nm का टॉर्क उत्पन्न करती है. इससे यह कार मात्र 2.7 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है. इसके अलावा, BYD की 'फ्लैश चार्जिंग' तकनीक के जरिए इसमें 1,500kW तक की DC चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है. इस तकनीक से बैटरी को 9 मिनट में 10 से 97 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है.