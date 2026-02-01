ETV Bharat / technology

Budget 2026: एस्ट्रोनॉमी सेक्टर को मिली बड़ी सौगात, चार टेलीस्कोप प्रोजेक्ट्स को मंजूरी

Sitharaman announces boost to astronomy infrastructure in India ( (In picture: Himalayan Chandra Telescope) (Image Inputs: ANI and Getty Images) )

इस घोषणा पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स (IIA) की डायरेक्टर प्रोफेसर अन्नपूर्णी सुब्रमणियम ने खुशी जताई. उन्होंने कहा कि ये चारों प्रोजेक्ट भारत में खगोल विज्ञान को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और रिसर्च के लिए बड़ी सुविधाएं देंगे.

बजट 2026 को पेश करते हुए अपने भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी को इमर्सिव एक्सपीरियंस के जरिए आगे बढ़ाने के लिए चार टेलीस्कोप प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाएगा. इनमें नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप (NLST), नेशनल लार्ज ऑप्टिकल इन्फ्रारेड टेलीस्कोप (NLOT), हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप और COSMOS 2 प्लैनेटेरियम शामिल हैं.

हैदराबाद: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2026-27 पेश करते हुए भारत में खगोल विज्ञान और एस्ट्रोफिजिक्स को बढ़ावा देने के लिए एक अहम घोषणा की है. उन्होंने देश में चार प्रमुख टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को स्थापित करने या अपग्रेड करने की योजना का ऐलान किया. इनका मकसद रिसर्च को मजबूत करने के साथ-साथ छात्रों और आम लोगों को एस्ट्रोनॉमी से जोड़ना है.

NLST को लद्दाख के मेरक गांव के पास, पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर विकसित किया जा रहा है. यह इलाका ऊंचाई पर स्थित होने के कारण सूरज से जुड़ी स्टडी के लिए बेहद उपयुक्त माना जाता है. इस टेलीस्कोप से सोलर एटमॉस्फियर और स्पेस वेदर पर हाई-रिजॉल्यूशन रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा, जो सैटेलाइट और कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए भी अहम है.

इसके अलावा लद्दाख के हानले में स्थित इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्ज़र्वेटरी (IAO) को भी अपग्रेड किया जाएगा. यह जगह अपनी ठंडी, सूखी और अंधेरी रातों के लिए जानी जाती है, जो दूर स्थित आकाशीय पिंडों के अध्ययन के लिए सबसे अच्छी यानी आदर्श मानी जाती है.

इसी साइट पर NLOT को स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है, जो 10-12 मीटर क्लास का भारत का सबसे बड़ा ऑप्टिकल और इन्फ्रारेड टेलीस्कोप होगा. इसके अलावा हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप को अपग्रेड करने की घोषणा की गई है, जिससे इसकी सेंसिटिविटी और उपकरणों में सुधार होगा, वैज्ञानिकों को पहले से भी ज्यादा सटीक ऑब्ज़र्वेशन मिलने की संभावना बनेगी.

इसके अलावा आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में COSMOS 2 प्लैनेटेरियम विकसित किया जाएगा, जो छात्रों और युवाओं के बीच स्पेस साइंस को लोकप्रिय बनाने में मदद करेगा. सरकार का मानना है कि इन निवेशों से भारत न सिर्फ रिसर्च में आगे बढ़ेगा, बल्कि आने वाली जनरेशन्स के वैज्ञानिकों को भी प्रेरणा मिलेगी.