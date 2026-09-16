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चार मैन्युफैक्चरिंग विस्तार प्रोजेक्ट्स की योजना बना रही Uno Minda, 1,415 करोड़ का करेगी निवेश

हैदराबाद: ऑटो स्पेयर पार्ट्स निर्माता कंपनी UNO Minda ने अपने ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बिज़नेस का विस्तार करने के लिए चार कैपेसिटी बढ़ाने और प्लांट कंसोलिडेशन प्रोजेक्ट्स की घोषणा की है, जिसमें कुल मिलाकर लगभग 1,415 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित किया गया है. इन प्रोजेक्ट्स में एल्युमिनियम कास्टिंग, टू-व्हीलर एलॉय व्हील्स, मोल्डिंग, इंटीरियर, एक्सटीरियर और सीलिंग सिस्टम शामिल हैं.

कंपनी तमिलनाडु के होसुर में 510 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से एक नई एल्युमिनियम कास्टिंग फैसिलिटी का निर्माण करने की योजना बना रही है. यह ग्रीनफील्ड प्लांट, थैली रोड पर मौजूदा ज़मीन पर बनाया जाएगा, क्योंकि कंपनी की मौजूदा होसुर फैसिलिटी अपनी विस्तार की सीमा तक पहुंच गई है.

इस नई फैसिलिटी से होसुर लोकेशन पर एल्युमीनियम कास्टिंग कैपेसिटी लगभग 13,000 MT से बढ़कर 34,000 MT कर दी जाएगी. जानकारी के अनुसार, यह प्रोजेक्ट अगले तीन सालों में फेज़ में पूरा किया जाएगा, और पहले फेज़ में Q4 FY28 तक प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद है. Uno Minda की योजना Q1 FY29 तक अपने मौजूदा होसुर ऑपरेशन्स को एक साथ लाने और नई फैसिलिटी में शिफ्ट करने की है.

यह प्लांट टू-व्हीलर, पैसेंजर गाड़ियों और कमर्शियल गाड़ियों के लिए स्ट्रक्चरल और जनरल-पर्पस एल्यूमीनियम कास्टिंग बनाएगा, जिसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों और पावरट्रेन के लिए एप्लीकेशन भी शामिल हैं. इसमें लगभग 1 मिलियन हाई-प्रेशर डाई-कास्ट (HPDC) टू-व्हीलर एलॉय व्हील्स बनाने की कैपेसिटी भी होगी.

हरियाणा में नया दोपहिया अलॉय व्हील प्लांट

जानकारी के अनुसार, Uno Minda के बोर्ड ने हरियाणा के खरखौदा में 3.3 मिलियन यूनिट के टू-व्हीलर एलॉय व्हील प्लांट को मंज़ूरी दे दी है. इस प्रोजेक्ट में 3.3 मिलियन यूनिट की एक नई कैपेसिटी की भी योजना बनाई गई है, जिसमें महाराष्ट्र के सुपा से मौजूदा कैपेसिटी की 2 मिलियन यूनिट को दूसरी जगह ले जाना भी शामिल है.