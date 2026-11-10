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केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने Skoda Auto के CEO पीयूष अरोड़ा से की मुलाकात, EV मैन्युफैक्चरिंग पर दिया जोर

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने Skoda Auto के CEO पीयूष अरोड़ा से की मुलाकात ( फोटो - X/@PiyushGoyalOffc )

नई दिल्ली: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने Skoda Auto Volkswagen India Private Limited (SAVWIPL) के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीयूष अरोड़ा के नेतृत्व में एक उच्च-स्तरीय कॉर्पोरेट प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की. इस दौरान देश के ऑटोमोटिव क्षेत्र के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई.

बातचीत में मुख्य रूप से विदेशों में ऑटोमोबाइल के निर्यात को बढ़ाने, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने और इलेक्ट्रिक वाहनों की असेंबली में तेजी लाने पर जोर दिया गया.

पोस्ट में आगे कहा गया है कि, "इस बातचीत में स्थानीयकरण (लोकलाइजेशन) को गहरा करने, इनोवेशन को बढ़ावा देने और वैश्विक ऑटोमोटिव वैल्यू चेन में भारत की भागीदारी को मजबूत करने के अवसरों पर भी चर्चा की गई."

पीयूष गोयल के कार्यालय ने X पर बताया कि, "मंत्री @PiyushGoyal ने Skoda Auto Volkswagen India Private Limited (SAVWIPL) के MD और CEO, श्री पीयूष अरोड़ा के नेतृत्व वाले एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की. चर्चा ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट बढ़ाने, ग्लोबल ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर भारत की स्थिति को बेहतर बनाने और इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने पर केंद्रित थी."

उद्योग जगत के साथ यह उच्च-स्तरीय बातचीत ऐसे समय में हुई है, जब इस वाहन निर्माता कंपनी ने देश भर में अपनी मौजूदगी काफी बढ़ाई है. Skoda Auto India ने अपने रिटेल और सर्विस नेटवर्क का विस्तार करते हुए देश के 193 शहरों में 350 से अधिक कस्टमर टचपॉइंट्स स्थापित किए हैं.

कंपनी 30 अक्टूबर 2026 को 350 टचपॉइंट्स के आंकड़े तक पहुंच गई. इस दिन इंफाल में एक आउटलेट का उद्घाटन किया गया, जिसके साथ ही कंपनी ने मणिपुर में अपना कामकाज शुरू कर दिया. इंफाल में यह आउटलेट मणिपुर में SAVWIPL ग्रुप के किसी भी ब्रांड की पहली मौजूदगी है. इससे पूर्वोत्तर भारत में ग्रुप के सभी ब्रांडों के बीच, Skoda की पहुंच सबसे व्यापक हो गई है.

Volkswagen Taigun (फोटो - Volkswagen India)

कुल नेटवर्क आंकड़ों के अनुसार, यह कंपनी 2021 में 191 टचपॉइंट्स से बढ़कर 2025 में 325 स्थानों तक फैल गया, और अक्टूबर 2026 के आखिर तक इसने 350 स्थानों का आंकड़ा पार कर लिया. इसके साथ ही, 2024 में 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 156 शहरों में मौजूद इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़कर 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 193 शहरों तक फैल गया.

79 डीलर पार्टनर्स के सहयोग से, इस नेटवर्क में फिलहाल 270 सेल्स टचपॉइंट्स और 203 आफ्टर-सेल्स टचपॉइंट्स शामिल हैं, जिनमें कई 2S और 3S सेटअप मौजूद हैं. जनवरी 2025 से अक्टूबर 2026 के बीच, कंपनी ने 38 नए शहरों में 58 शोरूम स्थापित किए, और साथ ही 34 नए नगरपालिका क्षेत्रों में 45 वर्कशॉप खोले.