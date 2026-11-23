नवंबर 2026 के आखिरी हफ्ते में लॉन्च हो सकती हैं ये तीन कारें, देखें लिस्ट में कौन है शामिल
नवंबर 2026 का महीना खत्म होने में अभी एक हफ्ता बाकी है और इस हफ्ते में कुछ कार लॉन्च भी बाकी हैं.
Published : November 23, 2026 at 5:16 PM IST
हैदराबाद: नवंबर 2026 का महीना खत्म होने वाला है, और इस आखिरी हफ्ते में भी कुछ कार लॉन्च अभी बाकी हैं. जहां, चीनी कार निर्माता कंपनी BYD के लग्जरी ब्रांड Denza ने भारत में अपनी शुरुआत कर दी है और दो कारों को लॉन्च कर दिया है, वहीं, लग्जरी कार निर्माता Mercedes-Benz की GLC EV को बाजार में उतारा.
लेकिन नवंबर 2026 को खत्म होने में अभी भी एक हफ्ता बाकी है और इस हफ्ते भी कुछ कारें बाजार में लॉन्च होने वाली हैं. इस कारों में Toyota Innova Hycross का फेसलिफ्ट वर्जन, Mini Cooper SE और Paul Smith Edition, और VinFast VF3 इलेक्ट्रिक लिस्ट में शामिल हैं. यहां जानते हैं कि इन कारों में क्या कुछ मिलने वाला है.
1. Toyota Innova Hycross फेसलिफ्ट
(लॉन्च डेट: 25 नवंबर 2026)
Toyota ने करीब चार साल पहले Toyota Innova Hycross को बाजार में उतारा था, और अब इसे कंपनी फेसलिफ्ट अपडेट करने वाली है. कंपनी ने इसे हाल ही में इसका एक टीजर जारी किया था, जिसमें इसकी लॉन्च डेट का खुलासा किया गया था. खास बात यह है कि Innova Hycross का फेसलिफ्ट वर्जन भारत में लॉन्च होने वाली पहली फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार हो सकती है.
इसमें मौजूदा 2.0-लीटर, 4-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इंजन को फ्लेक्स-फ्यूल के अनुकूल बनाने के लिए अपग्रेड किया जाएगा, हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि यह किन इथेनॉल ब्लेंड्स को सपोर्ट करेगा.
इसके साथ ही, यह भी देखने वाली बात होगी कि क्या Toyota Innova Hycross फेसलिफ्ट के लोअर-स्पेक नॉन-हाइब्रिड 2.0-लीटर वेरिएंट्स भी फ्लेक्स-फ्यूल के अनुकूल होंगे या नहीं. Innova Hycross फेसलिफ्ट में होने वाले अन्य संभावित बदलावों की बात करें तो इसमें एक नई ग्रिल के साथ ज्यादा शार्प दिखने वाला फ्रंट हिस्सा, स्लीकर हेडलैंप, अपडेटेड अलॉय व्हील और पिछले हिस्से में किए गए कुछ मामूली बदलाव शामिल हैं.
2. MINI Cooper SE और Paul Smith एडिशन
(लॉन्च डेट: 27 नवंबर, 2026)
दूसरी-जनरेशन MINI Cooper SE को साल 2023 में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया गया था, और अब कंपनी इस कार को भारतीय बाजार में उतारने वाली है. पिछली जनरेशन की MINI Cooper SE के मुकाबले, नई-जनरेशन की इस इलेक्ट्रिक हैचबैक में नए डिज़ाइन वाले हेडलैंप, ऑक्टागोनल ग्रिल, नए अलॉय व्हील और ज़्यादा शार्प टेल-लैंप दिए गए हैं.
इस कार में 54.2kWh का बड़ा बैटरी पैक इस्तेमाल किया गया है, जो इसके फ्रंट एक्सेल पर लगी मोटर को पावर देता है. यह मोटर 218hp की पावर और 330Nm का टॉर्क उत्पन्न करती है. कंपनी का दावा है कि दूसरी-जनरेशन की MINI Cooper SE, 0 से 100 kmph की रफ़्तार सिर्फ 6.7 सेकंड में पकड़ सकती है, और इसकी WLTP रेंज 402 km है.
वहीं, स्टैंडर्ड MINI Cooper SE के साथ इसका एक खास 'Paul Smith Edition' भी लॉन्च किया जा सकता है. इस स्पेशल एडिशन को ब्रिटिश फैशन डिजाइनर पॉल स्मिथ के साथ मिलकर तैयार किया गया है, और इस स्पेशल एडिशन में तीन खास एक्सटीरियर पेंट्स का ऑप्शन किया जाएगा, जिनमें स्टेटमेंट ग्रे, इंस्पायर्ड व्हाइट और मिडनाइट ब्लैक मेटैलिक कलर शामिल हैं. इनके साथ दो तरह की रूफ फिनिश मिलती है, जिनमें नॉटिंघम ग्रीन और जेट ब्लैक कलर शामिल हैं.
3. VinFast VF3
(अनुमानित लॉन्च डेट: 25 नवंबर, 2026)
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो वियतनामी कार निर्माता कंपनी VinFast अपने भारतीय पोर्टफोलियो का विस्तार करने की तैयारी में है. रिपोर्ट्स की माने तो कंपनी अपनी एक एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक कार VF 3 को बाजार में लॉन्च करने वाली है. हालांकि इसकी लॉन्च को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसे 25 नवंबर को लॉन्च किया जा सकता है.
VinFast VF 3 के डिजाइन की बात करें तो यह एक 2-डोर वाली छोटी इलेक्ट्रिक कार है, जो देश की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EVs) में से एक बन सकती है. VinFast VF 3 का डिज़ाइन बॉक्सी रखा गया है, इसमें ऑल-ब्लैक केबिन दिया गया है. दावा किया जा रहा है कि इसकी ड्राइविंग रेंज 215 km तक हो सकती है.