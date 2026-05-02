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Upcoming Car Launches In May 2026: अगले माह लॉन्च हो सकती हैं ये 6 नई कारें, जानें लिस्ट में है कौन

मई 2026 में लॉन्च होने वाली हैं ये नई कारें ( फोटो - MG Motor, Honda Cars India, Toyota Bharat, Skoda Auto )

इसकी लंबाई लगभग 4,568mm होने की संभावना है, और इसमें 2-लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड इंजन होगा, जो e-CVT के साथ जुड़ा होगा. इस कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर SUV में ADAS, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड टेलगेट और वायरलेस चार्जिंग जैसे फ़ीचर्स हो सकते हैं.

Honda ZR-V के भारत में पूरी तरह से CBU इम्पोर्ट के तौर पर आने की उम्मीद है. इसकी कीमत 40 लाख रुपये से 50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है, और यह Volkswagen Tiguan और Skoda Kodiaq को टक्कर देगी. Honda ZR-V एक नया नाम होगा, जो भारत में Honda की फ्लैगशिप SUV के तौर पर काम करेगा.

ज़्यादा अहम अपग्रेड्स कार के अंदर की तरफ किए जा सकते हैं, जहां Honda एक पावर्ड ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एक बड़ी टचस्क्रीन और एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले पेश कर सकती है. इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, जो 121hp की पावर प्रदान करता है. इसके अलावा, 126hp पावर पैदा करने वाले हाइब्रिड पावरट्रेन का विकल्प भी इस कार के साथ मिल सकता है.

2026 Honda City फेसलिफ्ट, पांचवीं-जनरेशन की सेडान के लिए दूसरा अपडेट है. इससे पहले साल 2023 में पहला अपडेट आया था. बाहरी बदलावों के छोटे-मोटे होने की उम्मीद है, जिनमें हेडलाइट्स, टेल-लैंप्स, बंपर्स और व्हील्स शामिल होंगे.

1. Honda City Facelift अनुमानित लॉन्च: 22 मई, 2026

अप्रैल की तरह ही, मई में भी अलग-अलग सेगमेंट में नई गाड़ियों की लॉन्चिंग और डेब्यू की एक नई लहर आने वाली है, जिसमें आम फ़ैमिली कारों से लेकर परफ़ॉर्मेंस SUV और इलेक्ट्रिक गाड़ियां तक ​​शामिल हैं.

हैदराबाद: अप्रैल का महीना काफी व्यस्त रहा, जिसमें Vinfast VF MPV 7, Volkswagen Taigun Facelift, Tesla Model Y L, Mercedes CLA EV और स्थानीय तौर पर असेंबल की गई Range Rover Sport Autobiography जैसी गाड़ियां लॉन्च हुईं. भारतीय ऑटोमोबाइल बाज़ार में धीमा पड़ने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं.

3. MG Majester

अनुमानित लॉन्च: मई के दूसरे सप्ताह में

MG Majestor, Gloster की जगह लेगी और इसकी कीमत 40 लाख रुपये से 45 लाख रुपये के बीच होने की उम्मीद है. भारत में इसका मुकाबला Toyota Fortuner से होगा. इस फुल-साइज़ SUV में छह या सात-सीटों का कॉन्फ़िगरेशन, दो 12.4-इंच की स्क्रीन, एक पैनोरमिक सनरूफ और 3-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलेंगे.

MG Majester (फोटो - MG Motor India)

इसके अलावा, इस कार में 12-स्पीकर JBL ऑडियो, और वेंटिलेशन व मसाज के साथ 12-वे एडजस्टेबल पावर्ड ड्राइवर सीट्स भी दी जाएंगी. इस कार में 2-लीटर ट्विन-टर्बो डीज़ल इंजन इस्तेमाल किया जाएगा. जो 211.88 bhp की पावर और 478.5 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. यह इंजन 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और 4WD सिस्टम के साथ आएगा, जिसमें तीन लॉकिंग डिफ़रेंशियल और दस ऑफ़-रोड मोड दिए जाएंगे.

4. Tata Sierra EV

अनुमानित लॉन्च: मई के तीसरे हफ्ते में

Tata Sierra EV के भारत में मई 2026 के तीसरे हफ़्ते में लॉन्च होने की उम्मीद है. संभावना है कि Tata की इलेक्ट्रिक लाइनअप में इसे Tata Harrier EV से नीचे रखा जाएगा.

Tata Sierra EV (फोटो - Tata Motors)

यह कार Hyundai Creta Electric, Maruti e Vitara और Mahindra BE 6 जैसी दूसरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को टक्कर देगी. Tata Sierra EV के केबिन में 10.25-इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन, 12.3-इंच का पैसेंजर डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स होने की उम्मीद है.

5. Toyota Urban Cruiser Ebella

अनुमानित लॉन्च: मई के चौथे हफ्ते में

Toyota ने इस साल जनवरी में Urban Cruiser Ebella को पेश किया था. उम्मीद है कि यह आने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी, Maruti Suzuki e Vitara का ही एक रीबैज्ड वर्जन होगी, जिसकी कीमत 15.99 लाख से 20.01 लाख रुपये के बीच होगी.

Toyota Urban Cruiser Ebella (फोटो - Toyota Kirloskar Motor)

इसमें 49kWh और 61kWh LFP बैटरी के ऑप्शन मिलेंगे, जिनकी दावा की गई रेंज क्रमशः 440km और 543km होगी. इसके फीचर्स में 10.25-इंच का टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और फ्लेक्सिबल रियर सीटिंग शामिल हैं.

6. Skoda Kodiaq RS

अनुमानित लॉन्च: मई के चौथे हफ्ते में

Skoda Kodiaq RS भारत में Skoda की पहली RS-बैज वाली SUV होगी, जिसकी कीमत 57 लाख रुपये से 60 लाख रुपये के बीच होने की उम्मीद है. इसमें 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जो 7-स्पीड DCT और ऑल-व्हील ड्राइव के साथ आएगा.

Skoda Kodiaq RS (फोटो - Skoda Auto India)

इस हाई-परफॉर्मेंस 7-सीटर SUV का ग्लोबल वर्जन 6.3 से 6.4 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ़्तार पकड़ सकता है, और 231 kmph की टॉप स्पीड तक पहुंचता है. इसमें खास RS स्टाइलिंग होने की उम्मीद है, जैसे लाल ब्रेक कैलिपर्स, 20-इंच के अलॉय व्हील्स, और रेड कलर्स के एक्सेंट वाला पूरी तरह से काला केबिन मिलेगा.