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नवंबर 2026 के आखिरी हफ्ते में लॉन्च हो सकती हैं ये तीन कारें, देखें लिस्ट में कौन है शामिल

Toyota Innova Hycross और MINI Cooper SE ( फोटो - Toyota/MINI )

हैदराबाद: नवंबर 2026 का महीना खत्म होने वाला है, और इस आखिरी हफ्ते में भी कुछ कार लॉन्च अभी बाकी हैं. जहां, चीनी कार निर्माता कंपनी BYD के लग्जरी ब्रांड Denza ने भारत में अपनी शुरुआत कर दी है और दो कारों को लॉन्च कर दिया है, वहीं, लग्जरी कार निर्माता Mercedes-Benz की GLC EV को बाजार में उतारा.

लेकिन नवंबर 2026 को खत्म होने में अभी भी एक हफ्ता बाकी है और इस हफ्ते भी कुछ कारें बाजार में लॉन्च होने वाली हैं. इस कारों में Toyota Innova Hycross का फेसलिफ्ट वर्जन, Mini Cooper SE और Paul Smith Edition, और VinFast VF3 इलेक्ट्रिक लिस्ट में शामिल हैं. यहां जानते हैं कि इन कारों में क्या कुछ मिलने वाला है.

1. Toyota Innova Hycross फेसलिफ्ट

(लॉन्च डेट: 25 नवंबर 2026) Toyota ने करीब चार साल पहले Toyota Innova Hycross को बाजार में उतारा था, और अब इसे कंपनी फेसलिफ्ट अपडेट करने वाली है. कंपनी ने इसे हाल ही में इसका एक टीजर जारी किया था, जिसमें इसकी लॉन्च डेट का खुलासा किया गया था. खास बात यह है कि Innova Hycross का फेसलिफ्ट वर्जन भारत में लॉन्च होने वाली पहली फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार हो सकती है. Toyota Innova Hycross (फोटो - Toyota) इसमें मौजूदा 2.0-लीटर, 4-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इंजन को फ्लेक्स-फ्यूल के अनुकूल बनाने के लिए अपग्रेड किया जाएगा, हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि यह किन इथेनॉल ब्लेंड्स को सपोर्ट करेगा. इसके साथ ही, यह भी देखने वाली बात होगी कि क्या Toyota Innova Hycross फेसलिफ्ट के लोअर-स्पेक नॉन-हाइब्रिड 2.0-लीटर वेरिएंट्स भी फ्लेक्स-फ्यूल के अनुकूल होंगे या नहीं. Innova Hycross फेसलिफ्ट में होने वाले अन्य संभावित बदलावों की बात करें तो इसमें एक नई ग्रिल के साथ ज्यादा शार्प दिखने वाला फ्रंट हिस्सा, स्लीकर हेडलैंप, अपडेटेड अलॉय व्हील और पिछले हिस्से में किए गए कुछ मामूली बदलाव शामिल हैं. 2. MINI Cooper SE और Paul Smith एडिशन

(लॉन्च डेट: 27 नवंबर, 2026)