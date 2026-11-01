नवंबर 2026 में लॉन्च होने वाली हैं ये चार नई कारें, देखें लिस्ट में कौन है शामिल
अक्टूबर 2026 में जहां नई कार लॉन्च की गई, वहीं नवंबर 2026 में भी कुछ कारें बाजार में आने के लिए तैयार हैं.
Published : November 1, 2026 at 1:42 PM IST
हैदराबाद: भारत में इस समय त्योहारी सीजन चल रहा है. नवंबर 2026 भी त्योहारों का ही महीना है और यह महीना वाहन निर्माताओं के लिए बेहद अहम है. हालांकि नवंबर के आने से पहले ही ज्यादातर बड़े-बड़े लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन इस माह में भी कुछ वाहन भारतीय बाजार में उतारे जाएंगे. जहां अक्टूबर माह में कार निर्माता कंपनियों ने कई नए लॉन्च किए, वहीं अब नवंबर में कुछ गिने-चुने लॉन्च ही होने वाले हैं.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अक्तूबर माह में कार निर्माता कंपनियों ने कुल नौ कारें बाजार में लॉन्च कीं, जबकि नवंबर के लिए केवल चार कारें लॉन्च की कतार में हैं. यहां हम आपको नवंबर माह में लॉन्च होने वाली कारों के बारे में बता रहे हैं.
1. Mercedes-Benz GLC Electric
(लॉन्च डेट- 4 नवंबर, 2026)
नई Mercedes-Benz GLC इलेक्ट्रिक, कंपनी की इलेक्ट्रिक SUV लाइन-अप में एक एंट्री-लेवल मॉडल होने वाली है. कंपनी इस कार को '400 4Matic' वेरिएंट में लॉन्च करने वाली है, जिसमें 94kWh का बैटरी पैक इस्तेमाल किया गया है. यह कार WLTP साइकिल के अनुसार 715km की रेंज प्रदान करती है, और इसमें दो इलेक्ट्रिक मोटर्स का सेटअप दिया गया है. यह सेटअप कुल मिलाकर 490hp की पावर और 800Nm का टॉर्क उत्पन्न करती है.
यह पावर 2-स्पीड गियरबॉक्स के जरिए चारों व्हील्स तक पहुंचाई जाती है. कंपनी का दावा है कि यह कार 0 से 100 kmph की रफ्तार सिर्फ 4.3 सेकंड में पकड़ लेती है. इसमें 330kW तक की DC चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जिससे 10 मिनट की चार्जिंग में 300km तक की रेंज मिल सकती है.
2. Denza Z9 GT
(लॉन्च डेट- 13 नवंबर, 2026)
लिस्ट में दूसरा नाम, चीनी कार निर्माता कंपनी BYD के लग्जरी ब्रांड Denza का है, जो भारत में एंट्री करने वाली है और अपनी पहली कार के तौर पर Denza Z9 GT Shooting Brake को पेश करेगी. नई Z9 GT भारतीय बाजार में एक अनोखी पेशकश होने वाली है, क्योंकि यहां कोई अन्य 'Shooting Brake' बेची नहीं जा रही है. इस कार में 122.5kWh की बैटरी इस्तेमाल की गई है, जो WLTP के अनुसार 600km की रेंज प्रदान करती है.
यह बड़ी बैटरी कार में लगाई गई, तीन मोटर्स को पावर देती है, जो कुल मिलाकर 1,156hp की पावर और 1,210Nm का टॉर्क उत्पन्न करती है. इससे यह कार मात्र 2.7 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है. इसके अलावा, BYD की 'फ्लैश चार्जिंग' तकनीक के जरिए इसमें 1,500kW तक की DC चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है. इस तकनीक से बैटरी को 9 मिनट में 10 से 97 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है.
3. Toyota Innova Hycross facelift
(लॉन्च डेट- 25 नवंबर, 2026)
Toyota Innova Hycross को कंपनी ने करीब चार साल पहले बाजार में लॉन्च किया था. ऐसे में इसे अपडेट किए हुए काफी लंबा समय हो चुका है. अब कंपनी इस एमपीवी का फेसलिफ्ट अपडेट बाजार में उतारने की योजना बना रही है. खास बात यह है कि Toyota Innova Hycross फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च होने वाली पहली फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार हो सकती है.
इस कार में मौजूदा 2.0-लीटर, 4-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन दिया जा सकता है, लेकिन फ्लेक्स-फ्यूल के अनुकूल बनाने के लिए इसके इंजन में कुछ अपग्रेड किए जा सकते हैं. हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि यह किन इथेनॉल ब्लेंड्स को सपोर्ट करेगा. इसके साथ ही, यह भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या कंपनी Innova Hycross फेसलिफ्ट के लोअर-स्पेक नॉन-हाइब्रिड 2.0-लीटर वेरिएंट्स भी फ्लेक्स-फ्यूल के अनुकूल होंगे.
4. Second-gen Mini Cooper SE और Paul Smith Edition
(लॉन्च डेट- 27 नवंबर, 2026)
दूसरी-जनरेशन MINI Cooper SE को साल 2023 में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया गया था, और अब कंपनी इस कार को भारतीय बाजार में उतारने वाली है. पिछली जनरेशन की MINI Cooper SE के मुकाबले, नई-जनरेशन की इस इलेक्ट्रिक हैचबैक में नए डिज़ाइन वाले हेडलैंप, ऑक्टागोनल ग्रिल, नए अलॉय व्हील और ज़्यादा शार्प टेल-लैंप दिए गए हैं.
इस कार में 54.2kWh का बड़ा बैटरी पैक इस्तेमाल किया गया है, जो इसके फ्रंट एक्सेल पर लगी मोटर को पावर देता है. यह मोटर 218hp की पावर और 330Nm का टॉर्क उत्पन्न करती है. कंपनी का दावा है कि दूसरी-जनरेशन की MINI Cooper SE, 0 से 100 kmph की रफ़्तार सिर्फ 6.7 सेकंड में पकड़ सकती है, और इसकी WLTP रेंज 402 km है.
वहीं, स्टैंडर्ड MINI Cooper SE के साथ इसका एक खास 'Paul Smith Edition' भी लॉन्च किया जा सकता है. इस स्पेशल एडिशन को ब्रिटिश फैशन डिजाइनर पॉल स्मिथ के साथ मिलकर तैयार किया गया है, और इस स्पेशल एडिशन में तीन खास एक्सटीरियर पेंट्स का ऑप्शन किया जाएगा, जिनमें स्टेटमेंट ग्रे, इंस्पायर्ड व्हाइट और मिडनाइट ब्लैक मेटैलिक कलर शामिल हैं. इनके साथ दो तरह की रूफ फिनिश मिलती है, जिनमें नॉटिंघम ग्रीन और जेट ब्लैक कलर शामिल हैं.